21.27 · 30 April 2026

Margin S&P 500 Rekor Tinggi, Tapi Risiko Mulai Terlihat

Margin laba perusahaan dalam S&P 500 tetap sangat tangguh meskipun ada kekhawatiran terkait kenaikan harga minyak. Menurut data FactSet, margin laba bersih gabungan perusahaan AS pada Q1 2026 mencapai 13,4%, yang akan menjadi level tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2009. Saat ini, 5 dari 11 sektor dalam S&P 500 melaporkan ekspansi margin secara tahunan pada Q1 2026 dibanding Q1 2025, sementara 6 sektor berada di atas rata-rata margin 5 tahun mereka.

 

  • S&P 500: Margin laba bersih Q1 2026 mencapai 13,4%, melampaui rekor sebelumnya sebesar 13,2% pada Q4 2025.
  • Teknologi tetap menjadi pemimpin utama: Sektor IT mencatat margin 29,1% dibanding 25,4% secara tahunan, terus mendorong profitabilitas indeks secara keseluruhan.
  • Communication Services mengalami tekanan: Margin turun menjadi 14,1% dari 16,0% pada tahun sebelumnya.
  • Energi tertinggal meskipun harga tinggi: Sektor ini mencatat margin 6,6%, jauh di bawah rata-rata 5 tahun sebesar 9,6%, meskipun harga minyak dan energi secara umum meningkat.
  • Peningkatan kuartalan tidak merata: Margin meningkat di lima sektor, dipimpin oleh Utilities (15,1% dibanding 12,1% pada Q4 2025), namun menurun di enam sektor, terutama Energi dan Industrials. Pada sektor Industrials, margin turun menjadi 11,1% dari 12,3% pada tahun sebelumnya.

 


Sumber: FactSet

