Sesi perdagangan hari Rabu akan menjadi sesi penuh antisipasi. Di akhir sesi, data penting dari pertemuan FOMC akan dirilis, dan Nvidia akan mempublikasikan hasil keuangannya setelah penutupan. Pasar AS menguat di pembukaan, menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan besar dalam dua minggu terakhir, investor tetap menaruh harapan tinggi pada hasil dari raksasa komponen dan AI tersebut. Kontrak berjangka NASDAQ100 naik lebih dari 1.5%.

Pasar memperkirakan Nvidia akan kembali melampaui ekspektasi untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, hal tersebut tidak selalu cukup, karena dalam beberapa kuartal terakhir, perusahaan sempat kehilangan beberapa persen kapitalisasi besarnya hanya karena satu indikator tidak memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi, kekecewaan — yang mudah terjadi — dapat memicu gelombang penjualan berikutnya.



Data Makroekonomi



Pada segmen data makro, data neraca perdagangan AS telah dirilis. Defisit perdagangan AS menurun menjadi USD 59 miliar, dibandingkan ekspektasi USD 61 miliar dan angka sebelumnya USD 78 miliar. Terdapat penurunan bertahap namun signifikan dalam defisit ini, setelah sebelumnya melonjak tajam di awal masa jabatan Donald Trump saat ini. Tekanan inflasi tambahan mungkin akan muncul akibat menipisnya stok bahan baku dan produk murah yang sempat ditimbun sebelum tarif diberlakukan.

Data persediaan minyak juga telah dirilis, turun lebih besar dari perkiraan (-3.43 juta barel vs perkiraan -1.9 juta), sementara persediaan bensin justru naik, berlawanan dengan ekspektasi penurunan 1 juta barel.



US500 (D1)

Sumber: xStation5

Grafik menunjukkan upaya moderat untuk menegasikan pola head and shoulders yang terbentuk, sementara candle pada interval D1 membentuk bullish engulfing. Untuk benar-benar membatalkan pola H&S, pembeli harus menembus dan mempertahankan level retracement FIBO 38.2, dengan resistensi di area 6700 dan rata-rata EMA50. Selain itu, RSI (14) yang berada di area oversold (45) mendukung peluang pembeli. Jika penjual ingin mempertahankan inisiatif terbaru, harga harus tetap di bawah level FIBO 50, membuka peluang kelanjutan penurunan menuju zona resistensi kuat di level FIBO 61.8, yang juga berpotongan dengan garis tren jangka panjang dan rata-rata EMA100.

Berita Emiten: