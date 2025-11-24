Saham-saham AS melanjutkan rebound dari Jumat, mencoba menghapus aksi jual terbaru yang bahkan tidak mampu dihentikan oleh kuatnya laporan Nvidia. Sektor teknologi memimpin penguatan (US100: +2%, US30: +0.3%) seiring meningkatnya selera risiko berkat harapan baru terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga melonjak di atas 70% pada Jumat setelah komentar dari John Williams dari The New York Fed, yang mengatakan bahwa kebijakan moneter masih “agak restriktif”. Sinyal dovish lainnya muncul hari ini dari Christopher Waller — yang dianggap salah satu kandidat Ketua Fed berikutnya — yang menyoroti kekhawatiran pasar tenaga kerja dan menyatakan dukungan terhadap pemangkasan suku bunga pada Desember.

Kembalinya retorika dovish memberi momentum baru bagi Wall Street, diperkuat oleh kabar positif dari sejumlah nama besar teknologi, termasuk rilis Gemini 3, model AI terbaru dari Alphabet. Perusahaan itu juga mengumumkan kontrak layanan cloud bernilai jutaan dolar dengan NATO.

Big Tech mendorong reli besar hari ini, termasuk Magnificent 7 (Alphabet: +5.4%, Amazon: +2.5%, Tesla: +6.5%, Meta: +3.4%). Hampir seluruh sektor semikonduktor juga berada di zona hijau (Broadcom: +9%, AMD: +4%, Micron: +6.7%). Menariknya, euforia teknologi hari ini tidak menekan sektor defensif seperti farmasi dan layanan kesehatan (Pfizer: +1.1%, Merck: +3.5%). Source: xStation5

Kontrak US100 terus menguat meskipun pembukaan sudah bersifat bullish. Indeks ini telah menembus level retracement Fibonacci 23,6% dan bergerak menuju pengujian EMA 10 hari (kuning), yang kurang lebih sejajar dengan level Fibo 38,2% serta batas atas geometri. Menghapus aksi jual Kamis akan membuka peluang pemulihan yang lebih luas di Wall Street, didukung RSI yang netral. Namun, penolakan di sekitar EMA 10 hari dapat menjadi sinyal kehati-hatian investor menjelang keputusan Fed. Source: xStation5