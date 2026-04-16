TSMC memulai tahun 2026 dengan kuartal yang mencetak rekor, secara jelas melampaui ekspektasi analis sekaligus menaikkan outlook untuk sepanjang tahun. Ini merupakan sinyal yang sangat kuat bahwa permintaan terhadap chip terkait AI tetap solid, bahkan di tengah lingkungan makro dan geopolitik yang lebih menantang.

Hal ini tidak terlihat seperti rebound siklikal biasa. Laporan ini menunjukkan bahwa infrastruktur AI mulai menjadi fondasi pertumbuhan bagi seluruh sektor semikonduktor, dengan TSMC berada tepat di pusatnya.

Pada kuartal pertama, perusahaan mencatat laba bersih sekitar $18,2 miliar, naik 58% secara tahunan, dengan pendapatan sebesar $35,9 miliar, naik 41% secara tahunan dalam dolar AS. Pada saat yang sama, profitabilitas melampaui ekspektasi, dengan margin kotor sebesar 66,2% dan margin operasional sebesar 58,1%.

Sorotan kinerja keuangan utama

Pendapatan: $35,9 miliar (+41% y/y dalam USD)

Laba bersih: $18,2 miliar (+58% y/y)

Laba operasional: sekitar $20,9 miliar (+62% y/y)

Margin kotor: 66,2%

Margin operasional: 58,1%

Panduan pendapatan Q2: $39–40,2 miliar

Pertumbuhan pendapatan 2026: di atas 30% y/y dalam USD

Capex 2026: $52–56 miliar (di batas atas panduan)

Pertumbuhan penting, namun kualitas lebih menonjol

Aspek terpenting dari laporan ini bukan hanya tingkat pertumbuhan, tetapi juga struktur hasilnya.

TSMC menunjukkan konversi pendapatan menjadi laba yang sangat kuat, didorong oleh dominasi pada teknologi proses tercanggih serta meningkatnya kontribusi chip AI, yang termasuk segmen paling menguntungkan di pasar saat ini.

Ini bukan efek satu kali. Komposisi pendapatan bergeser ke node yang lebih maju dan kontrak jangka panjang, yang meningkatkan visibilitas dan stabilitas margin.

“Permintaan sangat kuat” dan kapasitas yang terbatas

Kesimpulan utama dari laporan ini cukup jelas: permintaan terus melampaui pasokan.

Manajemen secara eksplisit menyebut permintaan chip AI sebagai “sangat kuat”. Pemimpin global seperti NVIDIA dan AMD terus mengembangkan chip yang semakin canggih, yang secara langsung mendorong permintaan terhadap kapasitas manufaktur TSMC.

Dampaknya bersifat struktural. Pasar saat ini mengalami kekurangan chip canggih, di mana batas utama bukan lagi permintaan, tetapi kemampuan untuk memenuhinya. Tren yang sama juga terlihat pada pemasok peralatan seperti ASML.

Outlook kuat menegaskan momentum berkelanjutan

Panduan untuk kuartal kedua semakin memperkuat gambaran ini.

TSMC memperkirakan pendapatan di kisaran $39 hingga $40,2 miliar, di atas konsensus pasar, sambil mempertahankan margin yang sangat kuat. Perusahaan juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan sepanjang 2026 lebih dari 30% secara tahunan dalam USD.

Hal ini penting karena menunjukkan bahwa momentum saat ini bukan bersifat sementara, dan permintaan diperkirakan tetap kuat dalam beberapa kuartal ke depan.

Capex meningkat dengan alasan yang jelas

Pertumbuhan ini didukung oleh strategi investasi yang agresif.

TSMC merencanakan belanja modal sebesar $52 hingga $56 miliar, berada di batas atas panduan sebelumnya. Perusahaan memperluas kapasitas melalui pembangunan fasilitas baru, termasuk proyek besar di Amerika Serikat, untuk memenuhi permintaan.

Ini menandai perubahan penting dibanding siklus sebelumnya, di mana permintaan menjadi batas utama. Saat ini, kendala utama adalah kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Risiko tetap ada, namun bersifat sekunder

Perusahaan menyoroti risiko geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah, serta dampak nilai tukar terhadap profitabilitas.

Namun, tidak ada gangguan signifikan pada pasokan material atau energi, yang menunjukkan operasi tetap stabil. Pada tahap ini, risiko tersebut tampak sekunder dibanding kekuatan permintaan yang mendasari.

Kesimpulan: AI mengubah struktur industri

Kuartal pertama 2026 bagi TSMC bukan hanya tentang hasil yang kuat, tetapi juga konfirmasi perubahan mendalam dalam industri semikonduktor.

Artificial Intelligence kini menjadi pendorong utama pertumbuhan, bukan sekadar salah satu faktor. Dalam konteks ini, TSMC berada pada posisi yang sangat diuntungkan sebagai produsen chip tercanggih di dunia.

Jika tren saat ini berlanjut, perusahaan dapat berada dalam siklus multi-tahun dengan permintaan tinggi, pertumbuhan pendapatan, dan profitabilitas yang solid. Tantangan terbesar bukan lagi mencari pelanggan, tetapi memenuhi skala permintaan yang terus meningkat.

Sumber: xStation5