Sesi perdagangan hari Rabu menghadirkan jeda dari rangkaian penurunan yang terjadi pada indeks utama Amerika dalam beberapa hari terakhir. Pasar tengah menikmati gelombang optimisme baru yang dipicu oleh antisipasi terhadap rilis earnings Nvidia. Selain itu, risalah dari pertemuan FOMC juga akan dipublikasikan pada akhir sesi.

Pasar memperkirakan Nvidia akan kembali melaporkan peningkatan pendapatan — yang ke-12 secara berturut-turut — menjadi sekitar USD 54 miliar dengan EPS sekitar USD 1.25. Perusahaan ini telah kehilangan lebih dari 11% valuasinya dalam tiga minggu terakhir, tetapi menjelang rilis laporan hari ini, sahamnya sudah naik 2%.

NVDA.US (D1)

Sumber: xStation5



Indeks juga terdorong oleh keberhasilan besar Google terkait publikasi model barunya. Gemini 3 membuat investor dan analis terkesan, dengan saham perusahaan naik lebih dari 6%.

Pasar meyakini bahwa mereka sudah memiliki informasi yang cukup untuk memperkirakan arah suku bunga di AS. Pasar telah mendiskon tidak adanya pemangkasan suku bunga pada Desember, namun komentar FOMC yang bernada dovish, menunjukkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi atau pasar, atau memberikan pandangan untuk tahun depan, dapat memicu pergerakan pasar lebih lanjut.



US100 (D1)

Sumber: xStation5