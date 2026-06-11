Awal sesi perdagangan Kamis di Wall Street menghadirkan koreksi naik yang moderat, yang kemungkinan merupakan rebound teknikal setelah penurunan tajam selama beberapa sesi terakhir. Pemimpin penguatan pada awal sesi adalah indeks Russell, dengan kontrak futures naik hampir 1%.
Selain faktor rebound, pasar juga tampaknya mulai melihat adanya tekanan terhadap Federal Reserve yang berasal dari pelemahan pasar tenaga kerja serta rendahnya inflasi inti produsen (Core PPI), sehingga peluang pengetatan kebijakan lebih lanjut menjadi lebih kecil.
Salah satu berita utama yang berpotensi menentukan arah pasar hari ini dan besok adalah komentar Donald Trump terkait Iran. Setelah beberapa minggu menyampaikan retorika yang cenderung meredakan ketegangan, Trump kini secara jelas mengindikasikan tingginya kemungkinan kembalinya serangan udara terhadap Iran.
Di sisi lain, laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa OpenAI berpotensi memasuki fase perang harga yang agresif dengan Anthropic menjelang rencana penawaran saham perdana (IPO).
Data Makroekonomi
Di Amerika Serikat, sejumlah data penting terkait inflasi dan harga produsen telah dirilis.
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Data pasar tenaga kerja memberikan kejutan negatif moderat. Jumlah klaim pengangguran awal meningkat dari 225 ribu menjadi 229 ribu, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 220 ribu.
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Sementara itu, data inflasi produsen (PPI) menunjukkan hasil yang beragam. PPI utama naik menjadi 6,5%, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Sebaliknya, Core PPI turun ke 4,9%, lebih rendah dari perkiraan.
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Kombinasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang lebih luas mungkin lebih lemah dibandingkan yang saat ini diperkirakan pasar. Selain itu, kenaikan harga tampaknya lebih banyak didorong oleh komponen energi dibandingkan tekanan inflasi yang merata di seluruh sektor ekonomi.
Berita Perusahaan
- Oracle (ORCL.US): Oracle merilis hasil keuangan kuartal kedua tahun fiskal 2026. Saham turun sekitar 8% dalam perdagangan setelah jam bursa. Pendapatan naik 21% secara tahunan menjadi US$19,2 miliar, sementara EPS mencapai US$2,11. Pertumbuhan pendapatan segmen cloud sebesar 90% menjadi sorotan utama. Selain itu, backlog kontrak meningkat 363% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hasil yang kuat tersebut tidak mampu mengalihkan perhatian investor dari lonjakan belanja modal (CAPEX) yang kembali meningkat tajam. Belanja modal perusahaan kini mencapai US$55,7 miliar dalam satu tahun fiskal.
- Adobe (ADBE.US): Adobe dijadwalkan merilis laporan keuangan setelah penutupan perdagangan hari ini. Pasar memperkirakan EPS di atas US$5,8 dengan pendapatan sekitar US$6,5 miliar. Selain angka keuangan, investor akan sangat fokus pada panduan manajemen dan strategi perusahaan terkait kecerdasan buatan (AI), yang diperkirakan menjadi faktor utama penggerak harga saham setelah laporan dirilis.
Daily Summary: Pasar Global Melemah Saat Trump Ancam Iran Lagi
Konflik Iran Bisa Berlarut, Apa Dampaknya bagi Minyak?
Daily Summary: Nasdaq Tertekan, Pasar Waspadai CPI AS
Nasdaq Anjlok, Saham AI Tertekan
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