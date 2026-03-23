The Week Ahead: Minyak tetap menjadi raja saat kita menantikan ultimatum Trump

Harga minyak terus menjadi penentu arah pasar keuangan. Minyak mentah Brent kembali berada di atas $113 per barel pada awal pekan, sementara kerugian tajam diperkirakan terjadi pada saham Eropa setelah pasar saham di seluruh Asia mengalami aksi jual besar-besaran. Indeks Nikkei turun lebih dari 3%, sementara Hang Seng melemah lebih dari 4%. Aksi jual ini bersifat luas, namun sektor energi, teknologi, material, dan real estat memimpin penurunan indeks Jepang, dan kami memperkirakan pola yang sama akan terjadi di Eropa.

Kejatuhan emas berlanjut

Harga emas terus mengalami penurunan tajam. Hari ini, emas turun 7%, sementara perak merosot 8%. Logam kuning kini diperdagangkan di sekitar level $4.150 per ons. Pekan lalu, harga emas kehilangan level $5.000, dan minggu ini level $4.000 tampaknya mulai terancam. Hal ini berarti hari yang berat kembali berpotensi terjadi bagi saham Inggris, setelah kerugian besar pada saham perusahaan tambang emas yang terdaftar di Inggris pekan lalu, di mana Antofagasta dan Fresnillo masing-masing mengalami penurunan harga saham sebesar 10%. Selain perusahaan minyak besar dan sejumlah kecil berita korporasi yang diterima dengan baik, saat ini hampir tidak ada tempat berlindung bagi investor saham dalam fase konflik ini.

Selat Hormuz menjadi fokus saat krisis kembali meningkat

Kita kini memasuki minggu keempat konflik di Timur Tengah dan masih belum terlihat tanda-tanda akan berakhir. Taruhan meningkat pekan lalu setelah kedua pihak menyerang infrastruktur energi. Kini, konflik memasuki fase eskalasi baru: Donald Trump telah memberikan ultimatum 48 jam kepada rezim Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan terhadap pembangkit listrik mereka.

Iran membalas dengan menyatakan bahwa mereka akan sepenuhnya menutup Selat tersebut jika pembangkit listrik mereka diserang. Mengingat Iran secara konsisten melampaui ekspektasi dan meluncurkan serangan drone serta rudal hampir tanpa henti terhadap negara-negara tetangganya, ultimatum Trump berpotensi tidak diindahkan.

Pekan krusial bagi konflik

Pekan ini dapat menjadi momen penentu bagi konflik, di mana akan terlihat pihak mana yang lebih dulu mundur. Semua perhatian tertuju pada Selat Hormuz, yang menjadi pusat perhatian pasar keuangan global. Jika Selat tersebut dibuka kembali, harga minyak berpotensi turun. Namun, jika Iran tidak mematuhi ultimatum Trump, hal ini dapat secara serius melemahkan posisi Presiden, dengan konsekuensi yang belum dapat diprediksi bagi pasar global.

Krisis Energi Melanda Pekan Ini Saat Ekspor LNG Qatar Mengering

Perang ini tampaknya jauh dari selesai, dan hal ini diperkirakan akan menjaga harga energi tetap tinggi. Harga Brent telah melonjak di atas WTI dalam pekan terakhir, dan kenaikan mingguan harga minyak sejak awal konflik ini berada di level historis tertinggi.

Aliran gas alam cair (LNG) dari Timur Tengah akan berhenti pekan ini, karena kapal-kapal tanker yang berangkat sebelum serangan terhadap Iran baru tiba di tujuan mereka. Sebagian besar datang dari Qatar, yang telah menghentikan ekspor dan kini menghadapi penurunan produksi hampir 20% akibat kerusakan drone di lapangan gas Ras Laffan.

Ini berarti banyak negara, terutama di Asia, menghadapi situasi kritis dengan pasokan LNG yang hampir habis. Harga LNG spot melonjak tajam, yang berarti importir LNG akan mengalami tekanan besar pada keuangan mereka dalam minggu dan bulan mendatang. Dalam tiga minggu terakhir, kami telah banyak membahas potensi krisis energi yang akan datang; pekan ini kita bisa melihat dampaknya secara nyata.

Outlook Ekonomi Diperbarui

Sejumlah analis dan bank sentral telah memperbarui proyeksi pertumbuhan global dan inflasi menyusul konflik ini. Tidak mengherankan, proyeksi pertumbuhan direvisi turun sementara inflasi diperkirakan meningkat. AS dan China diperkirakan memiliki ekonomi paling tangguh, sedangkan UK diperkirakan memiliki salah satu pertumbuhan terlemah di G7, meskipun kondisi di Zona Euro dan Jepang juga tidak terlalu cerah. Inflasi utama juga telah direvisi naik, dengan AS dan UK diperkirakan akan melihat CPI di atas level 3% untuk sebagian besar tahun ini. Menariknya, sebagian besar analis pada tahap ini tidak memperkirakan resesi atau lonjakan inflasi seperti tahun 2022 hingga dua digit. Namun, jika konflik berlanjut, proyeksi ini bisa berubah.

Semua perkiraan ini bersifat dinamis. Skenario paling merusak adalah konflik jangka panjang. Meskipun Israel menyatakan akan melanjutkan serangan selama Paskah, yang dimulai April, perkembangan di sekitar Selat Hormuz pekan ini akan menjadi penentu arah konflik selanjutnya.

Saham-saham kehilangan keuntungan awal pekan lalu, dan sentimen meresap dari pasar ekuitas global setelah bank sentral besar mengungkapkan kekhawatiran tentang prospek inflasi, memicu aksi jual besar pada obligasi global dan penyesuaian ekspektasi suku bunga. Saat konflik meningkat hingga akhir pekan, dengan AS dan Iran menolak gencatan senjata, saham AS mengalami aksi jual.