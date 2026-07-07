SpaceX Turun Meski Masuk Nasdaq 100

Saham SpaceX turun hampir 6% hari ini ke sekitar $150, meskipun mendapat coverage yang sangat optimistis dari beberapa bank investasi besar. Perusahaan ini juga resmi masuk ke Nasdaq 100 hari ini, sebuah langkah yang sebelumnya diperkirakan JPMorgan dapat menghasilkan inflow pasif sekitar $4,3 miliar dari dana pelacak indeks.

Citi memulai coverage dengan rating Buy dan target harga $200, sambil menguraikan skenario jangka panjang di mana saham dapat melampaui $900 jika program Starship berhasil diterapkan dalam skala besar. Inisiasi bullish juga datang dari Deutsche Bank dengan target $255, Bank of America $235, Macquarie $250, Clear Street $217, dan Mizuho $200.

Analis menilai bahwa pendorong pertumbuhan jangka panjang terbesar perusahaan akan berasal dari Starlink, infrastruktur AI, dan keunggulan teknologi SpaceX dalam roket yang dapat digunakan kembali.

Penurunan hari ini mungkin terlihat mengejutkan mengingat arus berita yang sangat positif. Selain masuk ke Nasdaq 100, SpaceX juga telah mencapai akhir dari IPO quiet period, sehingga perusahaan-perusahaan besar Wall Street dapat menerbitkan laporan riset resmi pertama mereka mengenai perusahaan tersebut.

Namun, pasar sering mengikuti pola klasik “buy the rumor, sell the news”. Masuknya SpaceX ke Nasdaq 100 sudah diketahui jauh sebelumnya dan kemungkinan besar telah tercermin dalam harga saham. Setelah rally kuat dalam beberapa pekan terakhir, banyak investor tampaknya mulai mengambil profit.

Wall Street Melihat Potensi Kenaikan Besar

Pandangan jangka panjang paling optimistis datang dari Citi, yang memulai coverage dengan rating Buy dan target harga $200, mengimplikasikan potensi kenaikan lebih dari 30% dari level saat ini. Namun, bank tersebut menegaskan bahwa target ini tidak dilihat sebagai valuasi akhir perusahaan, melainkan sebagai tonggak dalam perjalanan menuju valuasi jangka panjang yang jauh lebih tinggi.

Menurut Citi, SpaceX sedang memasuki salah satu periode paling transformatif dalam sejarahnya. Bank tersebut meyakini bahwa perusahaan berada dalam posisi unik untuk memanfaatkan dua tren teknologi terbesar dalam dekade mendatang: konektivitas satelit global dan infrastruktur artificial intelligence. Dalam skenario paling optimistis Citi, keberhasilan peluncuran Starship dalam skala besar pada akhirnya dapat mendukung valuasi di atas $900 per saham.

Gelombang Inisiasi Bullish dari Analis

Citi bukan satu-satunya pihak yang memberikan pandangan positif. Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street, dan Mizuho juga memulai coverage dengan rating setara Buy, dengan sebagian besar target harga berada di kisaran $200 hingga $255.

Di antara bank investasi besar, Deutsche Bank menerbitkan target harga tertinggi di $255, yang mengimplikasikan potensi kenaikan hampir 70% dari level saat ini. Pada saat yang sama, analis menyoroti lebarnya perbedaan estimasi valuasi, dengan target yang dipublikasikan berkisar dari sekitar $62 hingga $310. Hal ini menggambarkan tingginya ketidakpastian terkait nilai jangka panjang SpaceX.

Satu-satunya pandangan yang cukup berhati-hati datang dari MoffettNathanson, yang memulai coverage dengan rating Neutral, dengan alasan ketidakpastian seputar proyeksi keuangan jangka panjang perusahaan.

AI, Starlink, dan Starship Diperkirakan Menjadi Pendorong Fase Pertumbuhan Berikutnya

Analis secara konsisten menyoroti keunggulan SpaceX dalam integrasi vertikal, teknologi peluncuran yang dapat digunakan kembali, serta posisi dominan Starlink di pasar broadband satelit.

Deutsche Bank berpendapat bahwa kombinasi pengembangan roket internal, manufaktur satelit, dan keahlian engineering perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif yang sangat sulit ditiru. Bank tersebut juga meyakini bahwa SpaceX dapat menjadi penyedia utama infrastruktur AI, tidak hanya melalui data center di darat, tetapi juga dengan kemungkinan menghadirkan infrastruktur komputasi orbital di masa depan.

Prospek keuangan perusahaan semakin mendukung tesis bullish tersebut. SpaceX menghasilkan revenue sekitar $19,3 miliar dalam 12 bulan terakhir, sementara analis memperkirakan pertumbuhan revenue sekitar 95% tahun ini, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi besar dengan pertumbuhan tercepat.

Pasar Masih Melihat Risiko yang Signifikan

Meskipun sentimen analis sangat positif, risiko tetap ada. Keberhasilan komersialisasi Starship masih menjadi elemen utama dalam tesis investasi jangka panjang. Implementasi platform dalam skala besar diperkirakan dapat secara signifikan menurunkan biaya peluncuran, sekaligus memungkinkan ekspansi lebih lanjut dalam komunikasi satelit, infrastruktur orbital, dan layanan terkait AI.

Analis juga menyoroti risiko regulasi di beberapa segmen bisnis serta valuasi perusahaan yang menuntut setelah rally terbaru. Akibatnya, bahkan berita yang sangat positif tidak selalu berubah menjadi kenaikan jangka pendek, karena sebagian besar narasi bullish kemungkinan sudah tercermin dalam harga saham.