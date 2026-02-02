Setelah pembukaan perdagangan di Wall Street, ketidakpastian investor meningkat meskipun indeks-indeks utama mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan. S&P 500 naik lebih dari 0.5%, sementara Nasdaq menguat sekitar 0.7%. Tekanan jual di pasar logam mulia semakin meningkat, dengan emas dan perak kehilangan nilai secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aset safe haven tradisional sedang berada “dalam badai” dan tidak lagi memberikan perlindungan modal jangka pendek. Investor kini beralih ke dolar AS dan instrumen yang lebih likuid, dengan tujuan meminimalkan risiko di tengah ketidakpastian kebijakan moneter dan prospek makroekonomi ke depan.



Salah satu faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap perubahan sentimen yang tiba-tiba ini adalah penunjukan Ketua Federal Reserve yang baru, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya penyebab koreksi pasar saat ini. Keputusan personalia tersebut terjadi di tengah pasar yang sebelumnya sangat mengantisipasi skenario pelonggaran kebijakan moneter, sehingga menjadi katalis bagi aksi ambil untung.

Pada saat yang sama, masih terdapat ketidakjelasan mengenai arah kebijakan yang akan diambil oleh Ketua The Fed yang baru, apakah akan menerapkan kebijakan yang lebih restriktif atau justru sejalan dengan ekspektasi pemerintahan Trump yang berfokus pada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian seputar keputusan The Fed ke depan mendukung penguatan dolar AS dan meningkatkan tekanan pada aset-aset yang sensitif terhadap suku bunga. Kondisi ini paling jelas terlihat di pasar logam mulia, yang telah mengalami aksi jual tajam sejak hari Jumat. Harga emas dan perak tertekan oleh penguatan dolar, kenaikan imbal hasil obligasi riil, serta pembongkaran posisi spekulatif setelah reli kuat sebelumnya.



Pergerakan pasar saat ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian dan pergeseran investor ke mode perlindungan modal. Ini bukanlah arus masuk klasik ke safe haven tradisional, melainkan peralihan selektif ke dolar AS dan likuiditas sambil menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter serta hubungan antara The Fed dan pemerintahan.

Kontrak berjangka US500 hari ini bergerak menguat tipis sepanjang sesi. Katalis dari kenaikan ini kemungkinan berasal dari meredanya ketidakpastian terkait penunjukan Ketua The Fed yang baru, serta penguatan dolar AS dan faktor makroekonomi lainnya. Secara teknikal, EMA 25 jangka pendek berada di atas EMA 50, yang selanjutnya berada di atas EMA 100, mengonfirmasi tren naik yang masih berlangsung. Menjaga support di level EMA 50 menjadi krusial, karena penembusan ke bawah level tersebut dapat mengindikasikan koreksi yang lebih dalam. Namun untuk saat ini, struktur moving average masih menunjukkan tren bullish yang stabil.

Berita Emiten

Oracle (ORCL.US) mengumumkan rencana untuk menghimpun dana hingga USD 50 miliar guna membiayai ekspansi infrastruktur cloud dan proyek-proyek terkait kecerdasan buatan. Sebagai bagian dari strategi ini, perusahaan menandatangani perjanjian distribusi yang memungkinkannya menjual hingga USD 20 miliar saham di pasar serta menerbitkan obligasi non-pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan Oracle menghimpun dana secara bertahap dan fleksibel, tergantung pada kebutuhan investasi dan kondisi pasar. Kabar ini disambut dengan reaksi beragam, di mana pasar melihat potensi pertumbuhan lanjutan di layanan cloud, sekaligus meningkatnya perhatian terhadap leverage keuangan dan dampak penerbitan saham besar terhadap harga saham.

Disney (DIS.US) turun lebih dari 7% setelah investor bereaksi negatif terhadap laporan keuangan kuartalan terbarunya. Meskipun perusahaan melampaui estimasi EPS dan menunjukkan kinerja kuat di segmen taman hiburan dan streaming, pendapatan sedikit meleset dari ekspektasi pasar, sementara segmen televisi tradisional dan Linear TV masih lemah. Kekhawatiran tambahan, termasuk sengketa distribusi dengan YouTube TV yang menyebabkan hilangnya pendapatan signifikan, serta potensi penurunan laba pada kuartal mendatang, meningkatkan ketidakpastian investor dan memicu aksi jual tajam pada saham.

Saham Perspective Therapeutics (CATX.US) melonjak lebih dari 10% hari ini setelah perusahaan mengumumkan penawaran umum saham biasa dan waran senilai sekitar USD 175 juta. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk mempercepat pengembangan klinis kandidat radioterapi, berinvestasi pada infrastruktur produksi, serta mendukung tujuan korporasi lainnya.

Saham of Palantir (PLTR.US) naik lebih dari 2% hari ini. Setelah penutupan perdagangan, perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartalan, dan pasar kembali memperkirakan hasil yang melampaui estimasi analis

