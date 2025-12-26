- US500 dan US100 naik dalam sesi perdagangan pertama setelah liburan
- Saham teknologi mencatat kenaikan signifikan dalam sesi perdagangan terakhir pekan ini
- Investor mengandalkan kelanjutan “Santa Rally” dan momentum yang berlanjut hingga awal Januari
- US500 dan US100 naik dalam sesi perdagangan pertama setelah liburan
- Saham teknologi mencatat kenaikan signifikan dalam sesi perdagangan terakhir pekan ini
- Investor mengandalkan kelanjutan “Santa Rally” dan momentum yang berlanjut hingga awal Januari
Wall Street dibuka dengan suasana yang relatif tenang setelah libur Natal. Kontrak berjangka untuk indeks acuan S&P 500 (US500) diperdagangkan di level tertinggi sepanjang masa, sementara indeks berbasis teknologi Nasdaq 100 (US100) berada sekitar 2% di bawah rekor intraday yang tercatat pada akhir Oktober. Investor bersiap menutup tahun di dekat level puncak, didukung oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan di AS serta kinerja laba korporasi yang tetap solid. Sepanjang tahun ini, S&P 500 telah mencatatkan kenaikan hampir 18%, menandai tahun ketiga berturut-turut ekspansi setelah dua tahun sebelumnya membukukan imbal hasil di atas 20%.
Pada sesi Jumat, US500 menguat 0,11%, yang berpotensi menjadi hari keenam berturut-turut Wall Street mencatatkan kenaikan. Seiring indeks mendekati level psikologis
Pada sesi Jumat, US500 menguat 0,11%, yang berpotensi menjadi hari keenam berturut-turut Wall Street mencatatkan kenaikan. Seiring indeks mendekati level psikologis 7.000 poin, analis menilai ruang penguatan lanjutan masih terbuka, mengingat saham-saham berkapitalisasi besar seperti Nvidia dan raksasa teknologi lainnya masih diperdagangkan di bawah rekor historis masing-masing.
, analis menilai ruang penguatan lanjutan masih terbuka, mengingat saham-saham berkapitalisasi besar seperti Nvidia dan raksasa teknologi lainnya masih diperdagangkan di bawah rekor historis masing-masing.
Berita Emiten
- Nvidia (NVDA.US): Produsen chip ini mengumumkan akuisisi startup kecerdasan buatan Groq senilai USD 20 miliar, yang menjadi transaksi terbesar dalam sejarah Nvidia. Melalui akuisisi ini, Nvidia memperoleh akses ke teknologi LPU (Language Processing Unit), yang menawarkan kinerja jauh lebih tinggi untuk model bahasa besar dibandingkan GPU tradisional. Mengingat dominasi pangsa pasar Nvidia, transaksi ini diperkirakan akan menghadapi pengawasan ketat dari regulator antimonopoli. Saham Nvidia naik 0,7% pada awal perdagangan.
- Micron (MU.US): Saham Micron melanjutkan penguatan, menambah kenaikan bulanan yang telah melampaui 20% seiring prospek pertumbuhan yang kuat. Sebagai produsen utama memori yang krusial untuk peningkatan penjualan prosesor, saham perusahaan ini naik 1,5% pada perdagangan awal.
- Biohaven (BHVN.US): Perusahaan bioteknologi ini anjlok lebih dari 11% pada pembukaan setelah pengobatan eksperimental untuk depresi gagal mencapai target utama dalam uji klinis tahap menengah. Kegagalan ini memperburuk kinerja saham sepanjang 2025, di mana nilainya telah merosot hampir tiga perempat.
- Coupang (CPNG.US): Raksasa e-commerce Korea Selatan ini melonjak lebih dari 8% setelah muncul laporan bahwa data perusahaan yang sempat bocor telah berhasil dihapus oleh pihak terduga pelaku.
- Precious Metals Miners: Saham-saham produsen logam mulia, khususnya perak, mencatatkan lonjakan tajam pada awal sesi seiring harga perak mencetak rekor baru di level USD 75 per ounce. First Majestic, Coeur Mining, dan Endeavour Silver masing-masing membukukan kenaikan di kisaran 3%.
Kalender Ekonomi: Senin Pasca-Libur yang Relatif Sepi (29.12.2025)
Morning wrap (29.12.2025)
Tiga Pasar yang Perlu Dipantau Minggu Depan (26.12.2025)
Morning wrap (26.12.2025)