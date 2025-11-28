Kita akan segera memasuki bulan terakhir perdagangan di pasar keuangan internasional tahun 2025. Pekan ini, investor akan berfokus terutama pada data penting terbaru dari AS menjelang pertemuan The Fed, kelanjutan pembicaraan terkait rencana perdamaian Ukraina–Rusia, dan komentar Ueda dari Bank of Japan, yang akan menentukan apakah suku bunga di Jepang akan dinaikkan pada Desember. Karena alasan ini, US2000, OIL.WTI, dan USDJPY akan menjadi pasar yang layak dipantau.

US2000

Dalam beberapa hari mendatang, US2000 akan sangat bergantung pada indeks PCE bulan September, yang akan dirilis pada 5 Desember, tepat sebelum pertemuan FOMC pada 9–10 Desember. Perusahaan kecil dan menengah lebih sensitif terhadap kondisi kredit dan arah suku bunga dibandingkan perusahaan besar, sehingga data inflasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan tekanan jual setelah rebound terbaru. Pasar saat ini memasuki masa blackout dari 29 November hingga 11 Desember, yang berarti para pejabat The Fed tidak akan memberikan komentar publik mengenai kebijakan moneter. Tanpa sinyal dari pembuat kebijakan The Fed, US2000 akan sangat bergantung pada “hard data”, itulah sebabnya pasar akan memberi perhatian besar pada rilis data ini.

OIL.WTI

Harga minyak mentah akan sangat bergantung pada pertemuan OPEC+ pada hari Minggu, 30 November, tetapi variabel kunci tetap negosiasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, yang dapat mengubah jalur harga WTI secara drastis. OIL.WTI saat ini bergerak di sekitar 58–59 dolar per barel, turun karena ekspektasi surplus produksi signifikan pada kuartal pertama 2026 (proyeksi IEA adalah +4 juta barel per hari). Keputusan OPEC+ untuk menghentikan pertumbuhan produksi pada kuartal pertama 2026 berpotensi diratifikasi secara resmi setelah komentar terbaru yang mengarah pada jeda, tetapi pasar masih skeptis mengingat oversupply fundamental yang didorong negara-negara di luar kartel.

USDJPY

Inflasi di Tokyo sebesar 2.8% y/y pada November mengonfirmasi bahwa tekanan harga di Jepang meningkat, memperkuat skenario kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan sedini Desember atau Januari 2026. Pasar swap menunjukkan bahwa kemungkinan tindakan BoJ pada Desember berada di atas 50%, dan probabilitas kumulatif mencapai 80% hingga akhir Januari. Namun, peristiwa kunci bagi yen Jepang tetap pidato Gubernur Kazuo Ueda pada hari Senin di Nagoya, yang dapat menjelaskan arah kebijakan moneter menjelang pertemuan BoJ pada 18–19 Desember. Konflik antara kebijakan moneter hawkish BoJ dan sikap dovish Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mendukung stimulus ekonomi lebih besar, menimbulkan ketidakpastian mengenai komitmen akhir BoJ terhadap pengetatan.