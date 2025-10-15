Indeks saham Amerika melanjutkan reli yang dipicu oleh komentar Jerome Powell kemarin, yang menandakan kesiapan tidak hanya untuk pemangkasan suku bunga, tetapi juga penghentian proses pengetatan neraca (Quantitative Tightening/QT). Sejak 2022, The Fed telah memangkas ukuran neraca melalui kebijakan tidak menggulirkan obligasi yang jatuh tempo. Lebih dari seperempat total aset telah dikurangi sejak saat itu, meski masih jauh di atas level pra-pandemi 2020. Jika The Fed memutuskan untuk menghentikan pengetatan neraca, obligasi jatuh tempo perlu digulirkan kembali — langkah yang berpotensi menurunkan tingkat bunga pasar secara umum. Saat ini, imbal hasil tetap tinggi meski suku bunga jangka pendek telah mulai turun.

Neraca The Fed dan Indeks S&P 500. Pernah muncul pandangan bahwa tanpa pembelian aset, pasar saham AS tidak akan mampu melanjutkan reli. Namun, seperti terlihat, S&P 500 telah naik hampir 3.000 poin sejak proses QT dimulai.

Sumber: Bloomberg Finance LP

Sementara itu, Donald Trump kembali meningkatkan ketegangan dengan China, mengisyaratkan potensi suspensi impor minyak goreng dari negara tersebut. Sebagai tanggapan, Beijing mempertimbangkan penghentian pembelian kedelai dari AS, menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Meski demikian, sinyal positif terkait negosiasi perdagangan masih lebih dominan di pasar untuk saat ini.

ASML melaporkan hasil keuangan kuat dengan pesanan tinggi untuk mesin produksi chip, menandakan momentum berkelanjutan di sektor AI. Investor kini menantikan laporan laba TSMC besok, produsen semikonduktor terbesar dunia sekaligus pemasok utama bagi Nvidia.

Semua Sektor Utama S&P 500 Menguat

Hari ini, kenaikan terlihat di sebagian besar sektor indeks S&P 500. Sektor utilitas mencatat kenaikan tertinggi, sementara teknologi naik sekitar 1%.

Indeks US500 naik 0,8%, selaras dengan pergerakan di pasar tunai. Saham kapitalisasi kecil memimpin reli, dengan Russell 2000 naik 1,3% saat pembukaan. Kenaikan hari ini menutupi lebih dari dua pertiga kerugian dari dua sesi terakhir minggu lalu, menghapus sinyal bearish sebelumnya. Penting dicatat bahwa indeks tidak menembus level koreksi terbesar dalam tren yang terbentuk sejak Mei dan Juli — menandakan potensi kelanjutan tren naik utama. Selain itu, US500 juga bertahan di atas level retracement 50% dari gelombang reli sejak awal September. Sumber: xStation5

Berita Emiten: