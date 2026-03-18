Daily Summary - Ketegangan Timur tengah meningkat, harga minyak kembali naik (18.03.2026)

Brent crude menembus di atas $108 per barel, diperdagangkan mendekati $110 secara intraday dengan kenaikan lebih dari 5%, didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah.

Israel menyerang ladang gas raksasa South Pars milik Iran, sementara Irak melaporkan bahwa aliran gas dari wilayah tersebut telah terhenti; Iran meluncurkan serangkaian serangan balasan ke Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar, dengan Qatar melaporkan kebakaran di pusat LNG Ras Laffan.

The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah tetapi tetap mempertahankan proyeksi pemotongan pada 2026 dan 2027, meskipun distribusi dot plot bergeser; Jerome Powell memperingatkan dalam beberapa pernyataan hawkish bahwa jika inflasi tidak menunjukkan kemajuan lebih lanjut, pemotongan suku bunga tidak seharusnya dilakukan, serta mengakui bahwa guncangan harga minyak sulit diukur dan dampak jangka panjangnya tidak pasti.

Powell juga mencatat bahwa risiko langkah berikutnya berupa kenaikan suku bunga telah meningkat, meskipun ia masih menganggap guncangan minyak sebagai faktor satu kali dengan konsekuensi yang belum pasti.

Powell menyatakan niatnya untuk tetap menjabat sebagai gubernur The Fed setidaknya hingga investigasi Departemen Kehakiman (DOJ) selesai.

Proyeksi inflasi direvisi lebih tinggi, meskipun tren keseluruhan masih menunjukkan penurunan.

PPI AS meningkat sebelum konflik, inflasi tetap keras kepala di atas target, dan pasar tenaga kerja terlihat semakin rapuh (pertumbuhan pekerjaan melambat dengan tingkat pengangguran sekitar 4,4%), meningkatkan risiko stagflasi.

US100 dan US500 turun hampir 1% akibat kekhawatiran inflasi dan nada hawkish Powell, menghapus rebound dua hari di Wall Street.

Micron, salah satu penerima manfaat utama dari kenaikan harga memori, dijadwalkan merilis laporan keuangan setelah penutupan pasar AS.