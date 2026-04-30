Optimisme di Wall Street mulai sedikit memudar hari ini di tengah gambaran yang beragam dari rilis earnings kemarin di antara raksasa teknologi. Microsoft dan Meta Platforms termasuk yang tertinggal, sementara Alphabet (GOOGC.US) menjadi outperformer, dengan sahamnya naik menuju $370, pulih hampir 40% dari level terendah bulan Maret.

US100 (D1 interval)

Melihat grafik futures Nasdaq 100, pihak bullish menghadapi resistance kuat di sekitar level 27.600. Zona ini kemungkinan akan menjadi area resistensi utama dalam beberapa hari hingga minggu ke depan. Candle harian saat ini membentuk bayangan yang menyerupai pola bearish gravestone doji. Selain itu, indikator MACD mengarah pada potensi crossover bearish.

Di sisi lain, latar belakang musim earnings secara keseluruhan masih mendukung pasar saham, namun tanpa penyelesaian konflik di Timur Tengah, akan sulit untuk menciptakan dorongan kenaikan yang sama kuatnya.

Berita Perusahaan

Meta Platforms — Induk Facebook turun sekitar 9% setelah menaikkan panduan belanja modal tahunan ke kisaran $125–145 miliar, meningkatkan kekhawatiran investor terhadap pengeluaran AI. CapEx yang lebih tinggi menutupi hasil Q1 yang sebenarnya lebih baik dari ekspektasi.

Eli Lilly — Raksasa farmasi ini naik sekitar 7% setelah melaporkan hasil kuartal pertama yang jauh melampaui ekspektasi analis. Perusahaan juga menaikkan panduan pendapatan tahunan menjadi $82–85 miliar dari sebelumnya $80–83 miliar.

Royal Caribbean — Operator kapal pesiar ini naik sekitar 6% setelah laporan keuangan terbaru. EPS disesuaikan Q1 mencapai $3,60, di atas ekspektasi $3,20. Pendapatan mencapai $4,45 miliar, sedikit di bawah konsensus $4,46 miliar. Perusahaan juga menurunkan batas atas panduan EPS tahunan.

Caterpillar — Saham Caterpillar naik hampir 9% setelah merilis hasil Q1 sebelum pembukaan pasar. Perusahaan mencatat EPS disesuaikan $5,54 dan pendapatan $17,42 miliar, melampaui ekspektasi analis.

Caterpillar juga memperkirakan peningkatan penjualan dan pendapatan secara tahunan pada kuartal berjalan. CEO Joe Creed menyebut awal tahun yang kuat didorong oleh permintaan yang solid dan eksekusi operasional yang disiplin. Ia juga menambahkan bahwa backlog rekor memberikan fondasi kuat untuk momentum pertumbuhan ke depan.

Saham Caterpillar telah naik lebih dari 160% dalam satu tahun terakhir dan naik 41% sepanjang 2026, didukung oleh meningkatnya permintaan konstruksi terkait pembangunan infrastruktur AI.

Sumber: xStation5