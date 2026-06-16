Penurunan harga minyak dan prospek pembukaan kembali Selat Hormuz telah memicu gelombang optimisme di Wall Street, yang semakin diperkuat oleh IPO SpaceX dan data makroekonomi Amerika Serikat yang solid. Aksi jual yang sebelumnya menekan saham-saham terkait AI seperti Oracle dan Broadcom kini sebagian besar telah pulih, seiring investor kembali masuk ke pasar dan mendorong indeks US100 kembali menembus level 30.000 poin. Pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah para bull masih memiliki cukup momentum untuk menembus rekor tertinggi baru.

Dari perspektif analisis teknikal, tren naik masih tetap terjaga dengan kuat. Namun, kecepatan reli dalam beberapa sesi terakhir mulai menimbulkan pertanyaan. Sejak 11 Juni, indeks telah naik hampir 2.200 poin, sebuah pergerakan yang terlihat sangat kuat jika dibandingkan dengan standar historis. Pada saat yang sama, indikator RSI dan MACD pada grafik harian justru terus bergerak lebih rendah sejak Mei, sehingga membentuk divergensi bearish terhadap pergerakan harga.

Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi apakah US100 akan melampaui rekor tertingginya pada awal Juni, indeks saat ini hanya berjarak sekitar 300 poin dari level tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sentimen pasar mungkin mulai mendekati fase euforia. Menjelang pembukaan pasar Amerika Serikat, kontrak berjangka (futures) diperdagangkan sedikit lebih rendah secara intraday.