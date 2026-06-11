Menurut laporan The Wall Street Journal, OpenAI sedang mempertimbangkan pemangkasan harga yang signifikan untuk layanan kecerdasan buatan (AI), khususnya biaya token yang digunakan sebagai dasar penagihan penggunaan model AI.

Langkah tersebut disebut sebagai respons terhadap meningkatnya persaingan dari Anthropic, yang semakin memperkuat posisinya di segmen perusahaan (enterprise), terutama melalui produk Claude Code. Penurunan harga berpotensi mempercepat adopsi AI oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini masih membatasi penggunaan model karena faktor biaya.

Namun di saat yang sama, langkah tersebut juga akan meningkatkan tekanan terhadap margin keuntungan di industri yang masih membutuhkan investasi sangat besar untuk infrastruktur komputasi dan pendanaan berkelanjutan.

Sam Altman Akan Bertemu Samsung

Di waktu yang hampir bersamaan, CEO OpenAI Sam Altman dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Samsung Electronics pada pekan depan dalam kunjungannya ke Korea Selatan. Menurut laporan Yonhap, pembahasan utama akan berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan yang lebih luas dalam operasional Samsung. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari strategi OpenAI untuk memperkuat hubungan dengan kelompok teknologi terbesar di Asia.

Apa Dampak Perang Harga AI?

Motivasi yang paling mungkin di balik langkah ini adalah rencana penawaran saham perdana (IPO) yang sedang dipersiapkan oleh kedua perusahaan. Sebelum menerbitkan prospektus IPO, baik OpenAI maupun Anthropic kemungkinan ingin meningkatkan jumlah pengguna, volume penggunaan token, dan tingkat adopsi AI.

Strategi tersebut dapat menimbulkan kerugian jangka pendek, tetapi memungkinkan perusahaan menunjukkan pertumbuhan pengguna yang lebih cepat sebagai argumen untuk meningkatkan valuasi saat IPO. Dalam konteks IPO, strategi ini dapat membantu menaikkan ekspektasi pasar dan mendorong valuasi yang lebih tinggi, sementara tantangan untuk memenuhi target tersebut akan bergeser ke masa depan.

Dampak bagi Pasar Saham

Bagi pasar saham, potensi perang harga AI memberikan sinyal yang bercampur. Di satu sisi, persaingan harga antara OpenAI dan Anthropic dapat memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem AI. Biaya token yang lebih murah akan menurunkan hambatan masuk bagi perusahaan yang sebelumnya membatasi penggunaan AI karena alasan biaya. Hal ini dapat mempercepat adopsi teknologi AI di berbagai sektor industri.

Namun di sisi lain, skenario tersebut dapat mengguncang salah satu asumsi utama investor selama ini. Pasar sebelumnya beranggapan bahwa pemimpin industri AI akan mampu memonetisasi keunggulan teknologi mereka melalui margin keuntungan yang tinggi.

Perang harga berpotensi melemahkan tesis tersebut dan meningkatkan kemungkinan bahwa sebagian besar nilai ekonomi justru dinikmati oleh pengguna akhir, bukan oleh penyedia model AI. Selain itu, tekanan terhadap margin dapat mempersulit perusahaan AI dalam memperoleh pendanaan tambahan yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasional dan ekspansi. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat banyak perusahaan AI masih membukukan kerugian besar sambil terus mengeluarkan investasi masif untuk infrastruktur komputasi. Dengan kata lain, perang harga mungkin mempercepat pertumbuhan industri AI secara keseluruhan, tetapi belum tentu menguntungkan bagi profitabilitas para pemain utama dalam jangka pendek.