- S&P 500: Margin laba bersih Q1 2026 mencapai 13,4%, melampaui rekor sebelumnya sebesar 13,2% pada Q4 2025.
- Teknologi tetap menjadi pemimpin utama: Sektor IT mencatat margin 29,1% dibanding 25,4% secara tahunan, terus mendorong profitabilitas indeks secara keseluruhan.
- Communication Services mengalami tekanan: Margin turun menjadi 14,1% dari 16,0% pada tahun sebelumnya.
- Energi tertinggal meskipun harga tinggi: Sektor ini mencatat margin 6,6%, jauh di bawah rata-rata 5 tahun sebesar 9,6%, meskipun harga minyak dan energi secara umum meningkat.
- Peningkatan kuartalan tidak merata: Margin meningkat di lima sektor, dipimpin oleh Utilities (15,1% dibanding 12,1% pada Q4 2025), namun menurun di enam sektor, terutama Energi dan Industrials. Pada sektor Industrials, margin turun menjadi 11,1% dari 12,3% pada tahun sebelumnya.
Sumber: FactSet
Sumber: FactSet
Apple Hadapi Ujian AI, Pertumbuhan Belum Meyakinkan
Market Wrap: Wall Street Waspada, AI & The Fed Jadi Fokus
Amazon Kuat, Tapi Gagal Yakinkan Pasar Soal AI
Alphabet Melejit: Cloud & AI Jadi Mesin Profit Baru
