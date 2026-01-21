Kontrak berjangka Wall Street sempat mengindikasikan kelanjutan pelemahan pada pertengahan pekan ini. Namun, sentimen pasar berubah setelah Donald Trump tampil di panggung World Economic Forum. Dengan nada yang jauh lebih defensif, pernyataan Presiden AS bahwa solusi “dengan kekuatan” terkait Greenland tidak akan ditempuh langsung memberikan kelegaan bagi pasar global. Yang paling krusial, tidak adanya pembahasan mengenai tarif terkait Greenland kembali menghidupkan narasi “TACO” (Trump Always Chickens Out) di kalangan pelaku pasar. Poin-poin utama dari pidato Presiden antara lain:



Mesin Amerika : Trump menggambarkan Amerika Serikat sebagai “mesin planet ini”, dengan menegaskan bahwa kemakmuran global bergantung pada pertumbuhan ekonomi AS. Ia menyoroti rekam jejak pemerintahannya dalam deregulasi, pemangkasan pajak, dan pengendalian inflasi.

Kritik terhadap Eropa : Presiden mengkritik kebijakan energi dan migrasi Eropa, serta membandingkannya dengan agenda “America First” yang ia usung.

Tekanan Perdagangan : Konsisten dengan sikap proteksionisnya, Trump mengusulkan tarif sebesar 30% terhadap Swiss untuk menekan defisit perdagangan yang melebar.

Isu Greenland : Trump kembali menegaskan keinginannya untuk menegosiasikan akuisisi Greenland, dengan menyatakan bahwa “tidak ada negara lain selain AS” yang seharusnya menguasai wilayah tersebut. Ia menyampaikan ultimatum keras kepada Denmark: “Jika mereka mengatakan ya, itu akan disambut; jika mereka mengatakan tidak, itu akan diingat selamanya.”

Strategi Energi : Sambil memuji energi nuklir serta dominasi AS di sektor minyak dan gas, Trump tetap bersikap kritis terhadap energi terbarukan, khususnya tenaga angin. Ia berjanji menurunkan harga komoditas dan mendorong penyelesaian konflik di Ukraina.

Investasi Regional: Presiden juga mengisyaratkan bahwa Venezuela berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan investasi Amerika Serikat.

Pandangan Teknikal: US500 (Kontrak Berjangka S&P 500)

Kontrak S&P 500 mencatat pemulihan yang solid, diperdagangkan di sekitar level 6.900 dan berhasil merebut kembali kenaikan sekitar 0,7% setelah aksi jual pada sesi sebelumnya. Fase koreksi saat ini memiliki skala yang sebanding dengan koreksi yang terjadi pada Desember lalu. Pihak bullish kemungkinan mengincar area resistensi di 6.930, yang bertepatan dengan retracement Fibonacci 50,0% dari koreksi saat ini serta celah pembukaan akhir pekan. Sebaliknya, jika tren turun kembali berlanjut, penjual akan mengincar area retracement 50,0% dan 61,8% dari reli besar yang dimulai pada November.

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.

Berita Emiten

Saham Netflix (NFLX.US) turun sedikit di atas 2,5% pada awal perdagangan, namun ini merupakan pemulihan signifikan dari penurunan hampir 8% di pra-pasar. Meskipun kinerja Q4 sesuai ekspektasi, panduan ke depan mengecewakan investor. Dalam langkah strategis, Netflix mengumumkan peralihan ke penawaran tunai penuh untuk Warner Bros guna memuluskan proses merger. Sejalan dengan itu, perusahaan menghentikan program pembelian kembali saham untuk menjaga likuiditas.

turun sedikit di atas 2,5% pada awal perdagangan, namun ini merupakan pemulihan signifikan dari penurunan hampir 8% di pra-pasar. Meskipun kinerja Q4 sesuai ekspektasi, panduan ke depan mengecewakan investor. Dalam langkah strategis, Netflix mengumumkan peralihan ke penawaran tunai penuh untuk Warner Bros guna memuluskan proses merger. Sejalan dengan itu, perusahaan menghentikan program pembelian kembali saham untuk menjaga likuiditas. Johnson & Johnson (JNJ.US) melaporkan pendapatan Q4 2025 sebesar USD 24,6 miliar, sedikit di atas konsensus USD 24,1 miliar. EPS tercatat USD 2,46, relatif sejalan dengan ekspektasi. Meski pasar menyambut positif pertumbuhan portofolio onkologi dan prospek 2026 yang stabil, saham JNJ diperdagangkan turun hampir 2% pada sesi tersebut.

melaporkan pendapatan Q4 2025 sebesar USD 24,6 miliar, sedikit di atas konsensus USD 24,1 miliar. EPS tercatat USD 2,46, relatif sejalan dengan ekspektasi. Meski pasar menyambut positif pertumbuhan portofolio onkologi dan prospek 2026 yang stabil, saham JNJ diperdagangkan turun hampir 2% pada sesi tersebut. Charles Schwab (SCHW.US) membukukan hasil sesuai proyeksi analis, dengan pendapatan USD 6,34 miliar dan EPS USD 1,39. Reaksi awal yang negatif akibat tidak adanya kejutan laba tertahan oleh reli pasar secara keseluruhan, sehingga saham kini menguat tipis mendekati 1%.

membukukan hasil sesuai proyeksi analis, dengan pendapatan USD 6,34 miliar dan EPS USD 1,39. Reaksi awal yang negatif akibat tidak adanya kejutan laba tertahan oleh reli pasar secara keseluruhan, sehingga saham kini menguat tipis mendekati 1%. Travelers (TRV.US) mencatat kejutan positif yang signifikan dengan EPS USD 11,13, jauh di atas perkiraan USD 8,74. Pendapatan mencapai USD 12,43 miliar, melampaui estimasi USD 11,04 miliar. Saham sempat melonjak ke USD 275 saat pembukaan sebelum terkoreksi ke sekitar USD 270, tetap mempertahankan kenaikan sekitar 1%.

mencatat kejutan positif yang signifikan dengan EPS USD 11,13, jauh di atas perkiraan USD 8,74. Pendapatan mencapai USD 12,43 miliar, melampaui estimasi USD 11,04 miliar. Saham sempat melonjak ke USD 275 saat pembukaan sebelum terkoreksi ke sekitar USD 270, tetap mempertahankan kenaikan sekitar 1%. Halliburton (HAL.US) melampaui ekspektasi dengan EPS USD 0,69 (vs USD 0,54) dan pendapatan USD 5,7 miliar. Fokus perusahaan jasa ladang minyak ini pada peluang investasi baru, termasuk potensi ekspansi di Venezuela, mendorong sahamnya naik lebih dari 3%.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.