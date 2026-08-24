Pasar saham AS memulai pekan dengan penurunan moderat. Pasar sedang memperhitungkan berbagai sinyal dari pasar obligasi dan komoditas, sementara laporan keuangan penting Nvidia baru akan dirilis pada Rabu. Sebagian besar indeks Wall Street turun sekitar 0,3% hingga 0,5%.

Penurunan paling tajam saat ini terlihat pada US100, dengan pelemahan mencapai 1%. Tekanan yang lebih besar pada indeks teknologi merupakan efek lanjutan dari penurunan saham perusahaan semikonduktor dan memori, yang melemah sekitar 3% hingga 5% pada awal sesi.

Banyak investor masih berfokus pada intervensi Menteri Keuangan AS di pasar obligasi. Dampak pastinya masih sulit dinilai, tetapi salah satu pertanyaan terpenting adalah apakah intervensi tersebut hanya merupakan langkah satu kali atau menjadi awal dari kebijakan baru untuk mengarahkan pergerakan yield obligasi.

Bagi investor AS dan Kanada, kegagalan total dalam negosiasi perdagangan juga menjadi perhatian. Permasalahan bagi bisnis lokal bukan hanya potensi penerapan pembatasan perdagangan tambahan, tetapi juga karakter negosiasi yang semakin jauh dari komunikasi diplomatik antara negara maju. Hal ini mencakup sejumlah tuntutan dari AS, seperti secara efektif meminta Kanada melepaskan sebagian kedaulatan ekonominya dan menghapus bahasa Prancis sebagai salah satu bahasa resmi. Sejauh ini, hasil negosiasi AS dan Kanada adalah penerapan tarif balasan sebesar 20% oleh Kanada terhadap sejumlah produk, termasuk baja dan kayu.

Sinyal yang cukup positif datang dari Teluk Persia meskipun negosiasi antara Iran dan AS belum menghasilkan kesepakatan. Menurut Menteri Energi, volume ekspor minyak melalui selat tersebut kemungkinan jauh lebih besar, bahkan berpotensi dua kali lipat dibandingkan data yang tersedia untuk publik. Tren peningkatan pasokan dari kawasan tersebut juga didukung keputusan Iran baru-baru ini untuk mengizinkan sejumlah kapal tanker milik Irak melintas.

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