The Fed Preview: Pasar Tunggu Keputusan Besar

Rapat The Fed malam ini menjadi salah satu yang paling dinantikan sepanjang tahun. Konsekuensinya akan terasa dalam dua cara: keputusan langsung dan dampak jangka panjang.

Pasar memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 bps, dengan kemungkinan kecil (4%) pemangkasan lebih besar 50 bps. Menurut kami, pemangkasan 25 bps adalah skenario utama, seiring pelemahan pasar tenaga kerja yang membenarkan langkah Fed untuk menjaga lapangan kerja penuh. Namun, pasar lebih sensitif pada sinyal ke depan—apakah Fed akan memulai siklus pemangkasan agresif atau lebih hati-hati.

Rapat ini juga akan merilis Dot Plot terbaru, yaitu pandangan anggota FOMC tentang proyeksi suku bunga. Pada Juni lalu, median proyeksi menunjukkan suku bunga 3,87% di 2025, 3,6% di 2026, dan 3,37% di periode berikutnya.

Apa langkah The Fed berikutnya?

Sejak pertemuan terakhir, terjadi recalibrasi besar dalam ekspektasi suku bunga. Pasar Federal Funds Futures memprediksi suku bunga turun ke 3,6% pada Desember tahun ini, lalu berakhir di 2,88% pada 2026. Pertanyaan kunci untuk pasar malam ini: apakah Fed akan mengonfirmasi narasi ini dan mendukung siklus pemangkasan cepat, atau justru menolaknya?

Ada pro dan kontra untuk pemangkasan suku bunga pada tahap ini. Melihat pro terlebih dahulu: pasar tenaga kerja di AS melemah. Fed memiliki mandat ganda dan bertanggung jawab untuk menjaga lapangan kerja penuh. Meskipun tingkat pengangguran telah naik dari level rendah sejak 2023, ada kekhawatiran bahwa begitu pasar tenaga kerja melemah, tingkat pengangguran dapat melonjak lebih cepat, seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di bawah ini. Jika Fed ingin bergerak lebih cepat dalam hal pengangguran, maka mereka mungkin ingin memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, untuk menghindari hal yang lebih buruk bagi pertumbuhan pekerjaan di kemudian hari.

Grafik 1: Tingkat pengangguran AS, 1999–2025

Sumber: XTB and Bloomberg

Namun, hampir 6 kali pemangkasan suku bunga dalam 15 bulan ke depan, yang saat ini diharapkan oleh pasar keuangan, tidak akan tanpa potensi konsekuensi negatif. Inflasi adalah perhatian utama. Data CPI terbaru menunjukkan pertumbuhan harga utama di 2,9%, tingkat inflasi inti 3,1%. Ini jauh di atas target Fed sebesar 2%. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa laju pemangkasan suku bunga yang terlalu cepat dapat memicu kenaikan ekspektasi inflasi jangka panjang.

Saat ini ekspektasi inflasi memberikan sinyal yang beragam. Survei inflasi 1 tahun Universitas Michigan adalah 4,8%, ekspektasi untuk 5–10 tahun telah naik tajam dalam beberapa minggu terakhir menjadi 3,9%. Tingkat ekspektasi inflasi forward 5 tahun 5 tahun St. Louis menunjukkan ekspektasi inflasi yang lebih ringan, yaitu 2,33%. Dengan demikian, jika Fed melonggarkan terlalu cepat, atau terlalu banyak, ada ancaman ekspektasi inflasi menjadi tidak terkendali atau spiral inflasi yang menyebabkan volatilitas besar di pasar Treasury. Inilah salah satu alasan mengapa harga emas melonjak ke rekor tertinggi pada saat yang sama ketika ekspektasi suku bunga direkalibrasi lebih rendah, karena emas adalah lindung nilai inflasi utama.

Ada dimensi lain pada rapat Fed kali ini: politik. Gedung Putih memberikan banyak tekanan pada Jerome Powell dan Fed untuk memangkas suku bunga. Donald Trump telah mencoba mereformasi Komite Kebijakan Moneter Federal Reserve untuk lebih mencerminkan pandangannya tentang di mana suku bunga seharusnya berada. Pada hari Senin, Stephen Miran, penasihat ekonomi Gedung Putih, mendapat persetujuan pencalonannya ke dewan. Presiden juga mencoba memecat Lisa Cook, yang dituduh melakukan penipuan hipotek, meskipun ini telah diblokir oleh pengadilan untuk saat ini.

Trump jadi pusat rapat

Trump kini berada di pusat dinamika rapat, terutama karena Miran sudah memiliki hak suara. Saat uji kelayakan di Senat, Miran menekankan mandat ketiga Fed: menjaga suku bunga jangka panjang yang moderat. Suku bunga KPR 30 tahun saat ini 6,35%—terendah sejak Oktober 2024, tapi masih dianggap terlalu tinggi oleh Gedung Putih. Bisa jadi, gubernur Fed pilihan Trump akan mendukung pemangkasan besar, sementara gubernur dari Demokrat lebih berhati-hati. Ini bisa menjadikan rapat paling penuh gesekan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski pasar berekspektasi Fed akan menuruti Trump, indeks FedSpeak Bloomberg justru naik ke level tertinggi sejak April, menandakan hasil rapat masih penuh ketidakpastian.

Reaksi pasar

Menjelang rapat, saham AS sudah mencetak rekor baru, didorong reli big tech. Harga emas berada di rekor tertinggi, dolar melemah, sementara obligasi Treasury jadi yang berkinerja terbaik di dunia maju dalam 3 bulan terakhir.

Pasar sudah mem-price in hasil dovish dari rapat ini, jadi apakah masih ada ruang bagi aset berisiko untuk reli lebih jauh, atau justru Fed akan dianggap tidak cukup dovish? Kami pikir ada tiga kemungkinan hasil untuk pasar. Pertama, Fed menolak narasi bahwa suku bunga perlu dipangkas cepat, menyebabkan saham turun, yield AS dan dolar naik serta harga emas mundur dari rekor tertinggi. Ini akan menjadi hasil paling hawkish.

Hasil moderat adalah Fed memangkas malam ini lalu memberi sinyal laju pemangkasan yang lebih lambat di masa depan, meskipun lebih banyak daripada yang mereka perkirakan pada Juni. Ini bisa menyebabkan reli risiko tertahan, dan juga meredakan ketakutan inflasi serta menekan harga emas.

Hasil dovish akan terlihat sebagai konfirmasi bahwa akan ada empat atau lima pemangkasan lagi setelah ini, dan bahwa pasar benar mengharapkan suku bunga lebih rendah. Banyak kabar baik sudah masuk harga, tetapi ini bisa memicu reli lagi, dan penurunan yield Treasury lebih jauh, terutama jika ada pembahasan tentang “mandat ketiga” di rapat malam ini. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, Fed yang tunduk pada Gedung Putih adalah kabar buruk bagi AS dan bisa membebani harga aset, meski kita masih cukup jauh dari kondisi Fed tunduk penuh.

Secara keseluruhan, kami berharap pasar akan bergerak mendatar sambil menunggu dengan tegang rapat malam ini, yang merupakan rapat paling penting tahun ini sejauh ini.

Grafik 2: US S&P 500, Magnificent 7, harga emas dan yield Treasury AS 2 tahun: troika aset yang melonjak tajam saat yield Treasury anjlok.

Sumber: XTB and Bloomberg