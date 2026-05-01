Informasi Layanan XTB

XTB Indonesia menginformasikan penyesuaian layanan operasional sehubungan dengan Hari Buruh tahun 2026. Penyesuaian ini berlaku pada tanggal 1 Mei 2026.

Informasi Withdrawal (Penarikan Dana)

Pengajuan withdrawal pada hari Kamis, 30 April 2026 setelah pukul 16.00 WIB akan diproses pada hari Senin, 4 Mei 2026.

Pada hari Jumat, 1 Mei 2026, proses withdrawal tidak tersedia.

Layanan Operasional XTB Indonesia

Customer Support tetap beroperasi pada hari Jumat, 1 Mei 2026 pukul 09.00–00.00 WIB.

Deposit melalui bank transfer, e-wallet , dan virtual account tetap tersedia dan diproses seperti biasa.

XTB Indonesia mengimbau seluruh nasabah untuk menyesuaikan aktivitas transaksi selama periode libur dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Customer Support XTB Indonesia melalui:

Telepon : 021-50151888

Email : support@xtb.id

Live Chat : Melalui aplikasi XTB