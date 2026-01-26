Pekan mendatang di pasar keuangan diperkirakan akan sangat sarat agenda penting. Investor di seluruh dunia bersiap menghadapi rangkaian peristiwa yang berpotensi menentukan arah pasar saham dalam beberapa bulan ke depan. Pusat perhatian tertuju pada raksasa teknologi dari Magnificent 7, yang laporan keuangan kuartalannya dapat menentukan nasib reli saham teknologi yang didorong oleh ledakan kecerdasan buatan.



Pada saat yang sama, perhatian pasar juga tertuju pada pertemuan Federal Reserve. Jerome Powell dan timnya akan mengambil keputusan terkait suku bunga, dengan konferensi pers pada Kamis malam yang berpotensi menentukan nada pergerakan pasar sepanjang pekan. Meskipun pasar memperkirakan suku bunga akan tetap stabil, setiap komentar Powell mengenai inflasi atau potensi pemangkasan suku bunga di masa depan dapat mengguncang imbal hasil obligasi, dolar AS, dan pasar saham.



Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya faktor politik. Presiden AS Donald Trump berpotensi mengumumkan kandidat pilihannya untuk menggantikan Powell pada pekan ini, yang dapat semakin meningkatkan ketegangan. Nama-nama seperti Rick Rieder dan Kevin Warsh disebut-sebut masuk dalam bursa calon. Setiap sinyal terkait hal ini dapat menambah ketidakpastian pasar, memicu perdebatan mengenai independensi The Fed serta arah kebijakan moneter ke depan.



Pekan ini mempertemukan dua dunia utama: laporan keuangan perusahaan teknologi terbesar dan keputusan kebijakan moneter dengan dampak paling luas. Kejutan positif dari raksasa teknologi yang dikombinasikan dengan sinyal hawkish dari The Fed berpotensi memperkuat optimisme pasar. Sebaliknya, kekecewaan hasil atau meningkatnya ketidakpastian politik dapat memicu volatilitas tajam. Bagi investor, hari-hari ke depan akan menjadi ujian ketahanan emosi, dengan rangkaian peristiwa yang berpotensi menentukan nada pasar di awal tahun.

Sumber: xStation5

Kontrak berjangka US500 (S&P 500) menguat pada sesi hari ini, terutama didorong oleh optimisme menjelang rilis laporan keuangan Magnificent 7. Rata-rata pergerakan eksponensial membentuk pola bullish klasik, yang semakin memperkuat sentimen positif pasar.

Sumber: xStation5

Berita Emiten:

CoreWeave (CRWV.US) mengumumkan bahwa Nvidia akan berinvestasi sebesar $2 miliar untuk mempercepat pengembangan infrastruktur AI. Dengan dukungan Nvidia, CoreWeave berencana membangun lebih dari 5 GW kapasitas komputasi di pusat data mereka hingga tahun 2030.

USA Rare Earth (USAR.US) mengonfirmasi bahwa pemerintah AS akan mengambil kepemilikan saham di perusahaan tersebut, dengan pendanaan sekitar $1,6 miliar melalui program dukungan logam tanah jarang strategis. Sebagai imbalannya, pemerintah akan menerima saham dan opsi saham, sehingga memperoleh kepemilikan signifikan di perusahaan. Setelah pengumuman ini, saham USA Rare Earth melonjak tajam.

Saham Revolution Medicines (RVMD.US) turun sekitar 20% setelah muncul laporan bahwa Merck (MRK) tidak lagi melanjutkan pembicaraan akuisisi dengan perusahaan tersebut.

Saham AppLovin (APP.US) naik 5% setelah menerima rekomendasi “Buy”, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perusahaan di sektor aplikasi mobile dan periklanan digital.

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.