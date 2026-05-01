Pembukaan sesi pasar saham AS dimulai dengan dorongan kenaikan yang kuat, didorong oleh munculnya harapan akan berakhirnya konflik di Iran. Kenaikan ini semakin diperkuat oleh pemulihan saham teknologi setelah rilis laporan keuangan mereka.

Harga minyak Brent turun hampir 3% ke sekitar $107 per barel, sementara WTI melemah hingga 5% ke level $100, setelah muncul laporan bahwa Iran merespons amendemen dari AS terkait kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa seluruh upaya domestik saat ini difokuskan untuk mengakhiri perang. Di sisi lain, keinginan Iran untuk menguasai Selat Hormuz kemungkinan masih tidak dapat diterima oleh pihak AS.

Pasar menyambut positif setiap peluang de-eskalasi, meskipun situasi tetap rapuh dan blokade pelabuhan Iran masih berlangsung. Penurunan ketegangan ini, ditambah dengan hasil kuat dari perusahaan teknologi, mendorong indeks utama ke level tertinggi baru. Namun, perlu dicatat adanya kekecewaan signifikan pada indeks ISM Manufaktur, yang tetap di level bulan sebelumnya meskipun terjadi lonjakan tajam pada sub-indeks harga.

