Futures saham AS mengarah pada penutupan pekan yang cenderung lesu ketika investor menghadapi tekanan geopolitik, kenaikan ekspektasi inflasi, dan meningkatnya kekhawatiran terhadap posisi investasi yang terlalu padat pada tema belanja modal AI.

Meskipun terdapat sejumlah laporan keuangan positif dari perusahaan seperti Intel, skeptisisme terus meningkat mengenai apakah valuasi pasar saat ini telah cukup mencerminkan risiko makroekonomi yang mendasarinya.

Futures Nasdaq 100 atau US100 memimpin penurunan hari ini sebesar 1,4% dan sedang menguji support utama berupa exponential moving average 100 hari.

Futures S&P 500 dan Russell 2000 bergerak lebih terbatas dibandingkan Nasdaq yang didominasi saham teknologi, dengan US500 naik 0,25% dan US2000 menguat 0,2%.

Sementara itu, ketahanan futures Dow Jones atau US30 yang naik 0,1% menegaskan adanya rotasi modal menuju perusahaan yang lebih tradisional.

Volatilitas terlihat pada berbagai sektor Nasdaq 100, dengan sektor teknologi mencatatkan penurunan terbesar. Sumber: XTB Research

Pada saat yang sama, kekhawatiran terkait posisi pasar semakin meningkat karena korelasi antar-saham yang sangat rendah mendorong pembongkaran strategi volatility dispersion. Dikombinasikan dengan tarif baru AS terhadap 60 negara yang mulai berlaku, pelaku pasar tetap berhati-hati terhadap potensi guncangan makroekonomi di tengah premi risiko yang secara historis sangat tipis.

Sepuluh saham dengan kenaikan dan penurunan terbesar di Nasdaq 100 menunjukkan bahwa perusahaan infrastruktur AI mencatatkan tekanan paling besar. Sumber: xStation5

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