Kontrak futures di Wall Street mengarah ke pembukaan pasar spot yang lebih rendah, meskipun penurunannya diperkirakan moderat dibandingkan Asia dan Eropa.

Futures S&P 500 turun sekitar 0,3%, futures Nasdaq 100 melemah hingga 1%, sementara Dow Jones bertahan stabil di dekat level acuannya.

Sumber tekanan utama adalah eskalasi baru konflik AS-Iran terkait Selat Hormuz, setelah kedua pihak kembali saling melancarkan serangan selama akhir pekan dan Teheran mengumumkan bahwa mereka “menutup” selat tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.

AS merespons dengan serangan terhadap lebih dari 140 target di Iran, termasuk penggunaan pertama kali naval combat drones, sementara Iran menembaki pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, Yordania, Oman, dan Qatar.

Presiden Trump mengumumkan bahwa AS kini akan “mengawasi” selat tersebut dan berharap mendapat kompensasi finansial untuk melakukannya. Pernyataan ini semakin menegaskan sifat jangka panjang dari kehadiran militer Amerika di kawasan tersebut.

Brent dan WTI crude naik lebih dari 3% saat pembukaan, rebound dari level terendah sesi, karena lalu lintas tanker melalui selat tersebut melambat tajam dalam beberapa hari terakhir.

Tekanan tambahan terhadap pasar datang dari re-evaluasi terhadap apa yang disebut AI trading setelah debut SK Hynix yang besar, tetapi sangat volatil, di Nasdaq pada Jumat.

Sektor energi dan komoditas mencatat kinerja terbaik, diuntungkan oleh kenaikan harga minyak, sementara perusahaan teknologi dan semikonduktor menjadi yang paling lemah, terseret aksi jual pada saham memory dan AI chips.

Logam mulia melemah. Emas dan perak turun, sesuatu yang tidak biasa mengingat ketegangan geopolitik saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa investor khawatir The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam waktu lebih lama setelah rilis CPI besok.

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