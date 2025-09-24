Alibaba ikut gelombang AI, saham global terangkat

September yang kuat bisa memicu kenaikan saham di Q4

Harga minyak terdorong komentar Trump

Dolar jadi top performer di G10 FX, menantang ekspektasi pemangkasan suku

Kita memasuki pekan penuh terakhir di September, dan ada tanda-tanda pola musiman—saham biasanya turun di September, terutama indeks utama AS—tidak terjadi di 2025. Sejauh bulan ini, S&P 500 +3%, Nasdaq +5%, Eurostoxx +2%, dan FTSE 100 +0,5%.

Kenaikan tidak hanya di blue-chip; Russell 2000 +2,9% dan Russell 3000 >+3% sejak awal September. Reli ini mencakup big cap dan mid cap, dengan outperformer yang menonjol: emas & perak, serta teknologi dan semikonduktor. Philadelphia Gold & Silver Index +17% bulan ini, dan Philadelphia Semiconductor Index >+11%, mengalahkan indeks unggulan. Ada kubu pecundang seperti Dow Jones Transport -1,27%, tetapi jumlahnya tidak banyak.

Apakah risiko konsentrasi berlebihan?

Kenaikan terjadi di banyak sektor, termasuk perbankan dan kesehatan. Saham top performer di S&P 500 bulan ini: Warner Bros Discovery, Micron, Oracle, Paramount, dan Tesla. Hampir setengah anggota S&P 500 menguat, yang bisa meredakan kekhawatiran konsentrasi di AS. Namun, itu berarti lebih dari separuh masih melemah. Beberapa maskapai, consumer discretionary seperti Royal Caribbean Cruises, serta layanan transport & logistik masih turun MTD. Jadi bukan reli universal—ada preferensi sektor yang jelas.

September kuat → sinyal positif Q4

Performa kuat pada September penting untuk sisa tahun. Jika saham menghindari penurunan musiman, ini bisa menandakan performa kuat di Q4. Dengan menghindari seasonal selloff September, saham AS berpeluang melanjutkan reli hingga akhir tahun.

Pada Rabu, saham teknologi global terdorong oleh Alibaba, yang mengumumkan belanja AI $50 miliar—memberi dorongan pada Magnificent 7, seluruh anggotanya hijau. Ini bisa mengangkat indeks utama AS setelah reli jeda pada Selasa. Dolar menguat luas dan yield AS juga naik, seiring Trump mendorong harga minyak.

Minyak naik karena Trump

Ancaman sanksi tambahan atas minyak Rusia memicu kenaikan WTI dan Brent—Brent +1,4% dan > $68,50. Data resmi diperkirakan menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS pekan lalu. Ini memicu kekhawatiran pasokan, terutama setelah Trump mengatakan Eropa dan negara lain perlu mengurangi pembelian energi dari Moskow.

Rusia juga berencana memotong ekspor solar setelah serangan Ukraina ke kilang. Bisa jadi terjadi pergeseran di pasar minyak: setelah musim panas ketika harga minyak tertinggal dari aset lain, risiko pasokan kembali muncul. Sepanjang 2025, fokus pasar pada permintaan lemah; jika narasi pasokan mengambil alih, Brent berpotensi menembus kembali >$70/barel.

Kenaikan harga minyak mengangkat yield Treasury AS, meski kenaikan yield Eropa lebih ringan. Kami memprediksi obligasi Eropa berpotensi naik harga (yield turun) karena ucapan keras Trump tentang Rusia dan seruannya agar Eropa menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara Eropa. Eropa tidak akan eskalasi tanpa dukungan AS/NATO. Jadi pasar obligasi Eropa mungkin memperhitungkan harapan moderasi belanja pertahanan jika AS terus mendukung NATO.

Dolar juga menguat luas dan mendekati cluster moving averages. Break di atas 98,05 pada indeks dolar akan positif jangka pendek bagi USD dan menyiratkan ruang kenaikan lebih lanjut. Greenback adalah top performer sejauh pekan ini, dan kenaikan yield Treasury bisa menopang penguatan lanjutan.

Seiring pekan berjalan, saham bisa kembali mencuri perhatian, karena reli ganas nama-nama AI menahan kelemahan musiman September.

Grafik 1: S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, Philadelphia Semiconductor Index, dan Philadelphia Gold & Silver Index.

Sumber: XTB and Bloomberg