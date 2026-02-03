Sentimen Wall Street memburuk hari ini seiring penurunan tajam di sektor software, di mana saham perusahaan seperti Intuit, ServiceNow, dan Accenture mengalami tekanan signifikan. Pasar tampaknya khawatir terhadap perlambatan laju pertumbuhan sektor tersebut serta percepatan adopsi AI, yang berpotensi membebani prospek pertumbuhan jangka panjang dan model bisnis banyak perusahaan.

Kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) turun 0,5%, sementara kontrak S&P 500 (US500) bergerak sedikit lebih rendah. Kontrak Dow Jones (US30) justru mencatatkan kenaikan tipis.

ServiceNow (NOW.US) turun 6% dan menyentuh level terendah sejak musim semi 2024, meskipun perusahaan mencatatkan hasil keuangan yang solid dan pertumbuhan pendapatan hampir 20% secara tahunan.

Accenture (ACN.US) melemah lebih dari 7%. Skala penurunan ini memicu kekhawatiran terhadap kesehatan industri konsultasi dan layanan IT secara keseluruhan.

Walmart (WMT.US) hari ini melampaui kapitalisasi pasar $1 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah. Piper Sandler menaikkan target harga saham Walmart menjadi $130 per saham.

US100 (timeframe D1)

Sentimen di sektor software dan IT services sangat lemah hari ini. Saham Accenture, IBM, Shopify, Salesforce, dan ServiceNow mengalami penurunan tajam.

ServiceNow Tertekan

ServiceNow membukukan laporan Q4 2025 yang kuat secara angka, namun pasar tetap merespons dengan aksi jual signifikan. Perusahaan mencatat EPS sebesar $0,92 (konsensus $0,89) dan pendapatan $3,57 miliar (konsensus $3,53 miliar). Meski melampaui ekspektasi, harga saham turun ke sekitar $110.

Bagian terkuat dari laporan ini adalah segmen subscription. Pendapatan subscription mencapai $3,466 miliar, tumbuh 19,5% secara tahunan dalam mata uang konstan. ServiceNow juga menutup tahun dengan free cash flow (FCF) sebesar $4,6 miliar, naik 34% secara tahunan. Selain itu, perusahaan mengumumkan otorisasi pembelian kembali saham senilai $5 miliar.

Untuk 2026, ServiceNow memproyeksikan pendapatan subscription sebesar $15,53 miliar hingga $15,57 miliar, yang mencerminkan pertumbuhan 19,5% hingga 20%. Perusahaan juga menargetkan margin operasional 32% (peningkatan 100 basis poin) serta margin FCF sebesar 36%. Manajemen menekankan narasi “enterprise AI platform”, dengan menyoroti kemitraan bersama OpenAI dan Microsoft. CEO Bill McDermott menggambarkan ServiceNow sebagai “semantic layer” yang dirancang untuk membuat AI dapat digunakan secara luas di dalam organisasi.

Namun, pasar tampaknya mengirimkan sinyal bahwa kinerja kuat saja tidak lagi cukup. Investor kini lebih fokus pada momentum pertumbuhan di kuartal-kuartal mendatang serta ketahanan permintaan. Perusahaan juga menyoroti sejumlah risiko, termasuk volatilitas pasar, tantangan dalam menskalakan AI di perusahaan besar, tekanan persaingan di software dan AI, serta dampak kondisi makroekonomi terhadap anggaran pelanggan.

