Sesi perdagangan Amerika Serikat dibuka dengan volatilitas yang terbatas seiring berlanjutnya musim liburan. Tekanan penurunan terlihat pada Russell 2000, di mana US2000 turun sekitar 0,2%. Jam perdagangan Wall Street hari ini juga dipersingkat dan akan berakhir pada pukul 13:00 waktu setempat.

Meskipun berada di tengah periode liburan, terdapat sejumlah perkembangan politik yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi pasar:

Salah satu penasihat Menteri Keuangan AS, Joe Lavorgna, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa “The Fed seharusnya menurunkan suku bunga meskipun ekonomi sedang tumbuh.” Narasi ini diperkuat langsung oleh Presiden AS, yang menulis di media sosial bahwa ia “menginginkan ketua The Fed yang bersedia menurunkan suku bunga” serta menegaskan bahwa “tidak ada seorang pun yang menolak hal tersebut yang akan menjadi ketua The Fed.”

Amerika Serikat mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memberlakukan sanksi visa terhadap lima pejabat Eropa yang terlibat dalam perancangan regulasi pasar layanan digital. Langkah ini merupakan respons atas serangkaian denda yang dijatuhkan dalam beberapa kuartal terakhir terhadap perusahaan-perusahaan AS atas praktik monopoli, perilaku anti-konsumen, serta pemrosesan data pengguna yang dinilai ilegal. Pihak AS, meskipun telah menerima penjelasan panjang dari Komisi Eropa, tetap menilai bahwa denda tersebut bermotif politik dan mengandung unsur penyensoran.

Pada saat yang sama, pemerintah AS mengumumkan penundaan kembali penerapan tarif terhadap chip dan semikonduktor asal China hingga Juli 2027.



Data Makroekonomi:

Departemen Tenaga Kerja AS merilis data klaim tunjangan pengangguran yang secara mingguan tercatat lebih baik dari perkiraan, dengan penurunan jumlah klaim awal menjadi 214.000. Namun, kekhawatiran muncul akibat lonjakan signifikan pada klaim lanjutan (continuing claims) yang naik ke level 1,92 juta.

US100 (D1)

Sumber: xStation5

Pihak pembeli berhasil mempertahankan level FIBO 50, di mana zona support tersebut diperkuat oleh rata-rata pergerakan EMA100. Saat ini, harga berada di area resistensi lain di sekitar puncak-puncak lokal. Momentum pada rata-rata EMA masih mengindikasikan kelanjutan tren naik, sementara indikator MACD juga memberikan sinyal positif setelah garis rata-rata bergerak melampaui garis sinyal. Namun demikian, RSI(14) mulai mendekati level yang relatif tinggi, dan kegagalan berikutnya untuk menembus puncak terakhir dapat menjadi sinyal melemahnya kekuatan pembeli. Saat ini, target dari sisi permintaan adalah menguji rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) terakhir. Di sisi lain, pihak penjual perlu menembus harga keluar dari kanal tren naik dan mendorong harga turun ke level FIBO 38,2, yang akan membuka ruang untuk koreksi lebih lanjut.



Berita Emiten: