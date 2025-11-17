Pada awal pekan baru, suasana pasar mulai stabil. US stock futures mengarah ke kenaikan kecil pada Senin malam setelah penurunan tajam pada Jumat. European stock index futures sebagian besar bergerak datar di awal pekan.

Beberapa hari ke depan dapat menjadi penentu arah jangka panjang saham dan bagaimana kinerjanya hingga akhir tahun. Minggu ini, pasar akan menerima data penting dari AS, yang akan menentukan apakah The Fed akan memotong suku bunga bulan depan. Kita juga akan mendapatkan laporan keuangan Nvidia pada Rabu, yang berpotensi menghidupkan kembali sentimen AI/big tech.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pola musiman sedang terbentuk menuju akhir tahun. Rata-rata, saham cenderung turun di akhir pekan, kemudian memantul pada hari Senin. Pasar kini menunggu apakah pola itu kembali terjadi minggu ini.

Musiman November Belum Muncul

November sejauh ini menjadi bulan yang menantang bagi aset berisiko. Biasanya, November adalah bulan yang kuat secara musiman untuk pasar saham global — rata-rata return S&P 500 dalam 5 tahun terakhir adalah 5.59%. Namun sejauh bulan ini Nasdaq turun 3.5% dan S&P 500 turun lebih dari 1.5%. Sementara itu, saham Jepang jatuh tajam, sedangkan saham Eropa relatif lebih kuat.

Ketakutan terhadap Fed Mengguncang Pasar

Meski seharusnya periode ini kuat bagi saham, daftar kekhawatiran investor semakin panjang. Yang utama adalah The Fed. Investor sebelumnya memproyeksikan pemotongan suku bunga sebelum akhir tahun, namun kini peluangnya di bawah 50%, padahal sebulan lalu hampir pasti.

Alasan perubahan proyeksi ini adalah karena AS masih berada dalam “data vacuum” karena laporan ekonomi tertunda, Fed kemungkinan menghindari perubahan kebijakan saat kondisi ekonomi belum jelas, dan Pemerintahan AS belum pulih sepenuhnya dari shutdown, dimana gaji pegawai tertunda, penerbangan butuh waktu untuk normal — ini dapat menekan pertumbuhan, apalagi kita dua minggu menjelang Thanksgiving & Black Friday.

Ketergantungan Inggris pada Proyeksi Memicu Volatilitas Obligasi

Volatilitas obligasi meningkat di Jepang dan Inggris, karena pasar obligasi mulai menarik kembali toleransinya terhadap pemerintah yang berutang besar dan jor-joran belanja. Imbal hasil obligasi Inggris melonjak pada Jumat, terutama tenor panjang, setelah Menteri Keuangan Rachel Reeves membatalkan rencana kenaikan pajak penghasilan. Secara teori, ini kabar baik karena Inggris adalah ekonomi berbasis jasa, namun alasan pembatalannya adalah perkiraan OBR yang memberikan ruang fiskal tambahan £10 miliar.

Ini menjadi sinyal buruk karena 1, kebijakan fiskal Inggris terlalu bergantung pada OBR, yang bisa salah. 2, jika pemerintah hanya menaikkan banyak pajak kecil tanpa membenahi pengeluaran negara, maka kenaikan pajak tambahan kemungkinan akan terjadi lagi tahun depan.

Anggaran nasional akan diumumkan minggu depan, dan Treasury sebaiknya menghentikan bocoran informasi terkait rencana pajak/pengeluaran karena pasar obligasi Inggris sangat rapuh. Pada Jumat, obligasi Inggris tenor panjang — 30-year Gilt & 10-year Gilt — menjadi yang paling anjlok di dunia.

Bisakah Nvidia Menyelamatkan Sektor Teknologi?

Salah satu tema terbesar minggu ini: penjualan saham teknologi. Volatilitas tajam akhir pekan lalu dipicu oleh rotasi dari high beta stocks (teknologi, komunikasi, consumer discretionary) ke sektor defensif seperti energi dan utilitas. Saham finansial juga menguat karena ekspektasi pemangkasan suku bunga menurun, yang membantu pendapatan bunga bank.

Investor Akan Meneliti Pengeluaran AI

Pertanyaan sekarang adalah: apakah aksi jual pada saham teknologi memang beralasan? Valuasi — khususnya untuk saham AI — tampaknya menjadi tema yang menekan reli pasar saham sepanjang November. Bisa saja terjadi kerusakan jangka panjang setelah aksi jual tajam yang membuat harga saham Oracle turun hampir 30% bulan ini. Pasar mungkin mulai melihat belanja infrastruktur AI secara berbeda setelah analis mencatat bahwa pembangunan infrastruktur AI yang direncanakan dapat menelan biaya $5 triliun. Masalahnya adalah para hyperscaler terbesar — termasuk Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, dan Oracle — hanya memiliki sekitar $350 miliar kas. Big tech yang menggunakan arus kas bebas mereka bersama dengan utang untuk membiayai ambisi AI adalah wilayah baru bagi sektor teknologi. Investor selama ini terbiasa melihat sektor teknologi sebagai penimbun kas dan lebih stabil daripada beberapa ekonomi Barat besar. Namun, semua itu akan berubah.

Kini, perusahaan big tech menjual obligasi untuk membiayai rencana AI mereka, yang berarti investor harus melihat neraca perusahaan lebih cermat daripada sebelumnya. Oracle, CoreWeave, dan Meta telah menjual utang bernilai puluhan miliar dolar dalam beberapa minggu terakhir, yang menyebabkan spread obligasi melebar dibandingkan Treasuries, karena investor mulai menyadari bahwa beberapa hyperscaler harus menerbitkan jauh lebih banyak utang dalam beberapa tahun ke depan untuk mendanai proyek AI mereka. Selain itu, credit default swaps juga mencerminkan risiko baru pada beberapa saham teknologi. Sebagai contoh, biaya mengasuransikan utang Oracle telah naik dua kali lipat sejak September.



Perubahan Nasib di Magnificent 7

Hal ini membantu menjelaskan divergensi dalam Magnificent 7. Seperti terlihat pada grafik di bawah, semua saham Magnificent 7 tertekan dalam aksi jual terbaru. Namun, Microsoft dan Meta menjadi saham dengan kinerja terburuk year-to-date (YTD), sementara Google, Apple, dan Nvidia masih mencatat kinerja lebih baik. Apple, yang tidak mengikuti gelombang belanja besar-besaran untuk investasi AI, terlihat lebih stabil dibandingkan Meta dan lainnya — dan saham ini berpotensi mengungguli hingga akhir tahun.

Grafik 1: Kinerja Magnificent 7 Hingga Saat Ini

Sumber: XTB and Bloomberg

Pasar semakin selektif dalam menilai saham teknologi dan perdagangan AI, yang dapat membatasi kinerja saham-saham growth menjelang akhir tahun. Namun, ini sebenarnya hal yang baik dan membuat tema AI menjadi lebih aman, karena mengurangi risiko bahwa saham teknologi akan menjadi bubble yang suatu saat harus pecah.

Di bawah ini, kita melihat tiga peristiwa yang dapat mengubah arah pasar keuangan.

1. CPI Inggris

Ini akan menjadi rilis data yang sangat penting karena dapat menentukan apakah Bank of England akan memangkas suku bunga bulan depan. Saat ini terdapat peluang 69% untuk pemangkasan, dengan banyak pihak memperkirakan keputusan akan kembali berlangsung ketat.

Pasar memperkirakan data inflasi Oktober akan mendukung pemanggilan untuk pemangkasan suku bunga. Tingkat inflasi utama (headline CPI) diperkirakan turun menjadi 3.5% dari 3.8%, tingkat pertumbuhan harga inti diperkirakan turun menjadi 3.4% dari 3.5%, dan tingkat inflasi jasa diperkirakan moderat menjadi 4.6% dari 4.7%.

Angka-angka ini masih jauh di atas target BoE, namun penting untuk dicatat bahwa inflasi September tidak mencapai puncak 4% yang diperkirakan BoE, sehingga tekanan inflasi bisa menurun mulai sekarang.

Data CPI dapat menambah bukti bahwa ekonomi Inggris melambat dengan cepat, setelah lonjakan tingkat pengangguran dan data PDB negatif untuk September. Bacaan CPI yang lebih lemah dari perkiraan untuk bulan lalu dapat memicu kembali pelemahan pound. GBP terjual besar pekan lalu seiring lonjakan imbal hasil obligasi. Pound menjadi mata uang terlemah kedua di kelompok G10 FX. Namun yang menarik, GBP/USD tetap bertahan di atas $1.31. Bahkan dengan spekulasi anggaran dan outlook pertumbuhan yang lemah, GBP/USD tidak turun di bawah $1.30, level psikologis penting. Kecuali kita melihat kejutan penurunan besar pada CPI minggu ini, pound kemungkinan bergerak dalam kisaran menjelang pengumuman anggaran.

2. AS: Kapan Rilis Data Dimulai Lagi?

Ini adalah pertanyaan besar bagi semua investor. Ada kemungkinan laporan pekerjaan September dirilis minggu ini, namun pada tahap ini laporan tersebut dianggap “berita kemarin”, dan kami tidak memperkirakan dampaknya besar untuk sentimen jangka panjang. Sebaliknya, pasar dapat fokus pada risalah FOMC, yang mungkin menunjukkan kehati-hatian berkelanjutan dalam melonggarkan kebijakan moneter sebelum akhir tahun, setelah sejumlah pejabat Fed mengatakan bahwa ekonomi masih kuat.

The Fed memangkas suku bunga pada pertemuan Oktober, namun Ketua Jerome Powell menyampaikan nada hawkish, yang mengguncang pasar keuangan dan menimbulkan keraguan terhadap peluang pemotongan suku bunga Desember. Saat ini, terdapat peluang 42% untuk pemotongan suku bunga Fed bulan depan, sehingga nada dalam risalah ini dapat menggeser ekspektasi pasar. Jika risalah bernada hawkish, sentimen risiko dapat kembali memburuk.

3. Hasil Nvidia

Nvidia, bersama saham teknologi lainnya, sempat memantul pada Jumat, namun dalam beberapa minggu terakhir performanya cukup lesu. Pertanyaannya: apakah laporan keuangan terbarunya dapat menghidupkan kembali perdagangan AI dan membantu saham teknologi menjelang akhir tahun?

Nvidia dianggap sebagai barometer AI karena perusahaan ini menguasai sebagian besar pasar GPU. Chip produksinya adalah komponen kunci untuk pusat data global, dan pelanggan terbesar mereka adalah Microsoft dan Meta, yang tetap berkomitmen untuk memperluas kemampuan AI. Ini adalah kabar baik untuk Nvidia, dan menjadi alasan mengapa hasil mereka diperkirakan akan melampaui ekspektasi pekan ini.

Analis memperkirakan laporan raksasa lainnya: pendapatan: $55.14 miliar, laba bersih: $30.8 miliar. Hasil ini dapat menjadi hasil “sempurna”, dengan panduan laba masa depan yang kuat, seiring permintaan untuk GB3000 meningkat dan hyperscaler mengalokasikan miliaran dolar untuk investasi AI hingga 2026. Gross margin tetap menjadi fokus dan diperkirakan kuat, karena margin meningkat seiring produksi chip terbaru mereka, Blackwell dan Ruben, menjadi lebih efisien. Pasar memperkirakan gross margin berada di kisaran 70–75%, dan jika Nvidia menyarankan bahwa pasokan tambahan dapat hadir, hal itu dapat meningkatkan sentimen investor lebih jauh.

Nvidia diperkirakan akan menegaskan bahwa chip Blackwell dan Reuben akan mencapai $500 miliar pendapatan kumulatif. Ini adalah angka yang sangat besar, dan kemungkinan akan disambut baik oleh investor. Program nasional (sovereign programs) dan permintaan kuat dari produsen non-cloud dapat mengimbangi kekhawatiran terkait China, yang masih efektif offline.

Secara keseluruhan, laporan ini dapat menunjukkan bahwa Nvidia bukan hanya pusat dari keseluruhan proyek AI, tetapi juga sangat menghasilkan uang dan cukup sukses sehingga investor mungkin mulai memandang kembali perdagangan AI secara lebih positif. Kami tetap berpandangan bahwa harga saham hyperscaler akan tertinggal dibandingkan perusahaan yang diuntungkan dari belanja modal AI — seperti Nvidia — dalam beberapa waktu ke depan, seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, jika Nvidia memberikan outlook positif, ini bisa mengangkat seluruh sektor teknologi pekan ini.