Futures saham AS melonjak saat pembukaan Wall Street—Dow Jones naik lebih dari 500 poin (+1,1%), S&P 500 naik 0,8%, dan Nasdaq 100 menguat 0,9%. Katalis utama berasal dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi yang mengumumkan pembukaan penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas maritim komersial selama gencatan senjata dengan Lebanon. Pada saat yang sama, Axios melaporkan bahwa AS dan Iran sedang menegosiasikan memorandum of understanding (MOU) tiga poin yang mencakup pencairan dana Iran senilai $20 miliar sebagai imbalan atas penghentian pengayaan uranium.

US100 mencatat lonjakan tercepat dan terbesar sejak September 2025. Sumber: xStation

Harga minyak mentah jatuh tajam—WTI turun lebih dari 10% ke sekitar $84,60 per barel, sementara Brent turun hampir 10%. Di sisi lain, emas dan perak menguat: emas spot naik 2% ke $4.881,81 per ons, sementara perak melonjak hampir 5% ke $82,30 per ons.

Katalis utama pergerakan ini adalah pernyataan Teheran yang memastikan pembukaan penuh Selat Hormuz—jalur pengiriman penting yang menangani sekitar 20% perdagangan minyak global—selama gencatan senjata Israel-Lebanon yang diumumkan Presiden Trump. Sebelumnya, setelah putaran pertama pembicaraan damai di Islamabad, Iran hanya membuka sebagian selat untuk kapal tertentu. Prospek putaran kedua negosiasi pada Minggu mendatang serta kemajuan terkait 450 kg uranium dengan tingkat kemurnian 60% yang disimpan di fasilitas bawah tanah Iran semakin memperkuat optimisme pasar terhadap potensi berakhirnya konflik.

Volatilitas terlihat jelas di berbagai pasar utama. Sumber: xStation

