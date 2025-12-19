Raksasa Teknologi Pimpin Penguatan

Sektor teknologi kembali mengambil peran sebagai pemimpin di Wall Street, mendorong kontrak berjangka Nasdaq 100 naik lebih dari 1%. Pelaku pasar merespons secara optimistis laporan bahwa konsorsium yang dipimpin oleh Oracle Corp. melanjutkan proses akuisisi TikTok. Sentimen positif ini semakin diperkuat oleh momentum berkelanjutan pada Micron Technology dan Nvidia Corp., dengan Nvidia memimpin penguatan di antara saham-saham teknologi berkapitalisasi besar.



Mendukung tren naik ini adalah derasnya arus modal yang mendekati rekor ke pasar saham AS. Berdasarkan data arus dana, ekuitas AS mencatatkan aliran masuk sekitar $78 miliar pada pekan yang berakhir 17 Desember, menjadi arus masuk mingguan terbesar dalam setahun dan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Yang menarik, saham teknologi kembali mencatatkan arus masuk bersih positif untuk pertama kalinya dalam tiga minggu terakhir.

Faktor Triple Witching

Dinamika pasar hari ini juga diperkuat oleh fenomena “triple witching”, yaitu jatuh tempo kuartalan opsi saham, opsi indeks, dan kontrak berjangka. Analis memperkirakan sekitar $7,1 triliun nilai nosional open interest akan jatuh tempo, sebuah peristiwa mekanis yang kerap memicu lonjakan volume dan pergerakan harga yang signifikan.



Di luar faktor teknikal jangka pendek, investor semakin memusatkan perhatian pada potensi “Santa Claus rally”, sebuah fenomena statistik di mana pasar cenderung menguat pada dua minggu terakhir tahun berjalan. Data historis menunjukkan bahwa sejak 1928, S&P 500 menguat sekitar 75% dari waktu selama periode spesifik ini. Para ahli strategi dari institusi keuangan besar, termasuk Goldman Sachs, menilai bahwa meskipun volatilitas sempat meningkat, fundamental yang mendasari potensi pemulihan akhir tahun masih tergolong solid.

Prospek Teknikal: Menguji Level Tertinggi Baru

US100 menguat 1% hari ini, melanjutkan kenaikan yang telah terbentuk pada sesi Kamis. Setelah rollover kontrak terbaru, indeks kini menguji area 25.500. Pergerakan yang bertahan di atas level ini akan menandai tertinggi mingguan baru sekaligus mendorong kinerja bulanan kembali ke wilayah positif, membalikkan sentimen gelisah yang sempat terlihat pada awal Desember.

