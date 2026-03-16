Chart of the day: CHN.cash naik 1,5% didukung Ekspor & Permintaan AI 🚀 (16.03.2026)

Futures HSCEI berhasil menghapus pelemahan awal sesi Asia, menguat 1,5% meski konflik di Timur Tengah terus berlangsung dan harga energi melonjak. Sentimen pasar mendapatkan dorongan tambahan dari data makro terbaru yang - meski masalah sektor properti masih ada - menunjukkan awal 2026 yang relatif kuat.

Faktor Penggerak CHN.cash Hari Ini?

Produksi Industri Tumbuh Berkat “AI & Ekspor”: Kenaikan produksi industri sebesar 6,3% (tertinggi sejak September; perkiraan: 5,3%) sebagian besar didorong oleh lonjakan ekspor dan permintaan teknologi AI. Ini menjadi angin positif bagi komponen teknologi berat HSCEI. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan tekanan margin bagi perusahaan ini. Dengan perang di Iran yang mendorong harga minyak melewati $100 dan mengganggu Selat Hormuz, kenaikan biaya bahan baku dan energi diperkirakan akan menggerus margin keuntungan produsen yang sudah terlibat persaingan ketat. HSCEI berpotensi mengalami “volume naik, laba turun” dalam beberapa bulan mendatang.

Pemulihan Ritel Menutupi Kerentanan Per Perjalanan: Kenaikan penjualan ritel 2,8% menutupi kehati-hatian domestik. Pertumbuhan ini didorong oleh Lunar New Year yang panjang, meningkatkan total kunjungan wisata, tetapi belanja per perjalanan justru turun 0,2% dan penjualan mobil turun 26%. Dengan tingkat pengangguran naik ke 5,3%, saham konsumen dan otomotif HSCEI mungkin hanya mengikuti gelombang musiman, bukan pemulihan struktural.

Risiko “Penundaan Stimulus”: Rebound investasi aset tetap 1,8%, didorong oleh lonjakan 11,4% infrastruktur, menunda harapan pemangkasan suku bunga atau RRR bulan Maret. Data ini memberi Beijing ruang untuk bersikap hati-hati di tengah ketegangan Timur Tengah. Pedagang HSCEI yang memperhitungkan injeksi likuiditas kini harus menyesuaikan ekspektasi untuk lingkungan “lebih tinggi lebih lama”, di mana pembuat kebijakan memprioritaskan stabilitas dibandingkan pelonggaran.

ETF sebagai Cerminan Pasar Saham China

Sumber: xStation5

Salah satu ETF yang mencerminkan kekuatan pasar saham China adalah iShares China Large-Cap ETF (FXI), yang mengikuti FTSE China 50 Index. Dana ini berinvestasi pada 50 perusahaan terbesar China yang terdaftar di Hong Kong Stock Exchange, dengan fokus pada sektor keuangan, teknologi, dan konsumen.

Setelah penurunan tajam dari 2021 hingga 2024, FXI mulai kembali naik dan mempertahankan tren bullish sepanjang 2025. Namun memasuki 2026, di tengah meningkatnya risiko makroekonomi, ETF ini mengalami fase koreksi. Penarikan harga baru-baru ini mendekatkan level harga ke garis tren jangka panjang, yang menjadi dukungan penting bagi tren bullish saat ini.