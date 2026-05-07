Futures saham AS dibuka sedikit lebih tinggi — S&P 500 naik sekitar 0,2%, Nasdaq 100 menguat 0,1%, sementara futures Dow Jones naik sekitar 0,3% atau sekitar 133 poin. Pendorong utama pasar adalah meningkatnya optimisme terkait kemungkinan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang menekan harga minyak dan yield obligasi. Investor menafsirkan kondisi ini sebagai sinyal untuk kembali membeli saham. Sejak akhir Februari, ketika konflik AS-Iran pecah, pasar terus bereaksi terhadap setiap perkembangan diplomatik terbaru.

Kemarin, Axios melaporkan dengan mengutip sumber dekat Gedung Putih bahwa negosiator hampir menyepakati memorandum satu halaman berisi 14 poin yang tidak hanya bertujuan mengakhiri perang, tetapi juga menciptakan kerangka pembicaraan nuklir yang lebih luas. Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi bahwa Teheran sedang “menganalisis proposal” dari pihak AS. Namun demikian, ketidakpastian masih sangat tinggi — terutama terkait isu pengayaan uranium dan potensi pembukaan kembali Selat Hormuz. Selain itu, pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping dijadwalkan berlangsung minggu depan (14–15 Mei), di mana tarif perdagangan, Taiwan, dan sanksi terhadap chip China akan menjadi topik pembahasan utama.

Di tengah kondisi tersebut, logam mulia menjadi aset dengan performa terbaik — perak melonjak lebih dari 5% dan emas naik sekitar 1%, karena pasar mulai memperhitungkan potensi berakhirnya konflik dan kembalinya tren bullish sebelumnya. Sektor teknologi, khususnya saham chip dan semikonduktor (SOX index sudah naik lebih dari 60% tahun ini), masih menjadi pemimpin utama pasar secara keseluruhan. Sebaliknya, sektor energi dan consumer discretionary menjadi yang terlemah — minyak WTI turun lebih dari 5% dan menyeret saham sektor energi turun.

Sumber: xStation

Datadog (DDOG) +22–24% di pre-market — Perusahaan ini mengejutkan pasar lewat hasil keuangan dan proyeksi yang jauh di atas ekspektasi. Pendapatan naik 32% YoY menjadi $1,01 miliar, melampaui konsensus $958 juta — sekaligus menjadi pertama kalinya Datadog menembus pendapatan kuartalan di atas $1 miliar. Adjusted EPS mencapai $0,60 dibanding estimasi $0,52 (+30% YoY), sementara gross margin tetap stabil di level 80%. Perusahaan menutup kuartal dengan sekitar 5.000 pelanggan enterprise yang menghasilkan ARR lebih dari $100.000 per tahun (+21% YoY), menandakan ekspansi yang konsisten di segmen enterprise. Free cash flow mencapai $289 juta dengan margin FCF sebesar 29%, sementara kas dan setara kas di neraca mencapai $4,8 miliar. Sinyal yang lebih kuat datang dari guidance. Untuk Q2, Datadog memproyeksikan pendapatan $1,07 miliar (+29% YoY) dengan EPS $0,57–$0,59, jauh di atas konsensus pasar sebesar $995 juta dan $0,52. Untuk full-year 2026, perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan menjadi $4,30 miliar (vs estimasi $4,10 miliar) dan EPS menjadi $2,36–$2,44 (vs estimasi $2,20). Tiga katalis tambahan turut mendukung hasil ini: sertifikasi FedRAMP High yang membuka pasar federal AS, kemitraan strategis dengan Sakana AI, dan penunjukan Dominic Phillips ke dewan direksi. CEO Olivier Pomel secara eksplisit menyatakan bahwa AI justru meningkatkan permintaan terhadap platform Datadog, bukan mengkanibalnya, karena pelanggan membutuhkan monitoring dan keamanan untuk deployment cloud dan AI mereka.

Saham Datadog melonjak saat pembukaan perdagangan dan menguji level tertinggi sejak November tahun lalu.