Tesla melaporkan pendapatan kuartalan tertinggi dalam sejarah dan lonjakan signifikan pada free cash flow, didorong oleh volume pengiriman kendaraan terbesar dan rekor penyimpanan energi (energy storage).

Namun, margin otomotif masih menurun dibanding tahun lalu karena biaya operasional yang meningkat, dampak tarif, dan pergeseran bauran penjualan. Meski begitu, Tesla tetap menghasilkan surplus kas besar dan terus berfokus pada ekspansi AI dan produk baru sambil berhati-hati terhadap risiko perdagangan dan kondisi ekonomi global.

Hasil Utama Tesla Q3 2025

Pendapatan total: $28,10 miliar (+12% YoY)

Laba operasi GAAP / margin: $1,62 miliar / 5,8%

Laba bersih GAAP: $1,37 miliar

Laba bersih non-GAAP: $1,77 miliar (EPS non-GAAP $0,50)

EBITDA yang disesuaikan / margin: $4,23 miliar / 15,0%

Arus kas operasi / free cash flow: $6,24 miliar / $3,99 miliar (rekor)

Kas & investasi: $41,65 miliar (+$4,9 miliar QoQ)

Pengiriman kendaraan: 497.099 unit (+7% YoY); hari inventori: 10

Penyimpanan energi: 12,5 GWh (+81% YoY)

Jaringan Supercharger: 7.753 stasiun / 73.817 konektor (+16–18% YoY)

Komentar Manajemen

Manajemen menekankan bahwa produksi saat ini menjadi fondasi monetisasi layanan berbasis AI di masa depan.

Meski mengakui adanya ketidakpastian jangka pendek akibat kebijakan perdagangan dan fiskal, Tesla tetap optimis dengan pipeline produk baru seperti Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, dan Optimus.

FSD v14 mulai diluncurkan, mengintegrasikan sistem Robotaxi dengan peningkatan penanganan skenario kompleks. Robotaxi kini beroperasi di Austin, dengan uji coba layanan ride-hailing di Bay Area untuk pengumpulan data sebelum ekspansi komersial penuh.

Tarif dan rantai pasok masih jadi tantangan utama, tetapi lokalisasi produksi baterai & drivetrain diharapkan mengurangi risiko biaya.

Kapasitas pelatihan AI kini mencapai 81.000 GPU kelas H100, dan Tesla tengah bekerja sama dengan Samsung untuk produksi chip AI lanjutan di AS.

Rincian Segmen

Kendaraan: 497.099 unit (+7% YoY), mayoritas dari Model 3/Y (481.166 unit).

Energy Storage: 12,5 GWh (+81% YoY), mencatat laba kotor rekor $1,1 miliar (TTM).

Jaringan & Layanan: 7.753 stasiun Supercharger dan 73.817 konektor (+16–18% YoY).

Unit Supercharger v4 pertama telah diluncurkan dengan daya dan efisiensi lebih tinggi.

Saham Tesla turun 1,3% menjadi $433 dalam after-hours trading.