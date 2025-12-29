Baca selengkapnya
21.39 · 29 Desember 2025

US OPEN: Awal Pekan dengan Diskon Ringan di Tengah Ketegangan Geopolitik

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  • Ketegangan diplomatik menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor.
  • Nilai perak dan entitas terkait berada di bawah tekanan.
  • Intel menjual sahamnya.
Perdagangan di awal pekan di Amerika Serikat dibuka dengan sentimen negatif yang cukup jelas, meskipun masih berada dalam periode partisipasi investor yang relatif rendah. Ketegangan geopolitik dan finansial menjadi faktor utama yang mengarahkan pergerakan indeks saham. Penurunan terdalam terlihat pada kontrak US100 yang melemah lebih dari 0,8%. Penurunan yang lebih terbatas tercatat pada S&P 500 dan Russell 2000, di mana kontrak masing-masing turun sekitar 0,4%.

  • Faktor pembentuk harga yang bersifat geopolitik datang dari berbagai arah, baik dari timur maupun barat. Investor kembali mencoba menilai dampak dari negosiasi terkait Ukraina yang dipimpin oleh Amerika Serikat, meskipun sejauh ini belum menunjukkan hasil yang produktif.

  • Sementara itu, China memulai latihan militer berskala besar tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan nama sandi “Justice Mission 2025”.

  • Di saat yang sama, China juga mengambil langkah untuk membatasi ekspor perak serta menurunkan tarif terhadap sejumlah produk, termasuk baterai dan barang medis.

  • Investor ritel tetap memusatkan perhatian pada perak, yang setelah mengalami kenaikan hiperbolik dalam beberapa hari terakhir kini memasuki fase koreksi yang sama cepatnya. Kontributor signifikan terhadap pergerakan ini adalah kenaikan biaya transaksi oleh bursa CME, yang memicu gelombang penutupan posisi spekulatif.

Data Makroekonomi

  • Pending home sales (MoM) AS untuk November, di mana pasar memperkirakan penurunan sekitar 1%

  • Indeks Dallas Fed (Manufaktur) untuk Desember

  • Persediaan minyak, dengan pasar kembali memperkirakan penurunan di atas sekitar 2.000 ribu barel

  • Laporan mingguan persediaan gas alam dari EIA

US100 (D1)

 

Sumber: xStation5

Pihak pembeli berhasil memulihkan sebagian kerugian dari puncak terakhir, namun momentum kenaikan terlihat melemah secara jelas. Apabila permintaan gagal mempertahankan level sekitar 25.900, maka pembentukan pola double top menjadi sangat mungkin terjadi. Untuk mewujudkan skenario ini, pihak penjual berupaya mendorong harga turun di bawah level FIBO 23,6, yang menjadi area teknikal penting pertama.
 

Berita Emiten

  • Coupang (CPNG.US) - Operator e-commerce Korea Selatan yang terdaftar di New York Stock Exchange ini menguat hampir 3% setelah menjanjikan kompensasi kepada pengguna menyusul insiden kebocoran data baru-baru ini.
  • Coeur Mining (CDE.US) - Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan perak mengalami tekanan seiring penurunan harga logam mulia hari ini. Penurunan saham Coeur Mining tercatat melebihi 4%.
  • Energy Fuels (UUUU.US) - Produsen bahan bakar nuklir ini menguat lebih dari 3% setelah menaikkan proyeksi produksi dan penjualan.
  • Intel (INTC.US) - Produsen prosesor ini menjual 214,8 juta sahamnya kepada Nvidia dengan nilai transaksi mencapai USD 5 miliar.
30 Desember 2025, 01.58

Daily Summary: Penurunan Indeks dan Kejatuhan Tajam Logam Mulia
24 Desember 2025, 21.40

US OPEN: Musim Liburan Redam Volatilitas Meski Risiko Politik
16 Desember 2025, 21.53

Denda UE untuk Raksasa Teknologi — Perannya dalam Kompetisi UE vs AS
15 Desember 2025, 21.53

US OPEN: Optimisme Ringan di Awal Pekan

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.