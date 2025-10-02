Tesco & OpenAI Angkat Sentimen, Wall Street Catat Rekor Baru

Lebih banyak kabar baik untuk ekuitas Inggris

Lonjakan valuasi OpenAI bisa mendukung sektor teknologi

Saham AS abaikan shutdown dengan rekor baru

Pasar global mengabaikan government shutdown AS dan, memasuki hari kedua, volatilitas tetap rendah. S&P 500 mencetak rekor baru pada Rabu. Nasdaq memang gagal menembus rekor baru, tetapi posisinya masih sangat dekat.

Pasar Eropa pada Rabu juga dipenuhi warna hijau, dengan FTSE 100 mencetak rekor tertinggi baru. Futures mengindikasikan pembukaan lebih tenang pada Kamis, hal yang wajar setelah kenaikan harian 1%, penguatan terkuat sejak Agustus. Reli didorong sektor farmasi, dengan AstraZeneca memimpin, melonjak ke level tertinggi dalam 11 bulan.

Tesco memperkuat posisinya di puncak

Ada kabar baik lagi bagi FTSE 100 hari ini. Tesco merilis pembaruan perdagangan dan menaikkan proyeksi laba tahunannya. Sebagai peritel terbesar Inggris, Tesco melaporkan pertumbuhan penjualan 4,3% pada paruh pertama tahun ini dan memperbesar pangsa pasar lewat strategi harga kompetitif. Tesco juga mencatat pertumbuhan dua digit pada lini produk finest, serta memperluas layanan pengiriman cepat Woosh. Perusahaan sedang menguji coba harga personalisasi untuk program Clubcard, serta mengonfirmasi target efisiensi biaya £500 juta akan tercapai melalui investasi teknologi, termasuk pada sistem kasir.

Dorongan anggaran bagi peritel

Ada tambahan kabar positif untuk Tesco dan peritel lain. Rachel Reeves diperkirakan akan mengumumkan dalam anggaran bulan depan bahwa peritel akan dikeluarkan dari lapisan teratas tarif bisnis untuk menekan inflasi pangan. Langkah ini bisa menjadi katalis positif bagi sektor ritel hari ini, sekaligus memperkuat momentum kenaikan saham Inggris minggu ini.

Bisakah Reeves selamatkan City?

Sebagai kabar baik tambahan untuk City of London, ada spekulasi bahwa pemerintah akan membebaskan saham UK yang baru melantai bursa dari bea materai selama 2–3 tahun. Kebijakan pro-pasar ini bisa membantu mengatasi krisis listing London, mengingat bea materai di Inggris lebih tinggi daripada di pasar lain. Secara keseluruhan, hasil Tesco, spekulasi positif anggaran, dan momentum kuat berpotensi terus mendukung FTSE 100 sepanjang Oktober.

Valuasi monster OpenAI

Momentum pasar masih cenderung naik, dengan futures saham AS mengarah ke pembukaan lebih tinggi. Fokus Kamis bisa beralih ke sektor AI. OpenAI, meski bukan perusahaan publik, baru menyelesaikan kesepakatan yang memberi karyawan akses menjual saham, memberi valuasi $500 miliar bagi pembuat GPT. Tahun ini perusahaan sebelumnya bernilai $300 miliar.

Sebagai perbandingan, setelah reli kemarin, AstraZeneca kembali menjadi perusahaan paling bernilai di UK dengan kapitalisasi $259 miliar, hanya setengah dari OpenAI. OpenAI kini menjadi startup paling bernilai di dunia, melampaui valuasi $400 miliar milik SpaceX. Investor menjual saham senilai $6,6 miliar pada valuasi tinggi ini.

Valuasi jumbo ini memicu komentar soal irrational exuberance. Pekan lalu, David Einhorn, short-seller ternama, memperingatkan bahwa investasi di AI berisiko menghancurkan modal jika tidak mampu menghadirkan produktivitas dan pertumbuhan pendapatan sesuai ekspektasi tinggi pasar.

Bisakah OpenAI hadapi ancaman dari Meta?

Namun ada satu alasan mengapa manajemen OpenAI bisa puas dengan valuasi tinggi: retensi karyawan. Jika karyawan bisa kaya melalui penjualan saham di pasar privat, mereka cenderung bertahan. Perusahaan teknologi lain seperti Meta mencoba menarik talenta OpenAI dengan gaji 7 digit. Valuasi besar ini bisa membantu mencegah talent leakage.

Secara keseluruhan, dari perspektif pasar yang lebih luas, hal ini bisa memperkuat momentum kenaikan saham AS, dipimpin sektor teknologi, dan memperpanjang reli tahun ini hingga kuartal IV.

Target emas berikutnya: $4.000

Harga emas mencetak rekor baru pada Rabu, meski mundur dari level $3.900 per ons setelah data ketenagakerjaan swasta AS yang lemah. Emas naik $6 pada Kamis pagi, dan menembus $4.000 dianggap tak terelakkan. Pasar kini kembali memproyeksikan percepatan pemangkasan suku bunga, meski laporan NFP pekan ini tertunda. Indikator lain menunjukkan pasar tenaga kerja AS melambat tajam. Pasar kini memperkirakan 4,6 kali pemangkasan suku bunga dalam siklus pelonggaran ini, dengan suku bunga diproyeksi turun di bawah 3% dalam setahun. Prospek pelonggaran The Fed ini juga bisa menopang reli pasar saham.

Menatap ke depan, klaim pengangguran awal AS seharusnya jadi sorotan hari ini, namun kemungkinan tidak dirilis karena shutdown pemerintah. Dolar AS menjadi salah satu mata uang terlemah di G10 karena ekspektasi pemangkasan suku bunga menekan imbal hasil dan mengurangi dukungan bagi greenback.