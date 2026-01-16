Sentimen investor menjelang akhir pekan membaik, dengan sektor keuangan menjadi pusat perhatian pasar berkat rilis laporan keuangan. Mayoritas perusahaan di sektor ini melampaui ekspektasi, sehingga memberikan dukungan bagi indeks-indeks utama Wall Street. Investor juga mulai mendiskon risiko konflik di Iran, tercermin dari pergerakan harga minyak yang relatif stabil. Pemimpin penguatan hari ini adalah NASDAQ100, dengan kontrak berjangka naik sekitar 4%. S&P 500 dan Russell 2000 membatasi kenaikan di kisaran 0.2%, sementara Dow Jones menjadi indeks dengan kinerja terlemah, kontraknya turun sekitar 0.1%.



Meski demikian, sentimen positif dari kinerja sektor keuangan sedikit teredam oleh pernyataan Presiden Donald Trump. Pasar belum melupakan ketegangan antara Jerome Powell dan pemerintahan presiden. Selain itu, Trump kembali secara terbuka menyuarakan gagasan penerapan batas atas suku bunga pinjaman bagi bank-bank di Amerika Serikat, yang memicu kekhawatiran baru terkait regulasi sektor keuangan.

Data Makroekonomi AS

Investor hari ini juga mencermati data industri AS yang dirilis oleh Federal Reserve, yang menunjukkan kinerja cukup solid pada Desember 2025. Produksi industri naik 0.4% m/m, pertumbuhan tahunan melambat dari 2.52% menjadi 2.0%. Sektor manufaktur mencatat kenaikan 0.2% m/m, berlawanan dengan ekspektasi penurunan, dan tingkat utilisasi kapasitas meningkat menjadi 76.3%.



US100 (D1)

Sumber: xStation5

Pasar mendekati momen teknikal penting, di mana harga akan diuji pada zona resistance di sekitar 25,900. Jika pembeli gagal menembus level ini untuk keempat kalinya, tekanan jual berpotensi mengambil alih dan mendorong harga turun menuju area Fibonacci 38.2%.



Berita Emiten