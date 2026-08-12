SpaceX naik sedikit di bawah 1% menjelang pembukaan pasar AS setelah Norges Bank mengungkap posisi sebesar 7,3 juta saham di perusahaan tersebut. Bisnis utama Elon Musk semakin sulit dianalisis hanya dari perspektif roket dan Starlink. Sejak debutnya di pasar saham, semakin besar bagian dari perdebatan valuasi SpaceX bergeser menuju AI, potensi data center orbital, dan akuisisi Cursor.

Morgan Stanley mempertahankan rating Overweight dengan target harga dasar US$300, sementara bull case mereka melihat saham berpotensi mencapai US$600. Pada level tersebut, SpaceX akan bernilai sekitar US$8 triliun dan berpotensi menjadi perusahaan publik terbesar di dunia. Namun, poin utamanya adalah jalur menuju valuasi tersebut sangat bergantung pada bisnis yang belum mencapai skala seperti yang diasumsikan dalam proyeksi paling optimistis.

US$600 Adalah Skenario Transformasi, Bukan Sekadar Pertumbuhan Konvensional

Bull case Morgan Stanley mengasumsikan jauh lebih banyak daripada sekadar kenaikan jumlah peluncuran roket atau pertumbuhan pelanggan Starlink. Dalam praktiknya, skenario tersebut membayangkan SpaceX berkembang dari perusahaan antariksa dan telekomunikasi menjadi operator infrastruktur global yang menggabungkan transportasi orbital, konektivitas satelit, dan kapasitas komputasi AI.

Starship tetap menjadi bagian terpenting dari persamaan tersebut. Morgan Stanley mengasumsikan sistem yang sepenuhnya reusable tersebut pada akhirnya dapat terbang cukup sering dan murah sehingga mampu menurunkan secara signifikan biaya pembangunan infrastruktur komputasi di orbit.

Dalam skenario bullish, biaya membangun kapasitas komputasi orbital dapat turun menjadi sekitar setengah dari level saat ini. Perbedaan ini penting dari sisi valuasi. Starship yang berhasil dapat menciptakan nilai secara mandiri. Namun, optionality yang jauh lebih besar muncul apabila akses yang lebih murah ke orbit memungkinkan terciptanya pasar baru. Morgan Stanley bukan hanya mengasumsikan keberhasilan sebuah produk, tetapi juga munculnya ekosistem ekonomi yang saat ini hampir belum ada.

Starlink Bisa Menghubungkan Lebih dari Sekadar Manusia

Pilar kedua dari skenario US$600 adalah ekspansi besar pada addressable market Starlink. Dalam jangka panjang, jaringan tersebut dapat menyediakan konektivitas bukan hanya untuk rumah tangga, bisnis, dan perangkat mobile, tetapi juga mesin otonom berbasis AI.

Skenario Morgan Stanley mengasumsikan bahwa pada 2040, ratusan juta, bahkan berpotensi miliaran robot dapat terhubung melalui Starlink. Rata-rata revenue bulanan per pengguna diperkirakan sekitar US$35. Jika pasar tersebut benar-benar berkembang, ekonomi Starlink dapat berubah secara fundamental dibandingkan hari ini. Jaringan satelit tidak lagi sekadar menjadi alternatif akses internet. Starlink dapat berkembang menjadi lapisan komunikasi global bagi perangkat otonom. Pada saat yang sama, ini merupakan salah satu asumsi paling jauh dalam valuasi SpaceX. Investor yang memasukkan peluang ini ke dalam valuasi hari ini harus memperhitungkan tidak hanya risiko eksekusi teknologi SpaceX, tetapi juga ketidakpastian terhadap kecepatan otomatisasi global dan kompetisi masa depan dalam konektivitas machine-to-machine.

Cursor Menjadi Bagian Penting dari Cerita Valuasi SpaceX

Akuisisi Cursor senilai sekitar US$60 miliar secara signifikan memperbesar eksposur SpaceX terhadap AI. Transaksi seluruhnya dalam bentuk saham tersebut diperkirakan selesai sebelum akhir Agustus. Cursor mengembangkan platform AI yang membantu programmer menulis, mengedit, melakukan debugging, dan menganalisis kode. Layanan tersebut dilaporkan digunakan oleh lebih dari 50.000 perusahaan dan lebih dari 64% perusahaan Fortune 500. Nilai strategis transaksi tersebut karena itu tidak hanya berasal dari produknya.

SpaceX memperoleh channel distribusi yang sudah mapan ke pelanggan korporasi, basis pengguna yang besar, serta akses terhadap data yang dihasilkan dari interaksi antara developer dan model AI. Kedua perusahaan telah bekerja sama sejak April, termasuk dalam pelatihan Grok 4.5 menggunakan data Cursor dan integrasi model tersebut ke dalam platform. Secara strategis, akuisisi ini dapat memperpendek jalur antara pengembangan model AI dan deployment komersial.

Morgan Stanley Memproyeksikan Pertumbuhan Cursor Sangat Cepat

Proyeksi terhadap bisnis yang diakuisisi tersebut sangat agresif. Morgan Stanley memperkirakan Cursor dapat menghasilkan revenue sekitar US$2,5 miliar pada 2026 dan US$13 miliar pada 2027. Angka tersebut masing-masing mewakili sekitar 10% dan 19% dari proyeksi revenue AI SpaceX. Annual recurring revenue diperkirakan mencapai sekitar US$8 miliar pada akhir tahun ini dan sekitar US$33 miliar pada 2030. Dengan asumsi tersebut, harga akuisisi US$60 miliar mulai terlihat sangat berbeda. Jika Cursor benar-benar mendekati ARR US$33 miliar, nilai transaksi saat ini akan setara dengan kurang dari dua kali basis recurring revenue masa depan tersebut.

Risiko utama berada di sisi biaya. Pertumbuhan revenue AI yang sangat cepat dapat membutuhkan belanja yang sama agresifnya untuk data center, energi, dan computing accelerator. Bagi valuasi jangka panjang SpaceX, kemampuan Cursor mengubah pertumbuhan menjadi cash flow yang berkelanjutan mungkin sama pentingnya dengan angka revenue headline. Morgan Stanley saat ini memperkirakan bisnis AI berkontribusi sekitar US$12 per saham terhadap valuasi SpaceX. Angka tersebut mencerminkan diskon dibandingkan beberapa bisnis neocloud pesaing.

Morgan Stanley sebelumnya juga berpendapat bahwa harga saham sekitar US$100 secara efektif berarti pasar tidak memberikan nilai apa pun terhadap operasi AI SpaceX. Hal ini membantu menjelaskan mengapa rentang skenario valuasi perusahaan begitu lebar. Roket dan Starlink sudah menjadi bisnis yang beroperasi dengan infrastruktur nyata, pelanggan, dan barrier to entry yang besar. AI, data center orbital, dan konektivitas masa depan bagi mesin otonom merupakan optionality. Karena itu, sebagian besar potensi upside tidak hanya berasal dari memperbesar bisnis yang sudah ada, tetapi dari kemampuan SpaceX menciptakan beberapa sumber revenue baru.

Wall Street Bullish, tetapi Rentang Valuasinya Sangat Lebar

Di antara 32 analis yang mencakup SpaceX, rata-rata target harga berada di sekitar US$227.

Namun, dispersinya mungkin lebih penting dibandingkan angka konsensus itu sendiri.

Raymond James melihat US$800, Morgan Stanley US$300, J.P. Morgan US$240, Deutsche Bank US$235, Goldman Sachs US$220, Wells Fargo US$215, UBS US$210, dan Citi US$200.

Arete baru-baru ini menaikkan target dari US$401 menjadi US$450 sambil mempertahankan rating Buy.

Di sisi lain, Piper Sandler memiliki target US$140 dengan rating Hold.

CFRA melihat US$115 dengan rating Sell, sementara Phillip Securities menilai saham di US$75.

Rentang US$75-US$800 sangat lebar bahkan untuk perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan terbesar antar analis bukan semata-mata mengenai nilai bisnis SpaceX saat ini, tetapi mengenai seberapa besar nilai yang pantas diberikan hari ini kepada bisnis yang mungkin baru berkembang dalam satu dekade atau lebih.

Morningstar mengambil pendekatan yang jauh lebih konservatif.

Estimasi mereka menempatkan bisnis inti Starlink dan peluncuran di sekitar US$40 per saham.

Nilai tambahan berasal dari proyek yang lebih spekulatif.

Skenario “Moonshot” mereka mencapai sekitar US$154 per saham dan hanya diberi probabilitas 7%.

Bear case Morgan Stanley sendiri di US$75 juga cukup menggambarkan besarnya ketidakpastian.

Dalam satu kerangka analisis yang sama, potensi nilai SpaceX berbeda sekitar delapan kali antara skenario bearish dan skenario paling optimistis.

Dispersi seperti ini umum terjadi pada perusahaan yang sebagian besar terminal value-nya bergantung pada teknologi dan pasar yang belum mencapai komersialisasi penuh.

SpaceX Semakin Menjadi Portfolio Bisnis yang Saling Terhubung

Salah satu cara untuk menganalisis SpaceX adalah dengan memisahkannya menjadi empat komponen.

Pertama adalah bisnis peluncuran, yang secara teknologi paling matang dan didukung keunggulan operasional yang sulit ditiru kompetitor.

Kedua adalah Starlink, platform infrastruktur telekomunikasi global yang dapat terus diperluas.

Ketiga adalah Starship, yang merupakan produk tersendiri sekaligus berpotensi menjadi alat untuk menurunkan cost base bisnis SpaceX lainnya.

Keempat adalah AI, yang mencakup Cursor, infrastruktur komputasi, dan berpotensi juga orbital compute.

Bagian paling menarik dari bull case berada pada interaksi antara bisnis-bisnis tersebut.

Jika Starship menurunkan biaya deployment infrastruktur, Starlink menyediakan konektivitas global, dan Cursor menghadirkan pelanggan serta distribusi untuk AI, aset-aset tersebut pada akhirnya dapat bernilai lebih besar jika digabungkan daripada berdiri sendiri.

Dalam skenario tersebut, SpaceX bukan sekadar konglomerasi teknologi yang tidak saling terkait.

Perusahaan dapat berkembang menjadi platform infrastruktur yang terintegrasi secara vertikal.

Itulah sebabnya US$600 sebaiknya tidak diinterpretasikan sebagai target harga sederhana yang diturunkan dari fundamental saat ini.

Angka tersebut merupakan skenario ketika beberapa proyek yang sangat ambisius berhasil secara komersial pada waktu yang hampir bersamaan.

Starship harus mampu menurunkan biaya peluncuran secara drastis.

Starlink harus bergerak melampaui konektivitas internet konvensional.

Cursor harus mempertahankan pertumbuhan yang luar biasa.

Operasi AI juga harus mencapai skala yang cukup untuk membenarkan tambahan nilai puluhan hingga berpotensi ratusan miliar dolar.

Bagi pemegang saham, sinyal terpenting bukan kenaikan target harga Wall Street itu sendiri.

Yang lebih penting adalah bukti yang mengonfirmasi atau menantang asumsi di balik target tersebut.

Faktor tersebut mencakup kecepatan pengembangan Starship, ekonomi Starlink, pertumbuhan dan margin Cursor, serta jumlah modal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur AI SpaceX.

SpaceX pada akhirnya merupakan kasus yang tidak biasa karena pasar menilai sekaligus keunggulan kompetitif yang sudah ada dan optionality jangka panjang dalam jumlah besar.

Semakin banyak optionality tersebut berubah menjadi revenue dan cash flow, semakin mudah valuasi yang lebih tinggi dibenarkan secara fundamental.

Namun, apabila proyek paling ambisius perusahaan mengalami keterlambatan atau memiliki economics yang lebih lemah dari ekspektasi, mekanisme yang sama juga bekerja secara terbalik.

Bisnis masa depan menyumbang bagian besar dari selisih antara valuasi konservatif dan bull case US$600.