Wall Street dibuka dengan suasana yang relatif tenang setelah libur Natal. Kontrak berjangka untuk indeks acuan S&P 500 (US500) diperdagangkan di level tertinggi sepanjang masa, sementara indeks berbasis teknologi Nasdaq 100 (US100) berada sekitar 2% di bawah rekor intraday yang tercatat pada akhir Oktober. Investor bersiap menutup tahun di dekat level puncak, didukung oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan di AS serta kinerja laba korporasi yang tetap solid. Sepanjang tahun ini, S&P 500 telah mencatatkan kenaikan hampir 18%, menandai tahun ketiga berturut-turut ekspansi setelah dua tahun sebelumnya membukukan imbal hasil di atas 20%.

Pada sesi Jumat, US500 menguat 0,11%, yang berpotensi menjadi hari keenam berturut-turut Wall Street mencatatkan kenaikan. Seiring indeks mendekati level psikologis

Pada sesi Jumat, US500 menguat 0,11%, yang berpotensi menjadi hari keenam berturut-turut Wall Street mencatatkan kenaikan. Seiring indeks mendekati level psikologis 7.000 poin, analis menilai ruang penguatan lanjutan masih terbuka, mengingat saham-saham berkapitalisasi besar seperti Nvidia dan raksasa teknologi lainnya masih diperdagangkan di bawah rekor historis masing-masing.



, analis menilai ruang penguatan lanjutan masih terbuka, mengingat saham-saham berkapitalisasi besar seperti Nvidia dan raksasa teknologi lainnya masih diperdagangkan di bawah rekor historis masing-masing.

Berita Emiten