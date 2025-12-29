Faktor pembentuk harga yang bersifat geopolitik datang dari berbagai arah, baik dari timur maupun barat. Investor kembali mencoba menilai dampak dari negosiasi terkait Ukraina yang dipimpin oleh Amerika Serikat, meskipun sejauh ini belum menunjukkan hasil yang produktif.

Sementara itu, China memulai latihan militer berskala besar tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan nama sandi “Justice Mission 2025”.

Di saat yang sama, China juga mengambil langkah untuk membatasi ekspor perak serta menurunkan tarif terhadap sejumlah produk, termasuk baterai dan barang medis.

Investor ritel tetap memusatkan perhatian pada perak, yang setelah mengalami kenaikan hiperbolik dalam beberapa hari terakhir kini memasuki fase koreksi yang sama cepatnya. Kontributor signifikan terhadap pergerakan ini adalah kenaikan biaya transaksi oleh bursa CME, yang memicu gelombang penutupan posisi spekulatif.

Data Makroekonomi

Pending home sales (MoM) AS untuk November, di mana pasar memperkirakan penurunan sekitar 1%

Indeks Dallas Fed (Manufaktur) untuk Desember

Persediaan minyak, dengan pasar kembali memperkirakan penurunan di atas sekitar 2.000 ribu barel

Laporan mingguan persediaan gas alam dari EIA

US100 (D1)

Perdagangan di awal pekan di Amerika Serikat dibuka dengan sentimen negatif yang cukup jelas, meskipun masih berada dalam periode partisipasi investor yang relatif rendah. Ketegangan geopolitik dan finansial menjadi faktor utama yang mengarahkan pergerakan indeks saham. Penurunan terdalam terlihat pada kontrak US100 yang melemah lebih dari 0,8%. Penurunan yang lebih terbatas tercatat pada S&P 500 dan Russell 2000, di mana kontrak masing-masing turun sekitar 0,4%.

Sumber: xStation5

Pihak pembeli berhasil memulihkan sebagian kerugian dari puncak terakhir, namun momentum kenaikan terlihat melemah secara jelas. Apabila permintaan gagal mempertahankan level sekitar 25.900, maka pembentukan pola double top menjadi sangat mungkin terjadi. Untuk mewujudkan skenario ini, pihak penjual berupaya mendorong harga turun di bawah level FIBO 23,6, yang menjadi area teknikal penting pertama.



