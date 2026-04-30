03.44 · 1 Mei 2026

Apple Lampaui Ekspektasi, Tapi Reaksi Pasar Datar

Apple (AAPL.US) melaporkan hasil kuartalan terbarunya, namun reaksi pasar relatif datar — saham hampir tidak bergerak dalam perdagangan after-hours. Secara keseluruhan, laporan ini terlihat solid. Yang paling penting, segmen services dengan margin tinggi jelas melampaui ekspektasi, sementara permintaan iPhone menjadi satu-satunya sedikit kekecewaan di sisi produk. Penjualan di China tercatat lebih kuat dari perkiraan.

Kinerja Keuanga

  • Pendapatan: $111,18 miliar vs $109,66 miliar ekspektasi → melampaui
  • EPS: $2,01 vs $1,95 ekspektasi → melampaui
  • Margin kotor: 49,27% vs 48,38% ekspektasi

Kinerja Berdasarkan Segmen Bisnis

  • iPhone: $56,99 miliar vs $57,21 miliar ekspektasi → sedikit di bawah
  • Services: $30,98 miliar vs $30,39 miliar ekspektasi → melampaui
  • Mac: $8,40 miliar vs $8,02 miliar ekspektasi → melampaui (didukung MacBook Neo)
  • iPad: $6,91 miliar vs $6,66 miliar ekspektasi → melampaui
  • Wearables: $7,90 miliar vs $7,70 miliar ekspektasi → melampaui
  • Greater China: $20,50 miliar vs $19,45 miliar ekspektasi → melampaui
  • Pendapatan Americas: $45,09 miliar vs $45,82 miliar ekspektasi → di bawah
  • Total biaya operasional: $18,90 miliar vs $18,47 miliar ekspektasi → di atas

Tim Cook terkait iPhone: “Permintaan sangat tinggi, namun kami saat ini menghadapi beberapa kendala di rantai pasok (...) Kekurangan chip memengaruhi total penjualan.”

 

Tambaha

  • Program buyback saham sebesar $100 miliar disetujui
  • Dividen: $0,27 per saham

Apple (H1 timeframe)

Selama sesi Kamis, saham mengalami koreksi menuju area support pada exponential moving average periode 50 di grafik per jam.

Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.