Selama bertahun-tahun, Wall Street mengharapkan lebih dari sekadar hasil keuangan yang memecahkan rekor dari perusahaan semikonduktor. Pasar juga menuntut laju pertumbuhan pendapatan dan laba yang terus meningkat.

Namun, semakin banyak sinyal menunjukkan bahwa sektor semikonduktor mungkin mulai mendekati puncak siklus pertumbuhan laba dan pendapatan saat ini. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat secara bertahap melemahkan momentum pasar yang biasanya sangat kuat selama siklus bull market besar.

Secara paradoks, bahkan rekor kinerja keuangan TSMC dan prospek AI yang sangat kuat mungkin tidak lagi cukup apabila investor menyimpulkan bahwa periode pertumbuhan tercepat industri chip telah berlalu.

Rekor Laba Mungkin Tidak Lagi Cukups may no longer be enough

Musim laporan keuangan Amerika Serikat dimulai dengan sangat kuat. Berdasarkan data FactSet, analis saat ini memperkirakan perusahaan-perusahaan dalam S&P 500 mencatatkan pertumbuhan laba sekitar 23,6% secara tahunan pada kuartal II.

Apabila pola historis kejutan laba positif kembali terjadi, pertumbuhan akhir dapat melampaui 29%. Angka tersebut akan menjadi kinerja kuartalan terkuat sejak akhir 2021.

Pada saat yang sama, sekitar 89% perusahaan yang telah melaporkan kinerja sejauh ini berhasil melampaui estimasi EPS.

Namun, tantangannya adalah pasar telah memperhitungkan skenario yang sangat optimistis. Ekspektasi khususnya sangat tinggi pada sektor-sektor yang menyumbang sebagian besar pertumbuhan laba indeks, terutama semikonduktor.

Akibatnya, bahkan pertumbuhan laba sebesar 30% dapat mengecewakan investor apabila mereka menilai momentum pertumbuhan industri mulai mencapai puncak.

Proyeksi Wall Street saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba sektor semikonduktor dapat mencapai level tertinggi dalam siklus ini pada kuartal II 2026.

Meskipun analis masih memperkirakan produsen chip membukukan pertumbuhan laba sekitar 114% secara tahunan, laju pertumbuhan pada kuartal-kuartal berikutnya diproyeksikan melambat secara bertahap.

Hal tersebut tidak berarti fundamental perusahaan memburuk. Perlambatan lebih mencerminkan basis perbandingan yang semakin tinggi setelah ledakan pertumbuhan yang didorong oleh AI.

Investor karena itu tidak hanya akan menilai apakah perusahaan mampu melampaui ekspektasi, tetapi juga apakah manajemen kembali menaikkan proyeksi untuk kuartal mendatang.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management

TSMC Membuktikan Kekuatan AI, tetapi Juga Menaikkan Ekspektasi

Pada pekan lalu, produsen chip kontrak terbesar dunia kembali menunjukkan alasan perusahaan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan AI global.

Pendapatan TSMC pada kuartal II meningkat 36% secara tahunan menjadi $40,2 miliar, sementara laba bersih melonjak 77%.

Manajemen juga menaikkan proyeksi kuartal III dengan memperkirakan pendapatan sebesar $44,6–$45,8 miliar dan margin kotor di kisaran 65%–67%.

CEO TSMC juga menegaskan bahwa permintaan terhadap chip AI tercanggih diperkirakan tetap sangat kuat setidaknya hingga 2029–2030.

Dari sisi fundamental, masih terdapat sangat sedikit tanda bahwa kinerja operasional perusahaan mulai melambat.

Namun, secara ironis, kinerja luar biasa tersebut juga menaikkan standar bagi seluruh industri semikonduktor.

Semakin kuat hasil yang dibukukan para pemimpin pasar, semakin sulit bagi kuartal-kuartal berikutnya untuk kembali menghasilkan kejutan positif yang berarti.

ASML dan TSMC Tunjukkan AI Masih Menopang Fundamental Industri

Hasil TSMC juga mengonfirmasi bahwa pendapatan dengan nilai tertinggi di industri masih berasal dari teknologi manufaktur tercanggih.

Proses 3 nanometer saat ini telah menyumbang sekitar 30% pendapatan perusahaan. Sementara itu, teknologi di bawah 7 nanometer menghasilkan sekitar 77% dari total penjualan.

TSMC juga telah mulai meluncurkan proses 2 nanometer, yang diperkirakan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan utama dalam beberapa tahun ke depan.

Perkembangan tersebut semakin menunjukkan bahwa permintaan AI terus diterjemahkan menjadi hasil bisnis yang nyata.

Gambaran serupa terlihat dari kinerja ASML. Pemimpin peralatan litografi tersebut tetap menjadi pemasok penting bagi industri semikonduktor global dan memperoleh manfaat dari rekor permintaan terhadap mesin yang digunakan untuk memproduksi chip AI tercanggih.

Baik ASML maupun TSMC terus menegaskan bahwa hambatan utama industri bukan lagi permintaan, melainkan kecepatan peningkatan kapasitas produksi.

Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa fundamental sektor semikonduktor masih sangat kuat.

Namun, pasar semakin tidak hanya memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menghasilkan kinerja lebih baik. Investor juga menuntut kemampuan mempertahankan tingkat pertumbuhan luar biasa selama beberapa tahun.

Perbedaan tersebut dapat menentukan perusahaan mana yang terus memimpin bull market AI dan perusahaan mana yang mulai kehilangan momentum di pasar.

Perlu diingat bahwa saham Cisco tetap mengalami penurunan setelah gelembung dot-com 2000, meskipun perusahaan terus melaporkan rekor pendapatan dan laba.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa fundamental yang luar biasa tidak selalu berarti harga saham akan terus meningkat.

Saham TSMC (TSM.US, Interval D1)

Sumber: xStation5