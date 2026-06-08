Indeks saham Amerika Serikat memulai pekan dengan pemulihan setelah aksi jual tajam yang terjadi pekan lalu, yang mencapai puncaknya ketika Nasdaq anjlok lebih dari 4% pada perdagangan Jumat. Kontrak berjangka Nasdaq 100 naik hampir 1,5% ke level 29.300 poin. Sementara itu, S&P 500, Russell 2000, dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) juga bergerak lebih tinggi, meskipun kenaikannya lebih terbatas karena penguatan terutama terkonsentrasi pada saham teknologi dan sektor semikonduktor. Kalender ekonomi hari ini relatif sepi. Dari Eropa, data menunjukkan penurunan pesanan industri Jerman yang lebih buruk dari perkiraan, sementara sentimen investor di Zona Euro sedikit lebih baik dibandingkan ekspektasi namun masih berada di wilayah negatif. Di pasar energi, harga minyak Brent turun dari sekitar US$94 menjadi US$93 per barel, membantu memperbaiki sentimen risiko secara keseluruhan.

Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran semakin dekat. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan membatalkan rencana serangan balasan terhadap Iran setelah serangan roket terbaru dari Teheran. Pasar menafsirkan perkembangan ini sebagai sinyal awal meredanya ketegangan geopolitik yang sebelumnya menjadi sumber tekanan besar bagi aset berisiko.

Menurut laporan The Information, Google dan Nvidia sedang mempertimbangkan Intel sebagai alternatif produsen chip cadangan. Kabar tersebut memicu pemulihan saham Intel setelah mengalami tekanan dalam beberapa sesi terakhir. Saham Intel melonjak sekitar 8% setelah berita tersebut beredar di pasar.

Amazon mencapai kesepakatan dengan Corning terkait produksi serat optik di Amerika Serikat. Pada awal perdagangan, saham Amazon sempat melonjak hampir 7% sebelum memangkas sebagian besar kenaikannya. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan layanan berbasis kecerdasan buatan.

US100 (H1 interval)

Sumber: xStation

Sumber: xStation5

Company News

Strategy (MSTR)

Saham Strategy mengalami pemulihan setelah mencatat salah satu pekan terburuk dalam sejarah perusahaan. Saham perusahaan turun lebih dari 24% pekan lalu, menjadi performa mingguan terburuk sejak runtuhnya pasar kripto pasca kebangkrutan FTX pada November 2022. Tekanan terhadap saham tidak hanya berasal dari koreksi harga Bitcoin, tetapi juga keputusan perusahaan untuk menjual sebagian kepemilikan BTC untuk pertama kalinya sejak tahun 2022.

Meski demikian, Strategy tetap mempertahankan strategi akumulasi Bitcoin jangka panjangnya. Perusahaan mengumumkan pembelian tambahan 1.550 BTC senilai sekitar US$101 juta. Bagi investor, langkah tersebut mempertegas bahwa manajemen Michael Saylor masih memandang koreksi pasar sebagai peluang untuk menambah eksposur terhadap aset digital. Seiring rebound Bitcoin hampir 4%, saham Strategy juga naik sekitar 4%.

Corning (GLW)

Corning menjadi sorotan setelah mengumumkan perjanjian multi-tahun dengan Amazon untuk memasok serat optik guna mendukung ekspansi pusat data di Amerika Serikat. Nilai kontrak tersebut mencapai miliaran dolar dan semakin memperkuat posisi Corning sebagai salah satu penerima manfaat utama dari ledakan investasi AI global. Solusi serat optik Corning semakin penting dalam pembangunan pusat data modern karena memungkinkan konektivitas berkecepatan tinggi antara server, prosesor AI, dan infrastruktur jaringan. Investasi ini juga diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja baru di fasilitas Corning di North Carolina. Investor merespons positif kabar tersebut dengan mendorong saham Corning naik lebih dari 9% dan mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Amazon (AMZN)

Bagi Amazon, kerja sama dengan Corning merupakan langkah lanjutan dalam percepatan pembangunan infrastruktur AI. Meningkatnya kebutuhan komputasi mendorong investasi tidak hanya pada prosesor dan pusat data, tetapi juga pada solusi jaringan canggih yang mampu menangani lalu lintas data dalam jumlah besar. Meskipun reaksi pasar tidak sebesar yang terjadi pada saham Corning, saham Amazon tetap menguat sekitar 1%. Investor melihat kesepakatan tersebut sebagai langkah strategis untuk mengamankan komponen penting dalam infrastruktur AI perusahaan.

Nvidia (NVDA)

Nvidia mengumumkan kemitraan dengan SK Hynix dari Korea Selatan yang berfokus pada pengembangan teknologi memori canggih untuk ekosistem AI Factory milik Nvidia. Kerja sama tersebut memiliki arti strategis karena memori High-Bandwidth Memory (HBM) menjadi salah satu komponen terpenting dalam generasi terbaru akselerator AI. Pasar menyambut positif pengumuman tersebut dan saham Nvidia kembali menjadi salah satu pendorong utama penguatan sektor semikonduktor.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell menjadi salah satu saham dengan kinerja terbaik hari ini setelah diumumkan akan masuk ke dalam indeks S&P 500. Masuknya sebuah perusahaan ke indeks acuan AS biasanya memicu aliran dana otomatis dari ETF dan reksa dana pasif yang melacak indeks tersebut. Pengumuman ini juga menegaskan peran Marvell yang semakin penting dalam ekosistem AI. Perusahaan dikenal sebagai penyedia chip jaringan canggih dan solusi pusat data yang menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur AI. Saham Marvell naik hampir 8%, sementara secara year-to-date telah menguat lebih dari 200%.

Intel and Corning Charts (D1 interval)

Sumber: xStation5

Sumber: xStation5