Apple (AAPL.US) melaporkan hasil kuartalan terbarunya, namun reaksi pasar relatif datar — saham hampir tidak bergerak dalam perdagangan after-hours. Secara keseluruhan, laporan ini terlihat solid. Yang paling penting, segmen services dengan margin tinggi jelas melampaui ekspektasi, sementara permintaan iPhone menjadi satu-satunya sedikit kekecewaan di sisi produk. Penjualan di China tercatat lebih kuat dari perkiraan.

Kinerja Keuanga

Pendapatan: $111,18 miliar vs $109,66 miliar ekspektasi → melampaui

EPS: $2,01 vs $1,95 ekspektasi → melampaui

Margin kotor: 49,27% vs 48,38% ekspektasi

Kinerja Berdasarkan Segmen Bisnis

iPhone: $56,99 miliar vs $57,21 miliar ekspektasi → sedikit di bawah

Services: $30,98 miliar vs $30,39 miliar ekspektasi → melampaui

Mac: $8,40 miliar vs $8,02 miliar ekspektasi → melampaui (didukung MacBook Neo)

iPad: $6,91 miliar vs $6,66 miliar ekspektasi → melampaui

Wearables: $7,90 miliar vs $7,70 miliar ekspektasi → melampaui

Greater China: $20,50 miliar vs $19,45 miliar ekspektasi → melampaui

Pendapatan Americas: $45,09 miliar vs $45,82 miliar ekspektasi → di bawah

Total biaya operasional: $18,90 miliar vs $18,47 miliar ekspektasi → di atas

Tim Cook terkait iPhone: “Permintaan sangat tinggi, namun kami saat ini menghadapi beberapa kendala di rantai pasok (...) Kekurangan chip memengaruhi total penjualan.”

Tambaha

Program buyback saham sebesar $100 miliar disetujui

Dividen: $0,27 per saham

Apple (H1 timeframe)

Selama sesi Kamis, saham mengalami koreksi menuju area support pada exponential moving average periode 50 di grafik per jam.

Sumber: xStation5