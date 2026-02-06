Indeks saham AS masih berada di bawah tekanan jual pada sesi Kamis. Sejak awal pekan, indeks utama Wall Street telah terkoreksi lebih dari 6%. Faktor utama pelemahan ini berasal dari kekecewaan terhadap laporan laba sejumlah raksasa teknologi, serta meningkatnya keraguan pasar terhadap pembenaran dan kecepatan siklus pemangkasan suku bunga berikutnya di tengah data ekonomi terbaru.

Pada Pembukaan Sesi AS

Kontrak berjangka S&P 500 turun sekitar 1.5%

Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun sekitar 1.2%

Kontrak berjangka Russell 2000 turun sekitar 0.7%

Kontrak berjangka Dow Jones turun sekitar 0.4%

Data Makroekonomi

Laporan PHK dari Challenger menunjukkan lonjakan pada Januari dari 35 ribu menjadi 108 ribu.

Data klaim pengangguran awal AS juga dirilis dan berada di atas konsensus pasar. Investor memperkirakan kenaikan ke 213 ribu, namun realisasi mencapai 231 ribu.

Klaim pengangguran berkelanjutan tercatat di bawah ekspektasi. Angka tersebut memang meningkat, tetapi hanya ke 1.844 juta dibandingkan perkiraan 1.850 juta.

Data JOLTS juga menunjukkan perlambatan yang lebih besar dari perkiraan. Jumlah lowongan kerja turun ke 6.5 juta, jauh di bawah ekspektasi 7.2 juta, serta menurun dari 6.9 juta pada bulan sebelumnya.



Nasdaq 100 (Timeframe D1)



Sumber: xStation5

Harga indeks menembus garis tren naik yang telah terbentuk sejak November 2025 secara tegas dan tajam. Tekanan jual mengambil alih kendali, mendorong indeks turun di bawah level support Fibonacci 38.2% serta EMA 100-periode. Zona resistance kuat pertama berada di level Fibonacci 50%. Jika pembeli ingin menghentikan potensi penurunan lanjutan, diperlukan pemulihan cepat di atas level Fibonacci 38.2%. Jika gagal, risiko penurunan lanjutan menuju level Fibonacci 61.8% semakin besar.

Berita Emiten

Alphabet (GOOGL.US): Saham melemah setelah pengumuman belanja modal masif hingga USD 185 miliar pada 2026. Harga saham turun hampir 4%.

ARM Holdings: Saham sempat turun pasca rilis laporan keuangan akibat panduan penjualan yang lemah, khususnya di pasar smartphone, namun kemudian berhasil memangkas kerugian dan berbalik naik sekitar 2%.

Hershey Company: Perusahaan makanan ini membukukan hasil di atas ekspektasi. Manajemen menyoroti kenaikan harga jual, peluncuran produk baru, serta daya beli konsumen yang tetap solid.

Qualcomm: Dalam paparan kinerja, perusahaan menyampaikan panduan penjualan yang sangat mengecewakan. Manajemen menyebut harga memori telah memasuki fase demand destruction, yang membebani pasar perangkat elektronik secara luas. Saham turun hampir 10%.

Broadcom: Produsen semikonduktor ini menguat hingga 4% seiring rencana belanja modal baru yang mencetak rekor dari para raksasa teknologi.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.