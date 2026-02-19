Sesi Kamis di Wall Street dimulai dalam sentimen negatif. Indeks saham utama AS turun sekitar 0,5%. Russell 2000 memimpin penurunan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pasar saat ini mengkhawatirkan jalur pemangkasan suku bunga.

Tidak kekurangan risiko yang dapat membebani valuasi:

Notulen The Fed kemarin secara jelas mengejutkan pasar dengan nada hawkish.

Konfrontasi dengan Iran tampak semakin mungkin terjadi.

Sinyal yang mengkhawatirkan muncul dari pasar kredit privat.

Data Makroekonomi

BLS merilis data klaim pengangguran mingguan. Klaim awal turun di bawah ekspektasi menjadi 206 ribu dibandingkan perkiraan 223 ribu. Namun, klaim lanjutan lebih tinggi dari perkiraan, naik menjadi 1.869 ribu.

Investor juga menerima data perdagangan. Impor meningkat, ekspor menurun, dan defisit perdagangan melebar signifikan hingga mencapai USD 70,3 miliar.

Indeks Manufaktur Philadelphia Fed naik ke 16,3, jauh di atas ekspektasi 7,5 dan pembacaan sebelumnya 12,6.

US100 (D1)

Sumber: xStation5

Pembeli masih kesulitan merebut kembali kendali pada indeks. Rebound dari level Fibonacci 61,8% dengan cepat tertekan kembali. Harga tetap berada di bawah EMA periode 50 dan 100. Level kunci yang perlu dipertahankan adalah retracement Fibonacci 50%. Jika penjual mendorong harga secara jelas di bawah sekitar 24.500, koreksi yang lebih dalam dapat terjadi, dengan potensi pergerakan menuju EMA 200 dan level Fibonacci 61,8%.

