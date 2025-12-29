- Ketegangan diplomatik menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor.
- Nilai perak dan entitas terkait berada di bawah tekanan.
- Intel menjual sahamnya.
Faktor pembentuk harga yang bersifat geopolitik datang dari berbagai arah, baik dari timur maupun barat. Investor kembali mencoba menilai dampak dari negosiasi terkait Ukraina yang dipimpin oleh Amerika Serikat, meskipun sejauh ini belum menunjukkan hasil yang produktif.
Sementara itu, China memulai latihan militer berskala besar tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan nama sandi “Justice Mission 2025”.
Di saat yang sama, China juga mengambil langkah untuk membatasi ekspor perak serta menurunkan tarif terhadap sejumlah produk, termasuk baterai dan barang medis.
Investor ritel tetap memusatkan perhatian pada perak, yang setelah mengalami kenaikan hiperbolik dalam beberapa hari terakhir kini memasuki fase koreksi yang sama cepatnya. Kontributor signifikan terhadap pergerakan ini adalah kenaikan biaya transaksi oleh bursa CME, yang memicu gelombang penutupan posisi spekulatif.
Data Makroekonomi
Pending home sales (MoM) AS untuk November, di mana pasar memperkirakan penurunan sekitar 1%
Indeks Dallas Fed (Manufaktur) untuk Desember
Persediaan minyak, dengan pasar kembali memperkirakan penurunan di atas sekitar 2.000 ribu barel
Laporan mingguan persediaan gas alam dari EIA
US100 (D1)
Pihak pembeli berhasil memulihkan sebagian kerugian dari puncak terakhir, namun momentum kenaikan terlihat melemah secara jelas. Apabila permintaan gagal mempertahankan level sekitar 25.900, maka pembentukan pola double top menjadi sangat mungkin terjadi. Untuk mewujudkan skenario ini, pihak penjual berupaya mendorong harga turun di bawah level FIBO 23,6, yang menjadi area teknikal penting pertama.
Berita Emiten
- Coupang (CPNG.US) - Operator e-commerce Korea Selatan yang terdaftar di New York Stock Exchange ini menguat hampir 3% setelah menjanjikan kompensasi kepada pengguna menyusul insiden kebocoran data baru-baru ini.
- Coeur Mining (CDE.US) - Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan perak mengalami tekanan seiring penurunan harga logam mulia hari ini. Penurunan saham Coeur Mining tercatat melebihi 4%.
- Energy Fuels (UUUU.US) - Produsen bahan bakar nuklir ini menguat lebih dari 3% setelah menaikkan proyeksi produksi dan penjualan.
- Intel (INTC.US) - Produsen prosesor ini menjual 214,8 juta sahamnya kepada Nvidia dengan nilai transaksi mencapai USD 5 miliar.
