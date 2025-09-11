Baca selengkapnya

US CPI Naik 2,9%, Pasar Perkuat Taruhan Rate Cut The Fed, ECB Netral

20.16 11 September 2025

CPI AS sesuai perkiraan, dengan tingkat utama naik ke 2,9% YoY pada Agustus, dari 2,7% di Juli. Secara bulanan, inflasi naik 0,4%, sedikit lebih tinggi dari estimasi. Meski menandakan inflasi berjalan jauh di atas target, hal ini tidak dianggap sebagai hambatan bagi langkah pemangkasan suku bunga berikutnya.

Setelah rilis laporan ini, dolar AS langsung berbalik melemah terhadap mayoritas mata uang. Futures S&P 500 sempat berfluktuasi, namun kini berbalik menguat, sementara imbal hasil obligasi AS menurun. Pergerakan harga ini memberi sinyal dua hal: (1) Fed memiliki ambang yang tinggi untuk tidak memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, (2) pasar tenaga kerja masih lebih dominan dibanding data inflasi, dan bisa terus demikian untuk sementara waktu.

Jika ditelusuri lebih dalam, komponen shelter mencatat kenaikan bulanan terbesar, naik 0,4%. Harga pangan dan energi juga mengalami lonjakan signifikan. Penting bagi taruhan rate cut The Fed, kenaikan komponen ini tidak terkait tarif. Jika tarif belum memberikan tekanan ke inflasi saat ini, maka Fed bisa mengabaikan kenaikan harga komoditas dan tetap memangkas suku bunga meski CPI berada di atas target 2%.

Harga Mobil Bekas Naik, Efek Tarif Mulai Terlihat

Ada satu sektor yang terdampak tarif dalam laporan CPI: harga mobil dan truk bekas, yang melonjak 0,9% di Agustus setelah empat bulan berturut-turut mencatat penurunan. Dengan tarif yang menaikkan harga mobil Asia dan Eropa, konsumen AS beralih membeli produk lokal atau kendaraan bekas yang tidak terkena tarif. Sebaliknya, harga mobil baru justru turun 0,1% pada bulan lalu.

Pasca laporan ini, fokus pasar tertuju pada prospek pemangkasan suku bunga. Kini terdapat peluang 11% untuk pemangkasan 50 basis poin (bp) minggu depan dari The Fed, naik dari 8% sebelum laporan ini. Hal ini memunculkan kemungkinan Fed tertinggal dari kurva dan harus mengejar ketertinggalan dalam beberapa bulan ke depan.

Minimnya Dampak Tarif ke Inflasi Dukung Pemangkasan

Meskipun laju CPI 2,9% tidak bisa disebut dovish, minimnya dampak tarif pada laporan CPI bisa meredakan kekhawatiran Fed terkait prospek inflasi ke depan. Ditambah lagi, pasar tenaga kerja AS menunjukkan pelemahan lebih lanjut. Klaim pengangguran awal melonjak dari 236 ribu menjadi 265 ribu minggu lalu, salah satu level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mendukung pandangan bahwa Fed seharusnya lebih fokus pada memburuknya pasar tenaga kerja dibanding risiko inflasi — sehingga semakin memperkuat argumen untuk pemangkasan 50bp.

Kami memperkirakan pasar Fed Funds Futures akan terus memproyeksikan peluang pemangkasan 50bp minggu depan. Hal ini kemungkinan akan membatasi penguatan dolar dan menekan imbal hasil obligasi AS. Yield Treasury 10 tahun dan 2 tahun telah turun lebih cepat dibanding obligasi Eropa sepanjang pekan ini, dengan yield 10 tahun bahkan jatuh di bawah level kunci 4% setelah rilis klaim pengangguran.

ECB Tahan Suku Bunga, Prospek Pertumbuhan Lebih Seimbang

Rapat ECB berlangsung tanpa kejutan: dewan gubernur menahan suku bunga, sesuai ekspektasi, sekaligus merilis proyeksi pertumbuhan dan inflasi terbaru. Meski proyeksi inflasi 2025–2026 direvisi naik, outlook 2027 justru dipangkas ke 1,9%, di bawah target ECB.

ECB juga menolak berkomitmen pada arah kebijakan selanjutnya, namun Lagarde menegaskan risiko pertumbuhan kini “lebih seimbang” (lebih baik dari perkiraan sebelumnya). Hal ini mendorong pasar memangkas ekspektasi pemangkasan lanjutan oleh ECB di sisa tahun ini.

Mengapa Fed Lebih Penting Bagi Pasar daripada ECB

Pernyataan ECB membantu mendorong euro naik tipis dan mengangkat imbal hasil obligasi Eropa, meski hanya meningkat ringan di sepanjang kurva. Dalam sepekan terakhir, obligasi AS menunjukkan kinerja lebih baik dibanding Eropa, dan tren ini diperkirakan berlanjut hingga rapat FOMC pekan depan.

Konferensi pers ECB masih berlangsung, namun kami memperkirakan Lagarde tetap berhati-hati soal kebijakan selanjutnya. Sementara itu, pasar keuangan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh arah kebijakan Fed, terutama bagi saham. Untuk saat ini, kombinasi yang muncul adalah dolar lebih lemah, euro lebih kuat, dan saham berpotensi menguat.

