Sektor Luxury Turun, AI Dorong Saham Teknologi

Ekuitas Eropa tetap menjadi salah satu yang berkinerja terlemah setelah perang Iran dan guncangan energi yang menyertainya. Namun, terdapat tanda-tanda bahwa tekanan jual di kawasan ini mungkin mulai mendekati titik jenuh jangka pendek.

Meski demikian, terlepas dari apakah konflik berakhir dengan gencatan senjata sekarang atau nanti, dampaknya kemungkinan akan meninggalkan jejak jangka panjang pada ekonomi Eropa. Harga energi yang lebih tinggi dapat menekan ekspektasi pertumbuhan laba perusahaan sekaligus menjaga inflasi tetap tinggi, yang mendorong bank sentral untuk mempertahankan kebijakan moneter yang lebih hati-hati. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan global terus memburuk.

Kinerja indeks utama Eropa hari ini mencerminkan latar belakang yang beragam ini. FTSE 100 Inggris naik sekitar 0,1%, CAC 40 Prancis turun 0,6%, DAX Jerman relatif datar dibanding penutupan sebelumnya, sementara IBEX 35 Spanyol juga melemah sekitar 0,6%.

Laporan keuangan perusahaan hari ini menyoroti divergensi yang jelas antar sektor. Beberapa bagian pasar - terutama barang mewah - menghadapi tekanan signifikan dan revisi turun terhadap ekspektasi, sementara teknologi dan semikonduktor terus diuntungkan oleh tren kuat yang didorong AI. Akibatnya, kondisi pasar tetap sangat selektif, dengan rotasi sektor memainkan peran penting dalam membentuk sentimen investor.

Kering: perusahaan ini dan sektor luxury secara keseluruhan berada di bawah tekanan signifikan setelah hasil Q1 yang lebih lemah, memicu aksi jual luas di seluruh industri (termasuk LVMH dan Hermès). Kekhawatiran utama adalah melemahnya permintaan terhadap merek premium, khususnya Gucci, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pemulihan sektor ini.

Hermès: meskipun dianggap sebagai salah satu pemain terkuat di sektor luxury, sahamnya juga turun tajam karena investor bereaksi terhadap hasil yang mengecewakan dan repricing sentimen sektor secara luas. Pasar kini semakin memperlakukan bahkan nama-nama kelas atas sebagai bagian dari koreksi sentimen yang lebih luas di sektor barang mewah.

ASML: hasil perusahaan ini mendukung narasi berlanjutnya boom semikonduktor yang didorong oleh kecerdasan buatan, berbanding terbalik dengan kelemahan di sektor lain. Perusahaan mengindikasikan permintaan yang tetap kuat untuk infrastruktur chip, memperkuat kekuatan relatif sektor teknologi dibanding pasar yang lebih luas.

Kami juga menerima data makroekonomi terkait inflasi di Prancis dan produksi industri di zona euro, yang menunjukkan tanda-tanda stabilisasi relatif.

Di Prancis, inflasi Maret sedikit di atas ekspektasi secara bulanan, sementara tingkat HICP tahunan naik menjadi 2,0% dibandingkan perkiraan 1,9%. Meski demikian, inflasi tetap relatif stabil dan dekat dengan target Bank Sentral Eropa, yang - mengingat kekhawatiran sebelumnya terkait tekanan harga akibat energi - mengurangi kemungkinan kebijakan yang lebih hawkish.

Di kawasan euro, produksi industri mengejutkan secara positif, naik 0,4% m/m dibandingkan perkiraan 0,2%, sementara penurunan tahunan mereda menjadi -0,6% dibandingkan perkiraan -1,4%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur masih lemah, namun tidak lagi memburuk secepat yang diperkirakan sebelumnya, lebih mengarah pada stabilisasi di level rendah daripada pelemahan lebih lanjut. Secara keseluruhan, ini mendukung pandangan bahwa Eropa merupakan pasar defensif, namun bukan yang memasuki fase resesi baru.

Di pasar komoditas, minyak Brent tetap di atas USD 95 per barel, mencerminkan risiko geopolitik yang berkelanjutan dan ketegangan sisi pasokan. Harga minyak yang tinggi terus menjadi faktor inflasi yang signifikan, yang dapat memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter dan dinamika pertumbuhan global.

Di logam mulia, terlihat aksi ambil untung setelah kenaikan sebelumnya, yang menunjukkan pendinginan jangka pendek pada permintaan aset safe haven.

