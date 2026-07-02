Grafik harian Tesla menunjukkan potensi pembentukan pola triangle. Selama saham belum menembus ke atas $425, risiko teknikal utama masih berupa breakout ke bawah yang dapat mengarah pada pengujian ulang area support $390. Sebaliknya, breakout ke atas batas atas pola tersebut dapat membuka ruang menuju $480, dekat dengan level tertinggi yang dicapai pada 2025.

Nasdaq 100 masih hanya sekitar 2,5% di bawah rekor tertingginya dan telah naik 18,4% sejak awal tahun, mengonfirmasi bahwa tren bullish jangka panjang masih bertahan. Namun, indeks ini masih diperdagangkan pada valuasi yang menuntut, dengan rasio P/E sebesar 30. Dalam beberapa sesi terakhir, sektor material, finansial, dan consumer staples menjadi sektor dengan kinerja terkuat, sementara saham teknologi dan internet tertinggal. Market breadth juga tetap sehat, dengan lebih dari 60% konstituen Nasdaq 100 diperdagangkan di atas moving average 200 hari. Kekuatan relatif masih dipimpin oleh perusahaan AI dan semikonduktor, termasuk Marvell Technology, Arm Holdings, dan Intel.

Saham semikonduktor rebound: AMD, Intel, dan Micron naik sekitar 1% setelah berada di bawah tekanan pada sesi Rabu.

Pasar tenaga kerja AS mengecewakan: Payrolls hanya naik 57.000 dibandingkan ekspektasi 115.000, sementara tingkat pengangguran secara tak terduga turun ke 4,2%.

Futures indeks saham AS masih diperdagangkan menguat, meskipun telah memangkas sebagian kenaikan yang tercatat segera setelah rilis laporan tenaga kerja AS bulan Juni yang lebih lemah dari perkiraan. Ekonomi AS hanya menambah 57.000 pekerjaan, jauh di bawah konsensus 115.000, sehingga memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga tidak berubah lebih lama. Yield obligasi Treasury AS tenor 2 tahun turun setelah laporan tersebut, memberikan dukungan tambahan bagi saham. Setelah aksi jual pada Rabu, investor kembali masuk ke saham semikonduktor, dengan AMD, Intel, dan Micron masing-masing naik sekitar 1% pada perdagangan pre-market. Sentimen yang lebih kuat di AS kontras dengan aksi jual tajam pada saham teknologi Asia, di mana Samsung dan SK Hynix mencatat penurunan besar.

Tesla Kejutkan Wall Street setelah Pengiriman Naik 25% dan Jauh Melampaui Ekspektasi

Tesla melaporkan hasil pengiriman kendaraan kuartal kedua 2026 yang jauh lebih kuat dari perkiraan, menandakan bahwa perlambatan penjualan berkepanjangan perusahaan mungkin akhirnya mulai berakhir. Produsen kendaraan listrik ini mengirimkan 480.126 kendaraan, jauh di atas estimasi konsensus Wall Street sekitar 406.600. Hasil tersebut tidak hanya jauh mengalahkan ekspektasi, tetapi juga menandai kembalinya pertumbuhan kuat setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan penjualan kendaraan tahunan.

Angka Utama Q2 2026

Pengiriman kendaraan: 480.126, dibandingkan konsensus 406.600

Produksi kendaraan: 451.758

Pertumbuhan pengiriman tahunan: +25%

Pertumbuhan pengiriman kuartalan: +34% dibandingkan Q1 2026

Sebagai perbandingan, Tesla mengirimkan sekitar 384.000 kendaraan pada kuartal kedua tahun lalu, sementara pengiriman kuartal pertama 2026 mencapai 358.023 kendaraan.

Model 3 dan Model Y Tetap Mendominasi

Sekali lagi, sedan Model 3 dan SUV Model Y menyumbang sebagian besar pengiriman Tesla.

Keduanya mewakili 467.762 kendaraan, atau sekitar 97% dari total pengiriman selama kuartal tersebut.

Tesla tidak mengungkapkan pengiriman berdasarkan wilayah atau model individual, tetapi angka ini jelas menunjukkan bahwa kendaraan mass-market dengan harga lebih rendah tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama perusahaan.

Mengapa Hasilnya Begitu Kuat?

Pengiriman yang lebih kuat dari perkiraan kemungkinan didorong oleh beberapa faktor:

peluncuran versi Model 3 dan Model Y dengan harga lebih rendah,

peluncuran Full Self-Driving atau FSD Supervised di beberapa pasar Eropa,

permintaan kendaraan listrik yang lebih kuat di Eropa selama periode harga bahan bakar yang tinggi akibat konflik dengan Iran.

Pada saat yang sama, Tesla sedang berupaya pulih setelah menghadapi beberapa tekanan dalam dua tahun terakhir, termasuk reaksi negatif konsumen terhadap Elon Musk, berakhirnya insentif pajak federal EV di AS, dan meningkatnya persaingan dari produsen seperti BYD, Nio, Xiaomi, Hyundai, dan Volkswagen.

Bisnis Energi Juga Melampaui Ekspektasi

Segmen Energy Tesla juga memberikan kejutan positif.

Perusahaan memasang sistem penyimpanan energi sebesar 13,5 GWh selama kuartal kedua, melampaui ekspektasi analis sebesar 13,3 GWh dan meningkat dari 9,6 GWh pada tahun sebelumnya.

Dukungan tambahan datang dari transaksi dengan SpaceX, yang membeli sistem baterai Tesla Megapack senilai $269 juta pada April untuk memasok daya bagi data center xAI yang sangat intensif energi.

Apa Selanjutnya?

Pada paruh kedua tahun ini, Tesla berencana fokus meningkatkan produksi beberapa proyek utama:

Cybercab otonom,

truk listrik Tesla Semi,

robot humanoid Optimus.

Perusahaan juga mengumumkan akan menghentikan produksi Model S dan Model X untuk mengalihkan kapasitas produksi di pabrik Fremont bagi produksi Optimus.

Meskipun angka pengiriman sangat kuat, Tesla masih menghadapi sejumlah tantangan penting:

persaingan yang semakin ketat dari produsen EV China,

permintaan kendaraan listrik penuh yang lebih lemah di Amerika Serikat, di mana konsumen semakin memilih model hybrid,

ketidakpastian seputar inflasi, kebijakan perdagangan, dan kenaikan biaya semikonduktor serta komponen utama lainnya.

Investor Kini Menantikan Earnings

Meskipun laporan pengiriman telah meningkatkan sentimen investor secara signifikan, perhatian kini beralih ke laporan keuangan penuh kuartal kedua Tesla, yang dijadwalkan dirilis pada 22 Juli setelah penutupan perdagangan Wall Street. Investor akan melihat apakah lonjakan tajam pengiriman kendaraan juga diterjemahkan menjadi pertumbuhan revenue yang lebih kuat, perbaikan margin, dan profitabilitas yang lebih tinggi.

Tesla – Dashboard Keuangan Grafik pertama menunjukkan bahwa meskipun Tesla masih menghasilkan revenue yang besar, profitabilitasnya memburuk secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada kuartal pertama 2026, revenue mencapai sekitar $22,4 miliar, sementara net income turun menjadi hanya $477 juta. Operating margin sedikit pulih ke 5,0%, tetapi net profit margin tetap rendah di hanya 3,9%, jauh di bawah level di atas 15% yang tercatat pada akhir 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Tesla masih menghadapi tekanan harga dan kenaikan biaya akibat persaingan yang semakin intens di pasar kendaraan listrik. Laporan earnings kuartal kedua mendatang akan menunjukkan apakah pengiriman kendaraan yang jauh lebih kuat dari ekspektasi juga mampu mendorong margin yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih baik. Grafik kedua menggambarkan bahwa kemampuan Tesla dalam menghasilkan return atas modal yang diinvestasikan telah melemah secara signifikan selama dua tahun terakhir. Pada kuartal pertama 2026, ROIC perusahaan turun menjadi sekitar 3,4%, sementara weighted average cost of capital atau WACC meningkat menjadi 16,1%. Ini menunjukkan bahwa Tesla saat ini menghasilkan return yang jauh di bawah biaya modalnya. EBITDA turun menjadi sekitar $2,5 miliar, sementara gross profit berada di sekitar $4,7 miliar, masih di bawah level yang tercatat pada paruh kedua 2025. Selisih yang lebar antara ROIC dan WACC menyoroti tekanan berkelanjutan terhadap profitabilitas dan efisiensi modal. Angka pengiriman kuartal kedua yang lebih kuat dari ekspektasi perlu tercermin dalam perbaikan metrik profitabilitas untuk mengonfirmasi perbaikan berkelanjutan pada fundamental Tesla.

Sumber: XTB Research