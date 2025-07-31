Wall Street menguat hari ini berkat laporan keuangan Big Tech terbaru yang memberikan rasa aman di tengah kekhawatiran akan valuasi berlebih perusahaan teknologi raksasa dan overinvestasi AI. Indeks-indeks AS diperdagangkan mayoritas di zona hijau, mengabaikan sikap Fed yang agak hawkish terhadap suku bunga dan data inflasi yang lebih panas dari perkiraan (Nasdaq: +1,25%, S&P 500: +0,7%, DJIA: +0,3%, Russell 2000: -0,2%).

Inflasi AS naik pada Juni, dengan indeks harga PCE meningkat 0,3% seiring tarif mulai mendorong harga barang. Inflasi tahunan mencapai 2,6%, sementara inflasi inti tetap di 2,8%. Belanja konsumen naik 0,3%, rebound dari stagnasi di bulan Mei. Meski ada tekanan tarif, Fed mempertahankan suku bunga namun memberi sinyal bahwa efek harga bisa berlangsung lebih lama.

Saham teknologi memimpin pasar hari ini, dengan sektor Komunikasi naik berkat lonjakan 12% saham Meta pasca laporan keuangan yang kuat. Kenaikan ini membantu menutup pelemahan 8% Paramount Global menjelang rilis hasilnya. Microsoft juga naik 5% setelah mencetak laporan keuangan yang mengesankan, mendorong kapitalisasi pasarnya menembus $4 triliun. Nvidia (NVDA.US: +1,6%) dan Amazon (AMZN.US: +4,3%) ikut reli, sementara Apple (AAPL.US) bergerak mendatar menjelang laporan keuangannya.

Kinerja sektor-sektor S&P 500 hari ini. Sumber: Bloomberg Finance LP

US100 (H1)

Futures Nasdaq sempat mengalami koreksi dari reli kuat pra-pasar, meski tekanan jual tertahan di level resistance sebelumnya sekitar 23600, yang tertembus saat laporan keuangan Meta dan Microsoft dirilis. US100 saat ini diperdagangkan di sekitar exponential moving average 30-jam (EMA30; ungu muda) dan momentum berikutnya sangat bergantung pada laporan keuangan Apple dan Amazon yang akan dirilis setelah sesi berakhir.

Sumber: xStation5

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