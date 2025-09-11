US CPI and ECB meeting to dominate

Kita memasuki puncak pekan, di mana data US CPI dan rapat ECB akan menentukan arah pasar dalam jangka pendek. Menjelang rilis penting ini, dolar bergerak campuran, sentimen terhadap saham tetap tinggi, S&P 500 mencetak rekor baru pada Rabu, dan futures mengindikasikan saham AS maupun Eropa bisa dibuka sedikit lebih tinggi hari ini.

Mengapa CPI Tidak Akan Ganggu Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed

US CPI akan diawasi ketat untuk melihat apakah inflasi bisa menutupi kekhawatiran soal pasar tenaga kerja. Reli saham berlanjut, didukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berulang kali. Meski ada kekhawatiran bahwa CPI lebih kuat dapat menghambat peluang pemangkasan suku bunga, kemungkinan terjadi perubahan besar dalam ekspektasi pasar terhadap kebijakan Fed setelah laporan ini dinilai kecil.

Harga Produsen Redakan Kekhawatiran Pasar

Pasar memperkirakan lonjakan CPI menjadi 2,9% dari 2,7% di Juli. Namun, laporan harga produsen (PPI) yang lebih lemah meredakan kekhawatiran soal inflasi di AS. Data ini penting bagi analis dan investor karena menjadi salah satu indikator pertama dampak tarif impor terhadap inflasi. Namun, hasil negatif PPI bulanan Agustus meredakan ketakutan bahwa inflasi terkait tarif akan memperlambat laju pemangkasan suku bunga The Fed.

Detail PPI menunjukkan harga energi negatif, harga jasa lebih rendah, sementara harga pangan dan inti relatif stabil. Penurunan besar pada harga jasa perdagangan menandakan produsen untuk sementara menyerap kenaikan harga akibat tarif. Inflasi terkait tarif tampaknya akan datang, tetapi butuh waktu beberapa bulan sebelum benar-benar tercermin di data, terutama jika produsen di hulu CPI belum meneruskan kenaikan biaya.

Bayang-Bayang Tarif pada Laporan Inflasi

US CPI diperkirakan naik hari ini, didorong harga bensin dan pangan yang lebih tinggi. Harga kopi berpotensi melonjak akibat tarif, begitu juga dengan daging sapi. Respons CPI terhadap tarif masih lambat, sebagian karena stok barang yang masih berasal dari impor sebelum pembatasan berlaku.

Apakah biaya tarif akan diteruskan ke konsumen bisa bergantung pada permintaan. Jika permintaan tetap kuat, pengecer lebih percaya diri untuk menaikkan harga. Namun, jika CPI ternyata lebih rendah dari perkiraan, hal itu bisa menjadi sinyal bahwa permintaan konsumen AS mulai melemah.

Tarif hanyalah salah satu faktor pendorong harga. Pengetatan imigrasi yang memengaruhi sektor pertanian juga mendorong harga pangan. Namun karena elemen volatil seperti energi dan pangan yang mendorong CPI naik, kemungkinan Fed akan mengabaikan laporan inflasi ini dan tetap melanjutkan pemangkasan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

Trump Tekan Powell soal Suku Bunga

Setelah laporan PPI, Donald Trump menyatakan dengan nada menang: “Tidak ada inflasi” dan “Terlambat” — merujuk pada Powell — yang dinilainya harus segera memangkas suku bunga. Trump kemungkinan akan mendapat keinginannya, meski harus menunggu seminggu. Pasar sudah sepenuhnya memproyeksikan pemangkasan 25bp, dengan peluang 8% untuk pemangkasan 50bp. Jika CPI lebih lemah dari perkiraan, ekspektasi pemangkasan 50bp bisa melonjak.

Probabilitas tiga kali pemangkasan hingga akhir tahun cukup tinggi, dengan enam kali pemangkasan sudah diproyeksikan hingga Januari 2027. Karena eratnya hubungan pemangkasan suku bunga dengan saham, kejutan pada CPI hari ini bisa memicu pergerakan besar di bursa. Namun pasar opsi masih memperkirakan S&P 500 akan melanjutkan kenaikan setelah laporan ini.

Dampak CPI pada Saham

Secara historis, S&P 500 cenderung turun tipis dalam satu jam pertama setelah rilis CPI. Namun, setelah laporan Juli lalu yang menunjukkan inflasi stabil di 2,7%, indeks justru naik 0,25%. Dalam setahun terakhir, kenaikan pasar saham AS tidak terhenti meski ada sedikit kenaikan pada laporan CPI.

ECB: Diperkirakan Tetap Netral di Ujung Siklus Pemangkasan

Rapat ECB juga jadi fokus hari ini, meski tidak ada perubahan kebijakan yang diantisipasi. Pasar futures suku bunga memproyeksikan kurang dari satu kali pemangkasan hingga pertengahan tahun depan. Hal ini menandakan 2% — suku bunga saat ini — bisa menjadi tingkat netral jangka panjang bagi zona euro, sekaligus menandai berakhirnya siklus pemangkasan ECB.

Dovish ECB Terdiam Sementara

Data ekonomi yang lebih kuat serta nada optimis dari pejabat ECB cukup untuk membungkam kubu dovish. Proyeksi ekonomi staf ECB juga dirilis hari ini, termasuk GDP dan CPI. Proyeksi GDP 2025 bisa direvisi naik, sementara outlook 2026 ke depan lebih rumit karena tarif yang lebih tinggi dari perkiraan bisa membebani prospek.

ECB kemungkinan juga menyoroti kekakuan harga inti, terutama inflasi jasa, yang masih di atas target ECB setelah naik ke 3,1% bulan lalu.

Fokus pada Euro dan Imbal Hasil Obligasi

ECB harus berhati-hati. Jika Christine Lagarde memberi sinyal bahwa suku bunga sudah mencapai titik terendah, euro bisa melonjak kembali ke level tertinggi 2025 di atas $1,18. EUR/USD sudah menguat 13% YTD terhadap dolar, memberi tekanan pada eksportir. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Lagarde mengubah nada menjadi hawkish. Fokusnya kemungkinan tetap pada risiko pertumbuhan ke bawah, termasuk tarif dan gejolak politik Prancis.

Krisis politik di Prancis sejauh ini tidak mengguncang pasar keuangan, dengan imbal hasil obligasi tetap stabil. ECB diperkirakan menjaga sikap netral agar tidak memicu lonjakan imbal hasil yang bisa memperburuk masalah fiskal Prancis.