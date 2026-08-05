Pembukaan perdagangan Wall Street hari ini mempertahankan sentimen yang relatif positif.

Indeks utama Amerika Serikat bergerak sedikit lebih tinggi dan melanjutkan rebound terbaru serta kembalinya minat terhadap aset berisiko.

Sentimen pasar masih terutama didukung oleh meredanya ketegangan di Timur Tengah dan penurunan harga minyak.

Kondisi tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap kemungkinan kembali meningkatnya tekanan inflasi.

Sektor teknologi menunjukkan kinerja yang sedikit lebih lemah hari ini setelah reaksi pasar terhadap earnings AMD dan SpaceX.

Kedua perusahaan melaporkan hasil yang solid.

Namun, dalam kondisi pasar saat ini, sekadar melampaui ekspektasi tidak selalu cukup untuk mempertahankan respons positif pada harga saham.

Dalam kasus AMD, investor berfokus pada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap segmen AI.

Sementara itu, perhatian terhadap SpaceX terutama tertuju pada kenaikan belanja investasi yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur.

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa pada valuasi saat ini, investor semakin melihat lebih jauh daripada sekadar pertumbuhan pendapatan.

Pasar juga memberikan perhatian lebih besar terhadap efisiensi modal dan profitabilitas pada masa depan.

Data makroekonomi hari ini turut memberikan gambaran beragam mengenai ekonomi Amerika Serikat.

Laporan ADP menunjukkan lapangan kerja sektor swasta hanya bertambah 44.000, jauh di bawah ekspektasi pasar.

Meskipun ADP hanya merupakan salah satu indikator kondisi pasar tenaga kerja, hasil tersebut mengarah pada pendinginan bertahap setelah periode pertumbuhan lapangan kerja yang sangat kuat.

Pada saat yang sama, sektor jasa tetap tangguh.

ISM Services PMI berada di level 54,1 pada Juli dan tetap di atas ambang 50 yang menandakan ekspansi.

Data tersebut menunjukkan bahwa bagian terbesar ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh dengan laju relatif stabil.

Namun, perusahaan masih menyoroti tekanan dari biaya pembiayaan, inflasi, dan harga energi yang sebelumnya tinggi.

Karena itu, rangkaian data hari ini belum memberikan gambaran yang sepenuhnya jelas.

Di satu sisi, pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi.

Di sisi lain, sektor jasa tetap relatif kuat.

Untuk saat ini, Wall Street menafsirkan data tenaga kerja yang lebih lemah sebagai faktor yang berpotensi mendukung kebijakan Federal Reserve pada masa depan, bukan sebagai kekhawatiran besar mengenai pelemahan ekonomi.

Akibatnya, indeks utama tetap berada di zona positif hari ini meskipun sejumlah saham teknologi berada di bawah tekanan setelah rilis earnings.

Sumber: XTB Research

Berita Perusahaan

Saham AMD (AMD.US) tetap berada di bawah tekanan hari ini meskipun perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang relatif kuat dan melampaui ekspektasi pasar. Pendapatan mencapai rekor US$11,54 miliar, dibandingkan proyeksi sekitar US$11,3 miliar. Adjusted EPS tercatat sebesar US$1,66. Namun, investor menilai bahwa ekspektasi terhadap segmen AI sudah berada pada level yang sangat tinggi. Pasar mengharapkan hasil yang jauh lebih kuat serta sinyal yang lebih jelas bahwa AMD sedang memperbesar posisinya dalam persaingan melawan Nvidia.

Saham SpaceX (SPCX.US) turun sekitar 6% hari ini setelah perusahaan merilis laporan earnings pertamanya, meskipun pendapatan jauh melampaui ekspektasi pasar. Perusahaan menghasilkan pendapatan US$7,8 miliar, dibandingkan proyeksi sekitar US$6,9 miliar. Namun, investor mengkhawatirkan skala belanja pengembangan infrastruktur dan rugi bersih sebesar US$541 juta. Pasar tidak hanya mencari pertumbuhan pendapatan yang kuat, tetapi juga perbaikan profitabilitas lebih lanjut. Artinya, hasil yang solid tetap dinilai belum cukup ketika ekspektasi terhadap perusahaan sudah sangat tinggi.

Saham Arista Networks (ANET.US) menguat tajam hari ini setelah perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang sangat kuat dan melampaui ekspektasi pasar. Pendapatan mencapai sekitar US$3,04 miliar, dibandingkan proyeksi US$2,83 miliar. Adjusted EPS tercatat sebesar US$1,02, lebih tinggi dari ekspektasi US$0,89. Perusahaan juga mempertahankan outlook optimistis dan menyoroti permintaan kuat terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan di pusat data AI. Investor memandang hasil tersebut sebagai konfirmasi bahwa ledakan kecerdasan buatan tidak hanya menguntungkan produsen chip. Perusahaan penyedia infrastruktur penting bagi ekspansi pasar AI juga ikut memperoleh manfaat besar.

Saham Eli Lilly (LLY.US) bergerak naik hari ini setelah perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi analis. Perusahaan memperoleh manfaat dari permintaan kuat terhadap terapi GLP-1 untuk pengobatan diabetes dan obesitas. Perkembangan positif terkait pil penurun berat badan yang baru diluncurkan, Foundayo, juga memberikan dukungan tambahan bagi investor. Hasil tersebut kembali menegaskan keunggulan Eli Lilly dibandingkan pesaing utamanya, Novo Nordisk, di pasar terapi obesitas yang berkembang pesat.