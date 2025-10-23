Sentimen Wall Street tampak campur aduk di pembukaan sesi perdagangan AS. Per 17 Oktober, sekitar 12% perusahaan S&P 500 telah merilis hasil kuartal ketiga. Dari jumlah tersebut, 86% mencatat laba per saham (EPS) di atas ekspektasi analis — lebih tinggi dari rata-rata lima tahun (78%) dan sepuluh tahun (75%). Namun, earnings surprise rata-rata hanya 5,9%, lebih rendah dari rata-rata lima tahun sebesar 8,4%. Tingkat pertumbuhan laba keseluruhan (per 17 Oktober), yang mencakup hasil aktual dan estimasi perusahaan yang belum melaporkan, kini mencapai 8,5%, naik dari 7,7% minggu lalu dan 7,9% di akhir September, menurut data FactSet Research Systems. Indeks US100 berjuang untuk tetap bertahan di atas level psikologis 25.000 poin. Dalam jangka menengah, indeks ini berpotensi menguji kembali rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari (EMA50) jika pembeli gagal menembus level tersebut secara meyakinkan. Hari ini, setelah sesi perdagangan AS berakhir, Intel (INTC.US) akan merilis laporan keuangan kuartalannya.

Sumber: xStation5



Saham Tesla (TSLA.US) dibuka turun hampir 3% pada awal sesi.

Sumber: xStation5

Raksasa industri Honeywell (HON.US) justru mendapatkan dorongan dari laporan kuartalan yang solid. Sahamnya berhasil naik kembali di atas EMA200, berusaha membalikkan tren menurun jangka menengah.

Sumber: xStation5

Berita Emiten

Tesla (TSLA.US) turun 3,5% setelah laba anjlok meskipun jumlah penjualan kendaraan mencapai rekor baru.

Dow Inc. (DOW.US) naik 6% setelah laba operasi EBITDA kuartal ketiga melampaui estimasi analis.

Honeywell (HON.US) menguat 4% setelah mencatat laba per saham (EPS) yang lebih baik dari perkiraan.

IBM (IBM.US) melemah 7% karena pendapatan di segmen perangkat lunak utama — termasuk Red Hat — tidak memenuhi ekspektasi.

Las Vegas Sands (LVS.US) naik 5% setelah mencatat EPS kuartal ketiga di atas perkiraan analis.

LendingClub (LC.US) melonjak 11% setelah memberikan panduan positif untuk Q4 dan mendapatkan upgrade ke “overweight” dari JPMorgan.

Moderna (MRNA.US) turun 4% setelah vaksin cytomegalovirus gagal mencapai target uji klinis tahap akhir.

Molina Healthcare (MOH.US) anjlok 18% setelah memangkas panduan laba tahunan karena biaya medis meningkat di semua segmen bisnis.

T-Mobile US (TMUS.US) turun 1% pasca laporan Q3.

Tractor Supply (TSCO.US) melemah 3% setelah mempersempit panduan penjualan tahunan ke batas bawah kisaran sebelumnya.

Ribbon Communications (RBBN.US) jatuh 14% akibat laba Q3 yang mengecewakan dan panduan pendapatan Q4 yang lemah.

Ventyx Biosciences (VTYX.US) melonjak 105% setelah uji klinis tahap menengah menunjukkan penurunan signifikan pada faktor risiko kardiovaskular pada pasien obesitas.

Nvidia dalam Fase Konsolidasi

Indeks saham AS kini memasuki fase konsolidasi, yang tercermin dari pergerakan saham Nvidia (NVDA.US). Harga sahamnya saat ini bergerak mendatar di sekitar EMA50, mencerminkan keseimbangan antara kekuatan beli dan jual di pasar teknologi.

Sumber: xStation5