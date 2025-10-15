- Komentar Powell memicu reli di Wall Street setelah sinyal akhir program quantitative tightening.
- Laba kuat bank besar AS mendukung pemulihan pasar.
- Trump ancam langkah baru terhadap China, menambah ketegangan dagang.
- Komentar Powell memicu reli di Wall Street setelah sinyal akhir program quantitative tightening.
- Laba kuat bank besar AS mendukung pemulihan pasar.
- Trump ancam langkah baru terhadap China, menambah ketegangan dagang.
Indeks saham Amerika melanjutkan reli yang dipicu oleh komentar Jerome Powell kemarin, yang menandakan kesiapan tidak hanya untuk pemangkasan suku bunga, tetapi juga penghentian proses pengetatan neraca (Quantitative Tightening/QT). Sejak 2022, The Fed telah memangkas ukuran neraca melalui kebijakan tidak menggulirkan obligasi yang jatuh tempo. Lebih dari seperempat total aset telah dikurangi sejak saat itu, meski masih jauh di atas level pra-pandemi 2020. Jika The Fed memutuskan untuk menghentikan pengetatan neraca, obligasi jatuh tempo perlu digulirkan kembali — langkah yang berpotensi menurunkan tingkat bunga pasar secara umum. Saat ini, imbal hasil tetap tinggi meski suku bunga jangka pendek telah mulai turun.
Sementara itu, Donald Trump kembali meningkatkan ketegangan dengan China, mengisyaratkan potensi suspensi impor minyak goreng dari negara tersebut. Sebagai tanggapan, Beijing mempertimbangkan penghentian pembelian kedelai dari AS, menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Meski demikian, sinyal positif terkait negosiasi perdagangan masih lebih dominan di pasar untuk saat ini.
ASML melaporkan hasil keuangan kuat dengan pesanan tinggi untuk mesin produksi chip, menandakan momentum berkelanjutan di sektor AI. Investor kini menantikan laporan laba TSMC besok, produsen semikonduktor terbesar dunia sekaligus pemasok utama bagi Nvidia.
Semua Sektor Utama S&P 500 Menguat
Hari ini, kenaikan terlihat di sebagian besar sektor indeks S&P 500. Sektor utilitas mencatat kenaikan tertinggi, sementara teknologi naik sekitar 1%.
Hari ini, kita melihat kenaikan di sebagian besar sektor indeks S&P 500. Sumber: Bloomberg Finance LP
Indeks US500 naik 0,8%, selaras dengan pergerakan di pasar tunai. Saham kapitalisasi kecil memimpin reli, dengan Russell 2000 naik 1,3% saat pembukaan. Kenaikan hari ini menutupi lebih dari dua pertiga kerugian dari dua sesi terakhir minggu lalu, menghapus sinyal bearish sebelumnya. Penting dicatat bahwa indeks tidak menembus level koreksi terbesar dalam tren yang terbentuk sejak Mei dan Juli — menandakan potensi kelanjutan tren naik utama. Selain itu, US500 juga bertahan di atas level retracement 50% dari gelombang reli sejak awal September. Sumber: xStation5
Berita Emiten:
-
Apple (AAPL.US) berencana meningkatkan investasi di Vietnam guna mengurangi ketergantungan operasional di China. Bloomberg melaporkan Apple akan bekerja sama dengan BYD China untuk menguji dan memproduksi produk baru — pusat kendali rumah (home command center). Saham AAPL naik 0,8% di pembukaan, meski masih sedikit negatif sejak awal tahun.
-
Stellantis (STLA.US) mengumumkan rencana investasi $13 miliar di AS selama empat tahun guna menyesuaikan rantai pasokan dan mengurangi dampak tarif perdagangan. Saham STLA naik 0,7% di pembukaan. Perusahaan ini memiliki merek Fiat, Chrysler, Jeep, dan Peugeot.
-
Papa John’s (PZZA.US) melonjak 10% setelah laporan Reuters bahwa Apollo Global berencana mengakuisisi perusahaan dengan tawaran $64 per saham untuk menjadikannya perusahaan privat.
-
Bank of America (BAC.US) naik 4% setelah melaporkan laba Q3 di atas ekspektasi, didorong oleh aktivitas tinggi di investment banking dan M&A. EPS $1,06 melampaui konsensus $0,95, sementara pendapatan mencapai $28,09 miliar, lebih tinggi sekitar setengah miliar dari perkiraan.
-
Morgan Stanley (MS.US) juga melaporkan Q3 kuat, dengan pendapatan investment banking naik 44%, serta AUM mencapai $8,9 miliar, mendekati target $10 miliar. Sahamnya naik 6,75% di awal sesi.
Cockroach fears cause stock market sell off, as we wait for clearer details
Morning Wrap (17.10.2025): Trump–Putin Call & Tekanan di Pasar Asia
UK GDP picks up in August as budget tax hike speculation goes into overdrive
Morning Wrap: TSMC Topang Sentimen; Pasar Tunggu Laba AS (16.10.2025)