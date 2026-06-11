Awal sesi perdagangan Kamis di Wall Street menghadirkan koreksi naik yang moderat, yang kemungkinan merupakan rebound teknikal setelah penurunan tajam selama beberapa sesi terakhir. Pemimpin penguatan pada awal sesi adalah indeks Russell, dengan kontrak futures naik hampir 1%.

Selain faktor rebound, pasar juga tampaknya mulai melihat adanya tekanan terhadap Federal Reserve yang berasal dari pelemahan pasar tenaga kerja serta rendahnya inflasi inti produsen (Core PPI), sehingga peluang pengetatan kebijakan lebih lanjut menjadi lebih kecil.

Salah satu berita utama yang berpotensi menentukan arah pasar hari ini dan besok adalah komentar Donald Trump terkait Iran. Setelah beberapa minggu menyampaikan retorika yang cenderung meredakan ketegangan, Trump kini secara jelas mengindikasikan tingginya kemungkinan kembalinya serangan udara terhadap Iran.

Di sisi lain, laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa OpenAI berpotensi memasuki fase perang harga yang agresif dengan Anthropic menjelang rencana penawaran saham perdana (IPO).

Data Makroekonomi

Di Amerika Serikat, sejumlah data penting terkait inflasi dan harga produsen telah dirilis.

Data pasar tenaga kerja memberikan kejutan negatif moderat. Jumlah klaim pengangguran awal meningkat dari 225 ribu menjadi 229 ribu, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 220 ribu.

Sementara itu, data inflasi produsen (PPI) menunjukkan hasil yang beragam. PPI utama naik menjadi 6,5%, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Sebaliknya, Core PPI turun ke 4,9%, lebih rendah dari perkiraan.

Kombinasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang lebih luas mungkin lebih lemah dibandingkan yang saat ini diperkirakan pasar. Selain itu, kenaikan harga tampaknya lebih banyak didorong oleh komponen energi dibandingkan tekanan inflasi yang merata di seluruh sektor ekonomi.

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