- Musim laporan keuangan, bank-bank menunjukkan kekuatan.
- Trump ingin menetapkan suku bunga.
- Produksi industri di Amerika Serikat meningkat.
- Pabrikan RAM diuntungkan oleh kelangkaan.
Sentimen investor menjelang akhir pekan membaik, dengan sektor keuangan menjadi pusat perhatian pasar berkat rilis laporan keuangan. Mayoritas perusahaan di sektor ini melampaui ekspektasi, sehingga memberikan dukungan bagi indeks-indeks utama Wall Street. Investor juga mulai mendiskon risiko konflik di Iran, tercermin dari pergerakan harga minyak yang relatif stabil. Pemimpin penguatan hari ini adalah NASDAQ100, dengan kontrak berjangka naik sekitar 4%. S&P 500 dan Russell 2000 membatasi kenaikan di kisaran 0.2%, sementara Dow Jones menjadi indeks dengan kinerja terlemah, kontraknya turun sekitar 0.1%.
Meski demikian, sentimen positif dari kinerja sektor keuangan sedikit teredam oleh pernyataan Presiden Donald Trump. Pasar belum melupakan ketegangan antara Jerome Powell dan pemerintahan presiden. Selain itu, Trump kembali secara terbuka menyuarakan gagasan penerapan batas atas suku bunga pinjaman bagi bank-bank di Amerika Serikat, yang memicu kekhawatiran baru terkait regulasi sektor keuangan.
Data Makroekonomi AS
Investor hari ini juga mencermati data industri AS yang dirilis oleh Federal Reserve, yang menunjukkan kinerja cukup solid pada Desember 2025. Produksi industri naik 0.4% m/m, pertumbuhan tahunan melambat dari 2.52% menjadi 2.0%. Sektor manufaktur mencatat kenaikan 0.2% m/m, berlawanan dengan ekspektasi penurunan, dan tingkat utilisasi kapasitas meningkat menjadi 76.3%.
US100 (D1)
Sumber: xStation5
Pasar mendekati momen teknikal penting, di mana harga akan diuji pada zona resistance di sekitar 25,900. Jika pembeli gagal menembus level ini untuk keempat kalinya, tekanan jual berpotensi mengambil alih dan mendorong harga turun menuju area Fibonacci 38.2%.
Berita Emiten
- AST SpaceMobile (ASTS.US)
Saham melonjak lebih dari 7% setelah perusahaan menandatangani kontrak terkait sistem pertahanan udara
- Micron (MU.US)
Saham naik sekitar 4% seiring pasar menilai potensi pertumbuhan lanjutan produsen RAM di tengah kelangkaan ekstrem di pasar memori
- BlackRock (BLK.US)
Manajer aset terbesar dunia ini jauh melampaui ekspektasi pasar. EPS tercatat sebesar $13.16, sementara pendapatan naik ke $7 miliar. Saham menguat sekitar 7% saat pembukaan perdagangan
- ImmunityBio (IBRX.US)
Saham bioteknologi ini melonjak 17% setelah estimasi awal laba bersih menunjukkan hasil sekitar 700% di atas ekspektasi
- Regions Financial Corporation (RF.US)
Menjadi pengecualian negatif di musim laporan bank. Perusahaan ini mengecewakan baik dari sisi EPS maupun pendapatan, mendorong harga saham turun lebih dari 3%
