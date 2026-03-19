🔴Fed tahan suku bunga, proyeksi cut tetap

Pernyataan kebijakan hanya mengalami perubahan kosmetik dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi (terutama untuk 2027) serta proyeksi inflasi yang meningkat (tetap di bawah 3%), namun jalur disinflasi menuju target 2% tetap terjaga hingga 2028.

The Fed mempertahankan suku bunga pada batas atas 3,75%, sejalan dengan ekspektasi, sambil tetap memproyeksikan pemangkasan pada 2026–2027 meskipun terjadi guncangan energi dan ketidakpastian di Timur Tengah.

Faktor kunci dalam proyeksi ini adalah tetap dipertahankannya ekspektasi pemangkasan suku bunga pada 2026 dan 2027, meskipun terjadi guncangan pasokan di pasar energi. The Fed menyoroti dalam pernyataannya ketidakpastian terkait situasi di Timur Tengah. The Fed terus menekankan bahwa inflasi masih berada pada level tinggi (dengan risiko jelas dapat kembali naik di atas 3% jika harga minyak bertahan di atas USD 100 per barel). The Fed juga menyoroti bahwa perekonomian masih tumbuh dengan kuat.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa pernyataan tersebut hanya mengalami perubahan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa The Fed belum mengubah pendekatannya terhadap suku bunga, yang dapat dianggap sedikit dovish (tercermin dari pelemahan awal dolar AS). Dalam proyeksi makroekonomi, terlihat adanya peningkatan perkiraan pertumbuhan (terutama untuk 2027) serta revisi naik yang jelas pada proyeksi inflasi (meskipun masih di bawah 3%). Meski demikian, tren inflasi tetap menurun, dan inflasi diperkirakan akan kembali ke target pada tahun 2028, sejalan dengan proyeksi sebelumnya.

Sumber: XTB, Bloomberg